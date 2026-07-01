Türkiye’nin "NATO hazırlıkları" dünyada nasıl görülüyor?

NATO’nun 7-8 Temmuz 2026’da Ankara’da yapılacağını duyurduğu zirve, ABD ve Avrupa basınında yalnızca savunma gündemiyle değil protesto yasakları, gözaltılar, basın akreditasyonu engelleri ve NATO içindeki ABD-Avrupa gerilimiyle ele alındı.

Yabancı basındaki haber ve yorumlarda Ankara Zirvesi, Türkiye açısından diplomatik görünürlük alanı olarak değerlendirilirken hak örgütleri ve basın özgürlüğü kuruluşları zirve öncesi uygulamaların demokratik haklar açısından sorunlu olduğuna dikkat çekti.

AP: Ankara’da geniş güvenlik önlemleri

ABD merkezli Associated Press’in (AP) haberinde, Türkiye’nin zirve öncesinde on binlerce polisi görevlendirdiği, hava savunmalarını yüksek alarma geçirdiği, kamusal toplantıları yasakladığı ve ifade/toplanma özgürlüğünü sınırlayan önlemler aldığı aktarıldı. AP haberinde bu uygulamaların hem zirve güvenliği hem de Türkiye’nin NATO içindeki gücünü ve bağlılığını gösterme çabası olarak yorumlandığı belirtildi.

Haberde Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreçlerinde pazarlık yürütmesi ve Ukrayna-Rusya savaşında arabuluculuk rolü gibi başlıklar hatırlatıldı.

Af Örgütü: NATO Zirvesi için getirilen protesto yasağı kaldırılsın

Financial Times: Özgür Özel’den NATO müttefiklerine uyarı

Londra merkezli Financial Times’ta (FT) yayımlanan görüş yazısında, CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Zirvesi’ni güç gösterisi olarak kullanacağını, ancak bunun Türkiye’de demokrasinin gerilemesini örtmemesi gerektiğini savundu.

Özel, yazısında Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekmekle birlikte, NATO müttefiklerinin kısa vadeli jeopolitik çıkarlar uğruna otoriterleşmeye meşruiyet kazandırmaması gerektiğini belirtti. Yazıda, muhalefete yönelik yargı süreçleri, gözaltılar, ekonomik kriz ve demokratik rekabetin daraltılması başlıkları öne çıktı.

"Lahey Zirvesi'nin üç katı personel görevlendirildi"

Financial Times’ın John Paul Rathbone imzalı haberinde, Türkiye’nin NATO Zirvesi öncesinde "güvenlik" gerekçeli operasyonlarını artırdığı belirtildi. Haberde, zirve için konuşlandırılması planlanan 70 bin kişilik güvenlik gücünün çoğu NATO üyesinin ordusundan büyük olacağı ve bu sayının 2025 Lahey Zirvesi’nde görev yapan güvenlik personelinin neredeyse üç katına ulaştığı vurgulandı.

.@NATO was never a club of democracies (see 1949 🇵🇹) & it isn't now (see 🇹🇷). When an authoritarian Gov hosts the summit you get arbitrary media accreditation & >200 people detained in some "preventive" operation. Sadly, none of this seems to be keeping Rutte awake at night. — Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) June 25, 2026

Rathbone’un haberinde Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor’un sosyal medya paylaşımına da yer verildi. Amor, zirveye ev sahipliği yapan otoriter hükümetlerde keyfi medya akreditasyonu ve “önleyici” gözaltılar görüldüğünü belirterek NATO’nun sessizliğini eleştirdi.

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Guardian: Shaun Walker ABD’ye güven krizini yazdı

Londra merkezli The Guardian’da Shaun Walker imzasıyla yayımlanan analizde, Ankara Zirvesi NATO’nun doğu kanadındaki güvenlik kaygıları üzerinden ele alındı. Walker, özellikle Polonya ve Baltık ülkelerinde, Rusya kaynaklı olası bir saldırı karşısında ABD’nin desteğine eskisi kadar güvenilip güvenilemeyeceği sorusunun büyüdüğünü yazdı.

Analizde Donald Trump yönetiminin açıklamaları, ABD’nin Avrupa’daki askerî varlığına ilişkin belirsizlikler ve NATO içinde “birlik görüntüsü” verme çabası öne çıkarıldı. Walker’a göre Ankara Zirvesi, yalnızca Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı bir toplantı değil, aynı zamanda ABD-Avrupa güven krizinin görünür olacağı bir eşik niteliği taşıyor.

Middle East Eye: Alex MacDonald protesto yasağını yazdı

Londra merkezli Middle East Eye’da Alex MacDonald imzasıyla yayımlanan haberde, zirve öncesi protesto yasakları ve gözaltılar hak örgütlerinin tepkileri üzerinden aktarıldı. Haberde, Ankara'nın LGBTQ+ aktivistleri, sosyalist grupları kapsayan geniş bir operasyon yürüttüğü belirtildi.

Middle East Eye, Türkiye’de alınan önlemlerin yalnızca zirve güvenliği kapsamında değerlendirilemeyeceğini; muhalif gruplar, sivil toplum çevreleri ve hak savunucuları üzerinde baskı oluşturduğu yönündeki eleştirilerin öne çıktığını yazdı.

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Balkan Insight: Gazeteciler akreditasyon engeline tepkili

Saraybosna merkezli Balkan Insight, gazetecilerin NATO akreditasyon engeline tepkilerini gündeme taşıdı. Haberde, NATO’nun Ankara Zirvesi’ni izlemek isteyen çok sayıda gazeteci ve medya kuruluşunun başvurusunu reddettiği; kararın gerekçesiz bırakılmasının basın özgürlüğü açısından eleştirildiği belirtildi.

Roger Boyes Türkiye’nin yeniden konumlanmasını yazdı

Londra merkezli The Times’ta Roger Boyes imzasıyla yayımlanan yorumda ise Türkiye’ye ilişkin daha farklı bir çerçeve kuruldu. Boyes, “NATO’nun kötü çocuğu Erdoğan yeniden bizim tarafımızda” başlıklı yazısında Türkiye’nin Rusya ile bağlarını budadığını ve Ukrayna savaşı bağlamında NATO içinde yeniden daha kritik bir pozisyona geldiğini savundu.

Boyes’a göre Erdoğan, bir dönem S-400 alımı ve Moskova ile yakınlığı nedeniyle NATO’nun sorunlu müttefiki olarak görülse de, Rusya’nın zayıflaması ve Karadeniz’deki dengelerin değişmesiyle Ankara yeniden ittifak açısından daha işlevsel bir konuma yerleşiyor.

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HRW: “Toplanma ve ifade özgürlüğüne tahammülsüzlük”

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), zirve öncesinde Ankara’da en az 209 kişinin gözaltına alınmasını ifade ve toplanma özgürlüğü açısından eleştirdi. HRW açıklamasında, gözaltına alınanlar arasında siyasi aktivistler, avukatlar, bir akademisyen ve gazeteci/LGBTİ+ hakları aktivisti Yıldız Tar’ın da bulunduğu belirtildi.

HRW Avrupa ve Orta Asya Direktör Yardımcısı Benjamin Ward, NATO’nun barışçıl ifade ve toplantı hakkının korunması için Türkiye’ye çağrı yapması gerektiğini belirtti.

CPJ’den NATO’ya akreditasyon mektubu

New York merkezli Committee to Protect Journalists (CPJ) de akreditasyon kararlarına tepki gösteren kurumlar arasında yer aldı. CPJ, International Press Institute (IPI) ve diğer basın özgürlüğü örgütleriyle birlikte NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye gönderilen mektuba katıldı.

Mektupta, gazetecilere akreditasyon verilmemesinin kamuoyunun bilgiye erişimini sınırladığı ve Türkiye’den bağımsız perspektiflerin uluslararası kamuoyuna taşınmasını engellediği belirtildi. Mektupta Halk TV, Sözcü TV, Nefes, BirGün, Cumhuriyet, ANKA, Medyascope ve T24 gibi yayınların adları geçti.

Özel’den NATO ve Avrupa’ya mesaj: Türkiye’deki kriz sınırları aşabilir

NATO’nun sınavı

Uluslararası basındaki haber ve yorumların ortaklaştığı nokta, Ankara Zirvesi’nin yalnızca askerî ve diplomatik bir toplantı olmadığı.

ABD ve Avrupa merkezli yayınlarda zirve Türkiye’de basın özgürlüğü, protesto hakkı, gözaltılar ve yargı-siyaset ilişkileriyle birlikte ele alınıyor. Haberlerde öne çıkan NATO’nun demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler söylemi ile Türkiye’de zirve öncesi yaşanan uygulamalar arasındaki çelişkiye dikkat çekiliyor.

(NÖ)