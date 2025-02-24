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Yayın Tarihi: 24 Şubat 2025 10:24
 ~ Son Güncelleme: 24 Şubat 2025 10:33
2 dk Okuma

Sevim Belli kimdir ?

Sadece pratik mücadelenin içinde yer alan bir devrimci değil, aynı zamanda sosyalist yazıları ve çevirileriyle de Türkiye’deki sol hareketin gelişimine büyük katkılar sunan bir kadın.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sevim Belli kimdir ?

Sosyalist yazar, çevirmen, aktivist.

Genç yaşlardan itibaren mücadele dolu bir hayatın içinde yer aldı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine devam etmek amacıyla ABD’ye gitti. Daha sonra uzmanlık eğitimini sürdürmek için Paris’e geçti.

Berlin’de Nâzım Hikmet ile tanışma ve Devrimci faaliyetler

1951 yılında, Berlin’de düzenlenen 3. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’ne katılan Belli, burada Nâzım Hikmet ile tanışarak sosyalist mücadeleye daha güçlü bir şekilde bağlandı.

Bu süreçte, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında bağlantılar kurarak kuryelik yaptı. Türkiye’ye döndüğünde, İstanbul’dan Paris’e gitmek üzereyken yakalandı ve bu olay TKP’ye yönelik büyük bir operasyonun başlamasına neden oldu.

Bu süreçte, “51 Tevkifatı” olarak bilinen dalga ile gözaltına alınan Belli, TKP Merkez Komitesi üyeleri Şefik Hüsnü Değmer, Zeki Baştımar, Reşat Fuat Baraner, Mehmet Bozışık, Halil Yalçınkaya ve Mihri Belli ile birlikte tutuklandı.

Hapishane, evlilik ve sürgün yılları

1957 yılında cezaevindeyken, TKP’nin önde gelen isimlerinden Mihri Belli ile evlendi. Ancak o dönemde komünist oldukları gerekçesiyle hüküm giymiş doktorların mesleklerini icra etmesi yasaklanmıştı. Bu nedenle 1964 yılında ailesiyle birlikte Cezayir’e yerleşerek burada doktorluk yaptı.

1966’da Türkiye’ye dönen Belli, 12 Mart 1971 muhtırasının ardından tekrar gözaltına alındı ve üç yıl cezaevinde kaldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ise bir kez daha yurtdışına çıkmak zorunda kaldı.

Mücadele Mirası

Sevim Belli, sadece pratik mücadelenin içinde yer alan bir devrimci değil, aynı zamanda sosyalist yazıları ve çevirileriyle de Türkiye’deki sol hareketin gelişimine büyük katkılar sunan bir isimdi. Yaşadıklarını “Boşuna mı Çiğnedik” adlı kitabında kaleme aldı, mücadele dolu hayatını gelecek kuşaklara aktardı.

Sevim Belli, hayatını devrimci mücadeleye adayan, baskılara boyun eğmeyen, direnişiyle ve entelektüel birikimiyle sosyalist harekete yön veren isimlerden biri olarak hafızalarda kalacak.

1925 yılında İstanbul'da doğdu ve aynı kentte 24 Şubat'ta hayatını kaybetti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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Bugün 10:27
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