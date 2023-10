Xelata Wêjeyê ya Nobelî dan nivîskarê Norwêcî Jon Fosse

Nivîskarê norwêcî Jon Fosse hêjayî Xelata Wêjeyê ya Nobelî ya sala 2023yan hate dîtin. Bi sedema “Şanoname û gotarên wî yên nûjen ku tiştên nayên gotin tînin ziman” ew hate xelatkirin.

Par, xelat dabûn Annie Ernauxê.

Akademiya Zanistan a Mirnişîna Swêdê bi daxuyaniyekê xwediyê xelatê ragihand.

Li gorî daxuyaniyê, “Gelek şanoname, roman, koleksiyonên helbestan, ceribandin, pirtûkên zarokan û werger bi zimanê nynorskî yê Norwêcê (Li Norwêcê du formên zimanê nivîskî hene. Nynorsk, yek ji wan forman e.) nivîsîne ku her yer ji wan şakar in. Îro yek ji wan şanonûsan e ku lîstikên wî li cîhanê gelekî tên lîstin. Lê di heman demê de bi gotarên xwe her diçe bêhtir tê naskirin.”

Jon Fosse kî ye?

Sala 1959an li Haugesundê ji dayik bû. Romanûs, çîroknûs û şanonûsê norwêcî ye. Yek ji wan nivîskarên dema dawiyê ye ku ji nava dilê wêjeya norwêcê derketiye û li cîhanê navdar bûye. Xelata Wêjeyê ya Nordic Council’sê wergirtiye.

(AÖ/FD)