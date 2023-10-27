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Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 14:28
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 14:37
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Zeren Ertaş'ın ölümüyle ilgili asansörün firma yetkilisine gözaltı

Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/27/zeren-ertas-in-olumuyle-ilgili-asansorun-firma-yetkilisi-gozaltina-alindi.jpg
Fotoğraf: Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nun internet sitesi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda düşen asansör sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş olayıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili dün de (26 Ekim) yurt müdürü açığa alınmıştı. 

Fotoğraf: Umut Taştan

Öte yandan, Ertaş bugün İstanbul Kurtköy’deki Merkez Cami’de düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Törene çok sayıda üniversite öğrencisinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan adayı Özgür Özel ve beraberindeki heyet de katıldı.

KYK yurdundaki öğrenci ölümünden sonra yurt müdürü açığa alındı
KYK yurdundaki öğrenci ölümünden sonra yurt müdürü açığa alındı
26 Ekim 2023
zeren ertaş KYK yurdu
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Öğrenciler, Zeren Ertaş için yürüdü: Kader değil, ihmal
Bugün 11:02
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