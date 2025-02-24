ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Şubat 2025 17:58
 ~ Son Güncelleme: 24 Şubat 2025 18:20
2 dk Okuma

Gazeteci Evrim Kepenek 'dezenformasyon davasında' beraat etti

6 Şubat depremleri sonrasında yardımların AFAD üzerinden yapılacağını bildiren paylaşımı nedeniyle hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla davası açılan bianet kadın haberleri editörü Evrim Kepenek, bugün görülen ikinci celsede beraat etti.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
Gazeteci Evrim Kepenek 'dezenformasyon davasında' beraat etti

6 Şubat depremleri sonrasında jandarmanın Maraş Pazarcık'ta toplanan yardımlara el koyduğu bilgisini paylaştığı için “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)” suçlamasıyla yargılanan bianet’in kadın haberleri editörü Evrim Kepenek beraat etti.

Bugün İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci celsesi görülen duruşmaya Kepenek avukatı Deniz Yazgan Şenay ile birlikte katıldı.

Kepenek’in suç işleme kastının olmadığını belirten duruşma savcısı beraat yönünde mütalaa verdi. Yazgan-Şenay, beraat mütalaasına katıldığını belirterek, ilk celsede sunduğu dilekçeyi tekrar etti.

Suçun unsurlarının oluşmadığını, Kepenek’in sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayma gibi bir eylemi olmadığını dile getirdi.

Kararını açıklayan mahkeme de Kepenek’in beraatına hükmetti.

"Mesleğime topyekûn bir saldırı var"

Duruşmanın ardından Kepenek “Sevinçliyim ancak biz gazetecilerin sevinçleri yarım kalıyor. Tutuklu meslektaşlarımız, adli kontrolle cezalandırılan arkadaşlarımız var. Topyekûn mesleğimize bir saldırı var.” diyerek Elif Akgül ve Yıldız Tar’ın geçtiğimiz hafta tutuklanmalarını hatırlattı.

Ardından da “Mahkeme, halkı yanıltmak gibi bir amacım olmadığını, sadece gazetecilik yaptığımı kanıtlamış oldu. Tüm gazeteciler açısından önemli bir karar” dedi. Dayanışma gösteren herkese teşekkür etti.

Gazeteciliğin Türkiye’de suç ilan edildiğini söyleyen Kepenek “Biz gazeteciler her şeye rağmen mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Kepenek şu paylaşımı nedeniyle yargılanıyordu:

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
evrim kepenek TCK 217/A dezenformasyon
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
EVRİM KEPENEK'E DEZENFORMASYON SUÇLAMASI
"Burada olmak yerine haber toplantısında olmayı isterdim"
23 Eylül 2024
/haber/burada-olmak-yerine-haber-toplantisinda-olmayi-isterdim-299942
bianet kadın-LGBTİ+ editörü Evrim Kepenek'in deprem paylaşımına dava
28 Aralık 2023
/haber/bianet-kadin-lgbti-editoru-evrim-kepenek-in-deprem-paylasimina-dava-289894
Bir dezenformasyon suçlaması da gazeteci Evrim Kepenek’e
2 Kasım 2023
/haber/bir-dezenformasyon-suclamasi-da-gazeteci-evrim-kepeneke-287365
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
EVRİM KEPENEK'E DEZENFORMASYON SUÇLAMASI
"Burada olmak yerine haber toplantısında olmayı isterdim"
23 Eylül 2024
/haber/burada-olmak-yerine-haber-toplantisinda-olmayi-isterdim-299942
bianet kadın-LGBTİ+ editörü Evrim Kepenek'in deprem paylaşımına dava
28 Aralık 2023
/haber/bianet-kadin-lgbti-editoru-evrim-kepenek-in-deprem-paylasimina-dava-289894
Bir dezenformasyon suçlaması da gazeteci Evrim Kepenek’e
2 Kasım 2023
/haber/bir-dezenformasyon-suclamasi-da-gazeteci-evrim-kepeneke-287365
diğer yazıları
Kar topu oynarken öldürülen gazeteci Nuh Köklü anıldı
17 Şubat 2025
Kar topu oynarken öldürülen gazeteci Nuh Köklü anıldı
Türkiye bir kez daha Abhazya seçimlerine müdahale ediyor
14 Şubat 2025
Türkiye bir kez daha Abhazya seçimlerine müdahale ediyor
Gazeteci Furkan Karabay'a yeni dava
13 Şubat 2025
Gazeteci Furkan Karabay'a yeni dava
11 İŞÇİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ZSR FABRİKASINDAKİ PATLAMA
Savcılık patlama "ihmal kaynaklı" dedi, fabrika yöneticileri hakkında hapis istedi
11 Şubat 2025
Savcılık patlama "ihmal kaynaklı" dedi, fabrika yöneticileri hakkında hapis istedi
Siirt’te kayyım ilk haftasında 35 kişiyi işten çıkardı
4 Şubat 2025
Siirt’te kayyım ilk haftasında 35 kişiyi işten çıkardı
Sayfa Başına Git