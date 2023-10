2023 Nobel Edebiyat Ödülü Norveçli yazar Jon Fosse'nin

2023 Nobel Edebiyat Ödülü Norveçli yazar Jon Fosse'ye değer görüldü. Yazara ödül, "Söylenemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düzyazıları" nedeniyle verildi.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl