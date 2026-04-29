Zeren Ertaş'ın babası: Devlet sorumluluğunu ortaya koymalı

Aydın’daki Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalı asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren Zeren Ertaş’ın babası Akın Ertaş, kamu görevlilerinin beraat ettiği davaya ilişkin bianet’e konuştu.

Baba Akın Ertaş, kızlarını devlet yurduna emanet ettiklerini belirterek sorumluluğun yalnızca bakım firmasına yüklenmesine karşı çıktı.

Zeren Ertaş davasında kamu görevlilerine beraat: "Devlet kızımın canını aldı"

Soruşturma sürecinde farklı bilirkişi raporlarının hazırlandığını hatırlatıp ilk raporlarda kamu görevlilerinin kusurlu bulunduğunu, ancak son raporda bu sorumluluğun ortadan kaldırıldığını söyledi:

“Savcılık aşamasındaki raporlarda beş kamu personelinin sorumlu olduğu yazıyordu. Savcı da buna göre cezalandırma istedi. Ama son raporda sadece ihaleyi yapmakla yükümlüler denilerek sorumluluk kaldırıldı.”

Baba Ertaş, kamu görevlilerinin süreç içinde korunup korunmadığına dair soru işaretleri olduğunu anlattı. Görevden alınan bazı yöneticilere kısa süre sonra yeniden görevlendirilme yapıldığını anlattı.

Sürecin şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılmasını isteyen Ertaş, “Bu insanların hatası sonucu bizim çocuğumuz hayatını kaybetti. Devlet burada sorumluluğu net şekilde ortaya koymalı ve adil bir ceza vermeli” ifadelerini kullandı.

Temel taleplerinin adil bir yargılama olduğunu söyleyen Ertaş, davanın yalnızca kendi kızları için değil, benzer olayların tekrar yaşanmaması için önemli olduğunu ifade etti.

Aile kararı istinafa taşıyacak

Zeren Ertaş’ın ailesinin avukatı Hakan Arslan, verilen kararların hem aileyi hem de kamu vicdanını tatmin etmediğini söyledi.

Kamu görevlileri hakkında verilen beraat kararına karşı istinaf başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Zeren Ertaş’ın ailesi, olayda yalnızca firma yetkililerinin değil, yurt kapasitesini artıran, denetim süreçlerini yürüten ve gerekli önlemleri almayan kamu görevlilerinin de sorumluluğu bulunduğunu savunuyor.

Zeren Ertaş'ın ölümü ve yargı süreci

