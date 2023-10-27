Zeren Ertaş'ın ölümüyle ilgili asansörün firma yetkilisine gözaltı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda düşen asansör sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş olayıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.



Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.



Olayla ilgili dün de (26 Ekim) yurt müdürü açığa alınmıştı.

Fotoğraf: Umut Taştan

Öte yandan, Ertaş bugün İstanbul Kurtköy’deki Merkez Cami’de düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Törene çok sayıda üniversite öğrencisinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan adayı Özgür Özel ve beraberindeki heyet de katıldı.