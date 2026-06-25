Ankara Kadın Platformu'ndan NATO gözaltına tepki

Ankara Kadın Platformu, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde artan gözaltılar, ev baskınları ve güvenlik uygulamalarına ilişkin Ankara'da açıklama yaptı.

Açıklamada, sürecin yalnızca bir güvenlik politikası olmadığı, kadın ve LGBTİ+ mücadelesine yönelik bir baskı ortamı yarattığı vurgulandı.

Platform, savaşın yalnızca çatışma alanlarında değil; kadın bedeni üzerindeki tahakküm, ekonomik eşitsizlik, şiddet, yoksulluk ve doğa tahribatı üzerinden de sürdüğünü belirtti. Ankara Kadın Platformu açıklamasında, NATO’nun temsil ettiği güvenlik anlayışının halkların özgürlüğünden çok devletlerin ve küresel sermayenin çıkarlarını öncelediği görüşüne yer verildi.

Ortadoğu’daki savaşlar ve müdahalelere değinilen açıklamada, Filistin, Afganistan, Suriye, Rojava ve İran örnekleri üzerinden bölgedeki çatışmaların ağır insani sonuçlar doğurduğu vurgulandı. Bu süreçlerde en büyük bedeli kadınlar, çocuklar ve LGBTİ+ bireylerin ödediği ifade edildi.

Zirve öncesinde gerçekleştirilen operasyonlara da tepki gösterilen açıklamada, bazı kadın aktivistlerin gözaltına alınmasının kadın hareketini hedef aldığı değerlendirmesi yapıldı. Ev baskınları ve gözaltı uygulamalarının örgütlü kadın mücadelesine yönelik bir baskı olduğu savunuldu.

Bütçe politikalarına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, savunma harcamaları ile sosyal politikalar arasındaki farklara dikkat çekildi. Kadınlara ayrılan kaynakların yetersiz olduğu, buna karşın savunma ve güvenlik harcamalarının yüksek seviyede olduğu öne sürüldü.

Platform ayrıca NATO’nun savaş ve silahlanma politikalarına karşı olduklarını belirterek, Ortadoğu’da çatışmayı derinleştiren tüm müdahalelere karşı çıkıldığını bildirdi. Kadın ve LGBTİ+ haklarını hedef alan uygulamaların kabul edilmediği ifade edildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kadınların serbest bırakılması, baskı ve yasakların sona erdirilmesi ve NATO Zirvesi’nin iptal edilmesi çağrısı yer aldı. Gerçek güvenliğin silahlanma ile değil, eşitlik ve özgürlük temelinde kurulacağı vurgulandı.

“NATO gözaltıları” adliyeye sevk edilmeye başladı

(EMK)