Gazeteci Evrim Kepenek 'dezenformasyon davasında' beraat etti

6 Şubat depremleri sonrasında jandarmanın Maraş Pazarcık'ta toplanan yardımlara el koyduğu bilgisini paylaştığı için “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)” suçlamasıyla yargılanan bianet’in kadın haberleri editörü Evrim Kepenek beraat etti.

Bugün İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci celsesi görülen duruşmaya Kepenek avukatı Deniz Yazgan Şenay ile birlikte katıldı.

Kepenek’in suç işleme kastının olmadığını belirten duruşma savcısı beraat yönünde mütalaa verdi. Yazgan-Şenay, beraat mütalaasına katıldığını belirterek, ilk celsede sunduğu dilekçeyi tekrar etti.

Suçun unsurlarının oluşmadığını, Kepenek’in sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayma gibi bir eylemi olmadığını dile getirdi.

Kararını açıklayan mahkeme de Kepenek’in beraatına hükmetti.

"Mesleğime topyekûn bir saldırı var"

Duruşmanın ardından Kepenek “Sevinçliyim ancak biz gazetecilerin sevinçleri yarım kalıyor. Tutuklu meslektaşlarımız, adli kontrolle cezalandırılan arkadaşlarımız var. Topyekûn mesleğimize bir saldırı var.” diyerek Elif Akgül ve Yıldız Tar’ın geçtiğimiz hafta tutuklanmalarını hatırlattı.

Ardından da “Mahkeme, halkı yanıltmak gibi bir amacım olmadığını, sadece gazetecilik yaptığımı kanıtlamış oldu. Tüm gazeteciler açısından önemli bir karar” dedi. Dayanışma gösteren herkese teşekkür etti.

Gazeteciliğin Türkiye’de suç ilan edildiğini söyleyen Kepenek “Biz gazeteciler her şeye rağmen mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Kepenek şu paylaşımı nedeniyle yargılanıyordu:

Maraş Pazarcık'ta yardım yardım çadırlarına jandarma el koymuş, "tüm yardımlar AFAD üzerinden yapılacak" denmiş. Güncelleme: Alandaki bir çok yardım çadırına el konuluyormuş. pic.twitter.com/wUwHanNQoz — Evrim Kepenek (@kepenekevrimm) February 15, 2023

(HA)