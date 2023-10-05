ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 13:38
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 14:13
2 dk Okuma

2023 Nobel Edebiyat Ödülü Norveçli yazar Jon Fosse'nin

Ödül, "Söylenemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düzyazıları" gerekçesiyle yazara değer görüldü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/2023-nobel-edebiyat-odulu-norvecli-yazar-jon-fosse.jpg

2023 Nobel Edebiyat Ödülü Norveçli yazar Jon Fosse'ye değer görüldü. Yazara ödül, "Söylenemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düzyazıları" nedeniyle verildi.

Geçen yılki ödülün sahibi Annie Ernaux idi.

2022 Nobel Edebiyat Ödülü Annie Ernaux
2022 Nobel Edebiyat Ödülü Annie Ernaux'nun
6 Ekim 2022

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi yaptığı açıklamada, "2023 Nobel Edebiyat Ödülü, Norveçli yazar Jon Fosse'ye 'yenilikçi oyunları ve söylenemeyeni dile getiren düzyazısı nedeniyle' verildi.

"Norveç Nynorsk'ta [Nynorsk, Norveççe dilinin 2 yazılı dil formundan birisi] yazılmış ve çeşitli türleri kapsayan muazzam yapıtları arasında çok sayıda oyun, roman, şiir koleksiyonu, deneme, çocuk kitabı ve çeviri yer alıyor. Bugün dünyanın en çok sahnelenen oyun yazarlarından biri olmasına rağmen, aynı zamanda düzyazılarıyla da giderek daha fazla tanınmaktadır" dedi.

Yazarın Türkçedeki kitapları Monokl Yayınları tarafından yayınlandı:

"Melankoli"
"Sabahtan Akşama"
"Üçleme"

Jon Fosse kimdir?

1959 yılında Haugesund'da doğdu. Norveçli oyun, öykü ve roman yazarı. Son dönem Norveç edebiyatının dünya edebiyatına armağan ettiği en önemli yazarlardan birisi olarak gösteriliyor.  Nordic Council's Literature Prize'a layık görüldü.

(AÖ)

Nobel Edebiyat Ödülü
Sayfa Başına Git