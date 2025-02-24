Adalet Bakanı Tunç’tan ‘Kısmi Af’ açıklaması: Bu bir af değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda ‘kısmi af’ olarak adlandırılan yeni infaz düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, konunun bir af değil, yalnızca eşitlik ilkesi çerçevesinde değerlendirilebilecek bir düzenleme olduğunu belirtti.

Son dönemde artan tutuklamalar ve cezaevlerindeki kapasite sorunları, yeni bir infaz düzenlemesini gündeme taşıdı. 1 Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye’deki 403 cezaevinde toplam 342 bin 526 kişi bulunurken, bu sayı 3 Şubat 2025’te 392 bin 456’ya yükseldi. Cezaevlerinin toplam kapasitesi 295 bin 328 kişi olmasına rağmen, tutuklu ve hükümlü sayısı yaklaşık 100 bin kişilik bir fazlalıkla kapasitenin çok üzerine çıkmış durumda.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yeni bir infaz düzenlemesine dair konuştu. Henüz detayları netleşmemiş olan düzenleme, kamuoyunda ‘kısmi af’ olarak yorumlandı.

Bakan Tunç: Eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bugün basına yansıyan konu bir af değil. Kovid yasasından faydalanamayan bazı mahkûmlar cezaevinde kalmaya devam etti. Ancak suç tarihleri nedeniyle bazı hükümlüler bu düzenlemeden yararlanamazken, daha sonra suç işleyenler yararlanabildi. Bu konuda mağduriyet iddiaları var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine bağlı olarak, eşitlik ilkesi çerçevesinde bir düzenleme yapılabilir ama bu kesinlikle bir af değil."

Kalan cezalar denetimli serbestliğe çevrilebilir

Basına yansıyan bilgilere göre, infaz düzenlemesi kapsamında pandemi döneminde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında tamamlamasını öngören yasanın kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

Yeni düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olan hükümlüler de kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayabilecek.

Denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar, kalan cezalarını dışarıda infaz edebilecek.

Mevcut düzenlemede yalnızca 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanlar bu haktan faydalanabiliyordu.

Meclis gündeminde tartışmalar sürüyor

Düzenlemenin, Meclis’e sunulacak yeni yargı paketine önerge olarak eklenmesi bekleniyor. Ancak, kamuoyunda af tartışmaları sürerken, düzenlemenin detayları ve kapsamı önümüzdeki günlerde netleşecek.

(EMK)