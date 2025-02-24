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Yayın Tarihi: 24 Şubat 2025 16:24
 ~ Son Güncelleme: 24 Şubat 2025 16:24
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Türkiye Hahambaşılığı'na geçici olarak Rav David Sevi atandı

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, yeni seçimler yapılana kadar Rav David Sevi’nin görevde olacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye Hahambaşılığı'na geçici olarak Rav David Sevi atandı

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, İsak Haleva’nın hayatını kaybetmesinin ardından geçici hahambaşı görevine Rav David Sevi’nin getirildiğini duyurdu.

Sevi, seçimler yapılana kadar geçici Türkiye Musevileri Hahambaşısı olarak görevde kalacak. Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva'nın vefatını takiben yeni Hahambaşı seçimi yapılana kadar Sayın Rav David Sevi, Hahambaşı makamına devletimizin onayı ve tensipleri ile vekaleten atanmış ve yetkilendirilmiştir. Sayın Rav Sevi’yi tebrik eder, bu dönemin hayırlı olmasını dileriz.”

İsak Haleva’nın 16 Ocak 2025’te Şişli, Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen cenaze töreninde, dualar Baş Duahan Rav David Sevi tarafından okunmuştu.

Spotify’da Rav David Sevi'nin seslendirdiği duaları dinlemek için aşağıya tıklayabilirsiniz.

Rav David Sevi hakkında

Dini lider.

İstanbul doğumlu olan Sevi, Türkiye'deki Yahudi cemaatinin önemli isimlerinden biri.

Eğitimini Türkiye'deki Yahudi okullarında tamamladı. İstanbul Şişli'de, daha sonra İsrail'deki eğitim kurumlarında eğitim görerek dini alandaki bilgisini derinleştirdi. Bu kurumlarda Tora (Yahudi kutsal kitabı), talmudik metinler ve Yahudi hukuku (Halaha) üzerine önemli bir birikim edindi.

Eğitim sürecinin ardından, genç yaşlardan itibaren Türkiye'deki Yahudi cemaati için çeşitli görevlerde bulundu ve cemaatin dini törenlerini yönetti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Türkiye Yahudileri Cemaati isak haleva Rav David Sevi Türkiye'deki azınlıklar
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