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Yayın Tarihi: 24 Şubat 2025 17:55
 ~ Son Güncelleme: 24 Şubat 2025 18:05
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Ümit Özdağ hakkındaki iddianame Antalya'ya gönderildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki iddianame İstanbul'daki mahkeme tarafından kabulüne ilişkin "yetkisizlik" gerekçesiyle Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ümit Özdağ hakkındaki iddianame Antalya'ya gönderildi
*Fotoğraf: AA

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi , Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan iddianameyi 'yetkisizlik' kararı vererek Antalya'ya gönderdi.

Partisi'nin Antalya'da düzenlenen İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı açıklama nedeniyle Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Özdağ, 21 Ocak’ta çıkarıldığı hakimlikçe, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle iddianamede hazırlandı.

Savcı, Ümit Özdağ'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten 4 yıl 8 aya kadar hapis istedi
Savcı, Ümit Özdağ'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten 4 yıl 8 aya kadar hapis istedi
17 Şubat 2025

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, yapılan incelemenin ardından söz konusu konuşmanın Antalya'da gerçekleşmiş olması gerekçesiyle 'yetkisizlik' kararı verildi. Dosya Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Özdağ'ın avukatı Sevdagül Tunçer de yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasından iddianamesinin gönderildiği İstanbul 35. Adliye Ceza Mahkemesi, en başından bu yana itiraz etmiş olduğumuz gibi, konuşmanın Antalya'da yapılmış olması sebebiyle yetkisiz olduğuna karar vererek, dosyanın yetkili Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi" dedi.

Özdağ ne demişti?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "FETÖ"yü Türk Devleti'ne soktuğunu, Türk Devleti'ni "FETÖ"ye teslim ettiğini, "FETÖ"ye paralel devlet kurdurduğunu söylemişti:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı. Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir."

Erdoğan'ın, tarihi çarptırarak milletin tarihine zarar verdiğini belirten Özdağ, şunları söylemişti:

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir. Zafer Partisi olarak biz ana muhalefet gibi bu faşizmle normalleşmeyeceğiz. Biz mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Zafer, Türk devletinin ve Türk milletinin olacaktır.

Özdağ, sosyal medya paylaşımlarını da içeren çeşitli suçlamalar nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Özdağ'ın tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
ümit özdağ
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