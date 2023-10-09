Claudia Goldin'e Nobel Ekonomi Ödülü verildi

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Nobel Ekonomi Ödülü'nün, bu yıl ABD’de Harvard Üniversitesi’nde görevli Profesör Claudia Goldin’e verildiğini açıkladı.

77 yaşındaki Goldin'in eşitsizlik ve kadının istihdama katılımına odaklanan araştırmaları bu yılki ödülü almasında önemli rol oynadı.

Çalışma ekonomisi alanında uzman Goldin, 1969 yılından bu yana ekonomi dalında verilen ödülü, üçüncü kez kazanan bilim insanı oldu.

Daha önce 2009’da Elinor Ostrom ve 2019’da Esther Duflo bu ödülü alan kadın bilim insanları arasında yer alıyordu.

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "bankalar ve finansal krizler konusundaki araştırmalarından" ötürü Amerikalı ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

Akademi, Goldin’in kadınların kazançları ve istihdam piyasası arasındaki ilişkiye dair yüzyıllara yayılan ilk çalışmayı yaptığını vurguladı.

Goldin’in çalışmaları, maaş eşitsizliğinin kaynağını açıkladığı gibi değişimin nedenlerini de ortaya koyuyor.

Verilere göre istihdam piyasasına kadınların yüzde 50’si, erkeklerin yüzde 80’i katılıyor ancak kadınlar çok daha az kazandığı gibi kariyer basamaklarını çıkmakta da zorlanıyor.

Harvard Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden Goldin, 2009'da Elinor Ostrom ve 2019’da Esther Duflo'nun ardından bu ödülü alan üçüncü kadın oldu.

Claudia Goldin hakkında

Ekonomi tarihçisi ve çalışma ekonomisti Claudia Goldin, lisansını Cornell Üniversitesi'nde, doktorasını Chicago Üniversitesi'nde tamamladı.

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosuna (NBER) bağlı "Ekonomide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" grubunun eş direktörlüğü görevini yürüten Goldin, 1989-2017 yıllarında NBER'deki "Amerikan Ekonomisinin Gelişimi" programının direktörlüğünü yaptı.

Goldin, ekonomide kadınların istihdamı ve kadınların gelirleri üzerine tarihsel çalışmalarıyla tanınıyor.

Nobel Ödülleri hakkında

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 ayrı dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

(EMK)