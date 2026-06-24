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YT: Yayın Tarihi: 24.06.2026 16:31 24 Haziran 2026 16:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.06.2026 16:34 24 Haziran 2026 16:34
Okuma Okuma:  2 dakika

"NATO" gözaltıları Mülkiyeliler Birliği’nde gözaltılar protesto edildi

Eğitim Sen 5 no'lu Şube Başkanı Eylem Ergüven’in okuduğu ortak açıklamada  “NATO Zirvesi bahane edilerek, toplumsal muhalefetin bileşenleri kriminalize edilmek istenmektedir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"NATO" gözaltıları Mülkiyeliler Birliği’nde gözaltılar protesto edildi
Fotoğraf: BirGün

Ankara’da dün sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınları ve gözaltılara karşı Mülkiyeliler Birliği’nde açıklama yapıldı.

Mülkiyeliler Birliği, ODTÜ Mezunları Derneği, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği , Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi tarafından yapılan açıklamada operasyonun anayasal hak ve özgürlüklere yönelik açık bir saldırı olduğuna dikkat çekti.

Eğitim Sen 5 no'lu Şube Başkanı Eylem Ergüven’in okuduğu ortak açıklamada  “NATO Zirvesi bahane edilerek, toplumsal muhalefetin bileşenleri kriminalize edilmek istenmektedir” dedi.

Açıklama şöyle:

“Bu hukuksuz operasyonlar kapsamında, aralarında üyemiz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş ve öğrencilerimiz ile gazeteci, avukat, emek örgütü yöneticileri, parti başkanları ve hak savunucularının bulunduğu çok sayıda yurttaşımız gözaltına alınmıştır.

Yurttaşlarımızın kötü muamele ile gözaltına alınarak kısıtlılık kararı ile 24 saat avukat hakkından mahrum bırakılması, yakınlarına uzun süre nereye götürüldükleri konusunda bilgi verilmemesi en temel evrensel hukuk 
ilkelerinin ihlalidir.

Savunma hakkı, adil yargılanma hakkının ayrılmaz bir parçasıdır ve hiçbir koşulda fiilen etkisiz hale getirilemez. Hukukun üstünlüğünün gereği olarak, soruşturma süreçleri şeffaf, denetlenebilir ve temel haklara saygılı biçimde yürütülmelidir. Kamuoyu, tüm işlemlerin evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesini beklemektedir.

Doç. Dr. Emel MEMİŞ, uzun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların istihdama erişimi ve yoksulluktan kurtulmaları için gerekli sosyal politika alanlarında akademik çalışmalar yürütmektedir. Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokratik haklar üzerine bilimsel çalışmalar yürüten akademisyenlerin düşünce ve ifade özgürlüğü, demokratik toplumun temel güvencelerindendir. Bilimsel faaliyetlerin, kadın hakları savunuculuğunun ve demokratik düşünce üretiminin kriminalize edilmesine yol açabilecek uygulamalardan kaçınılmalı; kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile savunma hakkına tam güvence sağlanmalıdır.

Bizler, aşağıda imzası bulunan emek ve sivil toplum örgütleri olarak bu antidemokratik uygulamaları asla kabul etmiyoruz. Akademik özgürlüğü savunmak, hak temelli çalışmalar yürütmek ve barışçıl ses çıkarmak suç değildir. Keyfi yasaklar ve şafak operasyonları, toplumsal muhalefeti kriminalize etmeyi amaçlayan baskı politikalarının birer parçasıdır.

Gözaltılar derhal sona ermeli, öğrencilerimiz, Doç. Dr. Emel Memiş ve bütün hak savunucuları derhal serbest bırakılmalıdır. Savunma hakkını gasp eden uygulamalara derhal son verilmelidir. Anayasal güvence altındaki toplantı, gösteri ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan tüm keyfi yasaklar kaldırılmalıdır.

Baskılara, gözaltılara ve temel haklarımızın gasp edilmesine karşı dayanışmamızı büyüteceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Emel Memiş yıldız tar NATO - Türkiye ilişkileri NATO üyeliği mülkiyeliler birliği
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