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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Ocak 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2025 00:00
2 dk Okuma

Muskat: Bir doz meselesi olarak annelik!

Oyun şu cümleyle açılıyor: "Bugün annem öldü ve benim için dünyanın en mutlu günü!"

Tarık Yüce

Tarık Yüce

Tarık Yüce

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, siyah bir sahne arka planında bir kadın sahne performansı sergiliyor. Kadın, koyu renkli sade bir kıyafet giymiş ve jestleriyle yoğun bir duyguyu ifade ediyor. Yüzünde ciddi ve etkileyici bir ifade var. Arka planda, iki dikey ışık çubuğu sahneyi çerçeveleyerek modern ve minimal bir sahne tasarımını yansıtıyor. İzleyici, bu duygusal anı dikkatle izliyor gibi görünüyor. Performansın etkileyici ve dramatik bir havası var.

Kabuk, içine doğru büyüyen canlılar için hayat; bambaşka dallarda asılı kalan muskatlar için bir kapandır. Muskat, tohumu baharat diye kullanmayı akıl etmenin şiddetini kavrayamadan bıçaklarla dolu bir düzeye çarpar durur. Zerrecik olup sütün içine düştüğündeyse bardakta zehir, midede sancı, ruhta sanrı olur. Muskat, yere sert kapaklanan taneciklerden birinin, Yaşar’ın hikâyesi. Ağlayan bebeği susturan, susmayı öğrenmiş yetişkini gürültülü bir suskunluğa alıştıran Muskat, zehir olmaklığı doz meselesi olsa da yalnızca doğarken ve ölürken beyinde salgılanan kimyasalı, DMT’yi tetiklemesiyle sanrılar gördüren bir meyve esasında.

Oyunun omurgasını oluşturan bu aksı takip etmeye başından başlarsak, Yaşar seyirciyi annesinin cenaze törenini birlikte hazırlamaya davet ediyor. Hem de yasın beş evresini deneyimlemeye tersinden başlayarak: Kabullenme!

Oyun şu cümleyle açılıyor: "Bugün annem öldü ve benim için dünyanın en mutlu günü!"

Yaşar’ın kabul ettiğini sandığı bir kaybın ardından yaşadığı travma bizlerce gözlenebilir dışsal bir ifadeye dönüşüyor. Yaşar’ın zehirli emosyonuna tanık oluyor, bir evin içerisinde birlikte kayboluyoruz.

Ev diye kabul ettiği cehennemi terk etse bile onu zihninde kurmaya yemin etmiş bir kadın olan Yaşar; kocaman ev ona kalmışken, birdenbire içi kendinden başka çok şeyle dolu olan bir boşlukta özgür olduğunu hisseden, olmadığını bilen bir savunmasızlıkla annesiyle yeniden karşılaşıyor. Esra Dermancıoğlu, oyunda nevrozlu karakterine ele avuca sığmaz oyunculuğunu ve yeteneğini dikişliyor.

Tek perdelik ve tek kişilik bu oyun, artık hissi de etkileyiciliği de aşınmış ve alışılmış anlatı tiyatrosu materyalini kullanıyor. ‘Yok’ hizasında kendini var eden sahne tasarımlarını sevsem de sahneye dikey enstale edilmiş, özensiz ışık tasarımıyla flört halindeki sütunlar dramatik yapıya derinlik katmıyor.

Metne adını veren ve hikâyenin taşıyıcı ögesi Muskat ile ilgili fikri oldukça yaratıcı ve etkileyici bulsam da sırtını fikre dayayan özensiz bir metinle karşılaştım. Sarkan dramatik yapısı, komedi zamanlaması çok iyi olan oyuncusuna pasör olamayan, komedisi ve zehirli bir bilinçakışını çok sesli bir yerden ele alışıyla metin, anlatı tiyatrosunda defalarca izlediğimiz formülün röprizi olmaktan öteye gidemiyor. Bilinçakışı kavramının sancılı bir sayıklama pratiği olduğunun farkında bir yerden şunu söyleyebilirim ki oyunun sessizlik anlarına ve düşünce eslerine ihtiyacı var.

Yine de tek kişilik oyunları seviyorsanız ya da Dermancıoğlu’nun oyuncaklı tarzına aşinaysanız Muskat’ı seveceksinizdir.

Oyun, doğmuş olmayı bağışlayamayan bir çocuğun kendine gelmesiyle de bitiyor. Yani sona benzer bir başlangıçla... Hep öyle değil midir? (TY/TY)

Haber Yeri
İstanbul
tiyatro Muskat Esra Dermancıoğlu oyun
Tarık Yüce
Tarık Yüce
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Hukuk öğrencisi, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eğitmeni. Nesin Sanat Köyü ve Nesin Köyleri Derneği’nde gönüllü faaliyetler yürütmekte olan Tarık Yüce, Sanatta Yeterlilik dersini informel olarak...

Hukuk öğrencisi, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eğitmeni. Nesin Sanat Köyü ve Nesin Köyleri Derneği’nde gönüllü faaliyetler yürütmekte olan Tarık Yüce, Sanatta Yeterlilik dersini informel olarak Prof. Dr. Zeynep Sayın'dan alıyor. Biletinial isimli biletleme firmasında tiyatro eleştirmenliği, senarist-yönetmen Deniz Akçay’ın senaryo grubunda hikaye asistanlığı yapmaktadır. İleriye dönük hedefi ise Avrupa'da ‘barış ve çatışma çalışmaları’ alanında akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve kendi yazdığı metinleri yönetmek.

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