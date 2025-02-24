Sosyalist hareketin öncü ismi Sevim Belli aramızdan ayrıldı

Türkiye sosyalist hareketinin öncü isimlerinden, yazar ve çevirmen Sevim Belli, İstanbul’da hayatını kaybetti.

Dostları, Sevim Belli'nin 99. yaşını kutladı

Uzun yıllar boyunca devrimci mücadelenin içinde yer alan ve sosyalizm mücadelesine büyük katkılar sunan Belli’nin vefatı, sevenleri ve mücadele arkadaşları tarafından derin üzüntüyle karşılandı.

Odak Dergisi, Sevim Belli’nin ölüm haberini şu sözlerle duyurdu:

"Fedakarlığı, mücadele azmi, insan sevgisi, umudu ve direngenliği ile bilinen Sevim Belli’nin cenazesi ile ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir."

“100 yıllık direniş, 100 yıllık örnek yaşam”

Belli'nin kaybı, sosyalist hareketin farklı kuşaklarından isimler tarafından da büyük üzüntüyle karşılandı. Devrimci mücadeleye kattığı değer ve çevirileriyle birçok insanın yolunu aydınlatan Belli için, sosyalist camiadan isimler veda mesajları paylaştı.

Sevim Belliyle Kadın, Devrim ve Aşk Üzerine

Hakkı Özdal, Belli’nin çevirileriyle birçok insanın sosyalist ideolojiyle tanıştığını belirterek,

"Onun çevirdikleriyle başladık okumalara, bizim kuşağın üzerinde emeği çok büyüktür. Çınarımız Sevim Belli'yi saygıyla uğurluyoruz." dedi.

Tuncay Akgün, onun sosyalist hareket içindeki tarihî rolüne vurgu yaptı, "Türkiye devrimci hareketinin 100 yıllık çınarı Sevim Abla’yı kaybettik. Çok üzgünüm” dedi.

Doğan Baran, Belli’nin direnişçi kimliğine dikkat çekti, "Türkiye devrimci hareketinin direnişçi liderlerinden birisini, Sevim Belli’yi kaybetmişiz… Örnek almamız gereken devrimci kişiliği her daim aklımızda yer etsin" dedi.

Erdal Avcı ise Belli’nin mirasının yaşatılacağını vurguladı,

"Asırlık sosyalizm ve kadın mücadele geleneğinin öncülerinden Sevim Belli’nin vefat haberini duymanın üzüntüsünü yaşıyoruz. 100 yaşında bir çınar, 100 yıllık direniş, 100 yıllık örnek yaşam… Seni unutmayacak, mücadele mirasını sahipleneceğiz. Sevgi, saygı, minnetle…" dedi.

“Bu yolu hep bilinçle çiğnedim”

Özlem Gümüştaş, Sevim Belli’nin "Boşuna mı Çiğnedik" kitabından alıntı yaparak onun mücadelesini şu sözlerle hatırlattı:

"Bu yolu hep bilinçle, nereye gittiğini asla unutmadan çiğnedim. Kesinlikle boşuna çiğnemiş olamam."

Özgül Saki ise Belli'nin vefat haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirterek, "Sevim Belli dün gece aramızdan ayrılmış, çok üzgünüm. Devri daim olsun" dedi.

Sevim Belli, hayatını devrimci mücadeleye, sosyalist teoriye ve edebiyata adamış bir isim olarak hafızalarda kalacak. Çevirileriyle, yazılarıyla ve direngen kişiliğiyle kuşaklar boyunca ilham veren Belli’nin mücadelesi, sosyalist harekette yaşamaya devam edecek.

Sevim Belli kimdir ?

(EMK)