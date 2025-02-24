Türkiye Hahambaşılığı'na geçici olarak Rav David Sevi atandı

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, İsak Haleva’nın hayatını kaybetmesinin ardından geçici hahambaşı görevine Rav David Sevi’nin getirildiğini duyurdu.

Sevi, seçimler yapılana kadar geçici Türkiye Musevileri Hahambaşısı olarak görevde kalacak. Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva'nın vefatını takiben yeni Hahambaşı seçimi yapılana kadar Sayın Rav David Sevi, Hahambaşı makamına devletimizin onayı ve tensipleri ile vekaleten atanmış ve yetkilendirilmiştir. Sayın Rav Sevi’yi tebrik eder, bu dönemin hayırlı olmasını dileriz.”

İsak Haleva’nın 16 Ocak 2025’te Şişli, Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen cenaze töreninde, dualar Baş Duahan Rav David Sevi tarafından okunmuştu.

Spotify’da Rav David Sevi'nin seslendirdiği duaları dinlemek için aşağıya tıklayabilirsiniz.