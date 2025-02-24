Tarihçi Dr. Ör tahliye edildi

1 Şubat'ta "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan tarihçi ve Tele-1 TV'de program yapımcısı Dr. Çiğdem Bayraktar Ör, pazartesi günü başlayan yargılamasının ilk duruşmasında tahliye edildi.

X PAYLAŞIMI NEDENİYLE GÖZALTINDAYDI Dr. Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı

Ör, 31 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden öğleden sonra salıverildi.

Ör, cezaevi çıkışında verdiği demeçte “İnsanın özgürlüğünün bu kadar kolayca elinden alınabilmesini tekrar tekrar gözden geçirmek zorunda olduklarını düşünüyorum." dedi.

Savcılık iddianamesi

18 Şubat'ta düzenlenen iddianamede Ör'ün aleyhine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla kovuşturma için Adalet Bakanlığının izni olduğu ve "şüpheli Ör"ün, paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden "Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta" "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu alenen işlediği ileri sürüldü.

Ör'ün tutuklanmasına neden olan paylaşım

Ör, X'teki sosyal medya hesabından "AKP ve onun yoz iktidarı" başlığıyla yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı "diplomasız" ve "liyakatsiz" olmakla suçlamış ayrıca "iktidar eş başkanı" ifadesiyle Bahçeli'ye ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyesi bakanlara da eleştiriler ve suçlamalar yöneltmişti.

Ör, Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne yol açan otel yangını dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da "İnsanlar çoluk çocuk kar ayazında cayır cayır yanarken yine işini yapmadığı açıkça belli [...] Turizm Bakanı." olarak nitelemişti.

Ör Sulh Ceza Hakimliğinde

Tarihçi ve yayıncı Dr. Çiğdem Bayraktar Ör hakimlik sorgusunda 29 Ocak 2025'te yaptığı paylaşımı "Bolu'daki otel yangınında oğlu[nun] arkadaşının ailesinin vefat etmiş olması nedeniyle, bu olaydan duyduğu üzüntüyle yaptı[ğını]" söylemişti.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret kastı [olmadığını]" ifade eden Ör, "kendisinin de aynı otelde kalacakken programı nedeniyle rezervasyonunu iptal etmesi nedeniyle yangın sırasında orada olmadığını" söyleyerek "yaptığı paylaşımlar[ın] birikmişliğin sonucu" olduğunu dile getirmişti.

İddianame

Pazartesi günkü duruşmada okunan iddianamade "dosya kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda [Dr. Ör'ün] suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği" beyan edildi.

Sanığın mesajlarıyla Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak "suça konu paylaşımları birden fazla vakit diliminde gerçekleştir[rerek] [...] zincirleme suretle işlediği" iddia edildi ve 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ör'ün savunması

İstanbul Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Bakırköy Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanan Ör, suçlamaları reddetti ve tahliye edilmesini istedi.

Tarihçi ve TV Programcısı Ör, kendisini sosyal medya paylaşımında hakaret kastı olmadığını belirterek savundu: “Şahsi yorumlarımı ve eleştirel düşüncelerimi ifade ettim” dedi.

Mahkeme Ör'ün tahliyesine karar verdi. Duruşmaya 11 Mart 'ta devam edilecek.

(AEK)