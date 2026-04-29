HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.04.2026 16:31 29 Nisan 2026 16:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.04.2026 16:55 29 Nisan 2026 16:55
Okuma Okuma:  2 dakika

Zeren Ertaş'ın babası: Devlet sorumluluğunu ortaya koymalı

KYK yurdunda yaşamını yitiren Zeren Ertaş’ın babası Akın Ertaş kamu görevlileri hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi. "Çocuğumuzu devlet yurduna emanet ettik." dedi.

Zeynep Altıok

Zeynep Altıok

Zeynep Altıok

Zeren Ertaş'ın babası: Devlet sorumluluğunu ortaya koymalı

Aydın’daki Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalı asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren Zeren Ertaş’ın babası Akın Ertaş, kamu görevlilerinin beraat ettiği davaya ilişkin bianet’e konuştu.

Baba Akın Ertaş, kızlarını devlet yurduna emanet ettiklerini belirterek sorumluluğun yalnızca bakım firmasına yüklenmesine karşı çıktı.

Zeren Ertaş davasında kamu görevlilerine beraat: "Devlet kızımın canını aldı"
Zeren Ertaş davasında kamu görevlilerine beraat: "Devlet kızımın canını aldı"
21 Nisan 2026

Soruşturma sürecinde farklı bilirkişi raporlarının hazırlandığını hatırlatıp ilk raporlarda kamu görevlilerinin kusurlu bulunduğunu, ancak son raporda bu sorumluluğun ortadan kaldırıldığını söyledi:

“Savcılık aşamasındaki raporlarda beş kamu personelinin sorumlu olduğu yazıyordu. Savcı da buna göre cezalandırma istedi. Ama son raporda sadece ihaleyi yapmakla yükümlüler denilerek sorumluluk kaldırıldı.”

Baba Ertaş, kamu görevlilerinin süreç içinde korunup korunmadığına dair soru işaretleri olduğunu anlattı. Görevden alınan bazı yöneticilere kısa süre sonra yeniden görevlendirilme yapıldığını anlattı.

Sürecin şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılmasını isteyen Ertaş, “Bu insanların hatası sonucu bizim çocuğumuz hayatını kaybetti. Devlet burada sorumluluğu net şekilde ortaya koymalı ve adil bir ceza vermeli” ifadelerini kullandı.

Temel taleplerinin adil bir yargılama olduğunu söyleyen Ertaş, davanın yalnızca kendi kızları için değil, benzer olayların tekrar yaşanmaması için önemli olduğunu ifade etti.

Aile kararı istinafa taşıyacak

Zeren Ertaş’ın ailesinin avukatı Hakan Arslan, verilen kararların hem aileyi hem de kamu vicdanını tatmin etmediğini söyledi.

Kamu görevlileri hakkında verilen beraat kararına karşı istinaf başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Zeren Ertaş’ın ailesi, olayda yalnızca firma yetkililerinin değil, yurt kapasitesini artıran, denetim süreçlerini yürüten ve gerekli önlemleri almayan kamu görevlilerinin de sorumluluğu bulunduğunu savunuyor.

Zeren Ertaş'ın ölümü ve yargı süreci
Zeren Ertaş'ın ölümü ve yargı süreci
Bugün 16:23

(ZA/HA)

Zeynep Altıok
Zeynep Altıok
tüm yazıları

bianet Nisan 2026 stajyeri. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi. Asosyoloji Dergi editörü.

ilgili haberler
Zeren Ertaş'ın ölümü ve yargı süreci
Bugün 16:23
/haber/zeren-ertas-in-olumu-ve-yargi-sureci-319176
Zeren Ertaş davasında kamu görevlilerine beraat: "Devlet kızımın canını aldı"
21 Nisan 2026
/haber/zeren-ertas-davasinda-kamu-gorevlilerine-beraat-devlet-kizimin-canini-aldi-318949
Zeren Ertaş davasında mütalaa: Kamu görevlilerine ceza talebi
25 Mart 2026
/haber/zeren-ertas-davasinda-mutalaa-kamu-gorevlilerine-ceza-talebi-318027
Zeren Ertaş’ın ölümünün üstünden 1 yıl geçti, KYK Yurtlarında ihmaller bitmiyor
26 Ekim 2024
/haber/zeren-ertasin-olumunun-ustunden-1-yil-gecti-kyk-yurtlarinda-ihmaller-bitmiyor-301138
Dilek İmamoğlu, Zeren Ertaş'ın ailesiyle bir araya geldi
12 Aralık 2023
/haber/dilek-imamoglu-zeren-ertas-in-ailesiyle-bir-araya-geldi-289206
Zeren Ertaş’ın adı, öldüğü yurdun önündeki caddeye verilecek
15 Kasım 2023
/haber/zeren-ertasin-adi-oldugu-yurdun-onundeki-caddeye-verilecek-287896
Zeren Ertaş'ın ölümüyle ilgili asansörün firma yetkilisine gözaltı
27 Ekim 2023
/haber/zeren-ertas-in-olumuyle-ilgili-asansorun-firma-yetkilisine-gozalti-287058
Öğrenciler, Zeren Ertaş için yürüdü: Kader değil, ihmal
27 Ekim 2023
/haber/ogrenciler-zeren-ertas-icin-yurudu-kader-degil-ihmal-287034
