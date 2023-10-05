2023 Nobel Edebiyat Ödülü Norveçli yazar Jon Fosse'nin

2023 Nobel Edebiyat Ödülü Norveçli yazar Jon Fosse'ye değer görüldü. Yazara ödül, "Söylenemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düzyazıları" nedeniyle verildi.

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The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023

Geçen yılki ödülün sahibi Annie Ernaux idi.

2022 Nobel Edebiyat Ödülü Annie Ernaux'nun

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi yaptığı açıklamada, "2023 Nobel Edebiyat Ödülü, Norveçli yazar Jon Fosse'ye 'yenilikçi oyunları ve söylenemeyeni dile getiren düzyazısı nedeniyle' verildi.

"Norveç Nynorsk'ta [Nynorsk, Norveççe dilinin 2 yazılı dil formundan birisi] yazılmış ve çeşitli türleri kapsayan muazzam yapıtları arasında çok sayıda oyun, roman, şiir koleksiyonu, deneme, çocuk kitabı ve çeviri yer alıyor. Bugün dünyanın en çok sahnelenen oyun yazarlarından biri olmasına rağmen, aynı zamanda düzyazılarıyla da giderek daha fazla tanınmaktadır" dedi.

Yazarın Türkçedeki kitapları Monokl Yayınları tarafından yayınlandı:

"Melankoli"

"Sabahtan Akşama"

"Üçleme"

Jon Fosse kimdir?

1959 yılında Haugesund'da doğdu. Norveçli oyun, öykü ve roman yazarı. Son dönem Norveç edebiyatının dünya edebiyatına armağan ettiği en önemli yazarlardan birisi olarak gösteriliyor. Nordic Council's Literature Prize'a layık görüldü.

(AÖ)