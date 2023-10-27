Öğrenciler, Zeren Ertaş için yürüdü: Kader değil, ihmal

Üniversite öğrencileri, kaldıkları yurtlarda ve kampüslerde Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda düşen asansör nedeniyle 25 Ekim gecesi hayatını kaybeden Zeren Ertaş için Türkiye’nin farklı kentlerinde protesto eylemleri düzenledi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki barınma koşullarının kötülüğüne, yaşanan ihmallere ve ihmaller karşısında sorumluluk almayan yetkililere dikkat çekilen eylemlerde öğrenciler, Zeren Ertaş’ın ölümünün bir kaza olmadığını vurguladı.

Eylemlerde “Katil KYK”, “KYK’ler gençliğe mezar oluyor” ve “Ölmek değil barınmak istiyoruz” sloganları attı.

“Üzerini kapatamayacaksınız”

Okul arkadaşlarının, yurt yönetiminin ihmali nedeniyle öldüğünü söyleyen ve Aydın Kent Meydanı’ndan Işıklı Kız KYK Yurdu’na yürümek isteyen üniversitelilere saldıran polis, iki üniversiteliyi gözaltına aldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Öğrenci Temsilcileri Kurulu’nun (ÖTK) çağrısıyla Kuzey Kampüs’te yaptıkları eylemde “Kaza diyerek üzerini kapatamayacaksınız,” dedi.

📍#Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu



Yürüyüş yapmak için çıkışa doğru yürüdüğümüz için engelleniyoruz!



Giriş çıkış saatlerimize karıştığınız kadar önlem alsaydınız Zeren yaşıyor olurdu!#kykyurdu pic.twitter.com/EWK3fFGmjx — Üniversiteli Feminist Kolektif (@feministkolektf) October 26, 2023

İstanbul Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler “Ölmek değil barınmak istiyoruz” pankartı açarak telefonlarının fenerlerini yaktı. Eylemde “Zeren Ertaş isyanımızdır” ve “Ölmeye değil barınmaya geldik” sloganları atıldı.



Eskişehir Haller Gençlik Merkezi önünden Mükrime Hatun Öğrenci Yurdu’na yürüyüş yapan üniversiteliler ise yürüyüşleri boyunca sık sık “KYK’ler gençliğe mezar oluyor” sloganı attı. Üniversiteliler intihar eden öğrencileri de hatırlatarak “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz,” dedi.





“Asansör, kapasitesinin üstünde bir yükü taşımaz”

Halkın Mühendisleri, Mimarları, Şehir Plancıları olarak bilinen “Politeknik” çalışma grubu konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Ertaş’ın ölümüyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KYK’nin sorumluluğuna dikkat çekti:

“Yönetmeliğe göre yapılarda kullanılan asansörlerin periyodik kontrolü, yılda en az bir defa yaptırılır. Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir. Bu sorumluluğu yerine getirmemişler ki bu facia yaşandı.

“Standartlara uygun çalıştırılan, denetlenen, emniyet mekanizması aktif bir asansör taşıma kapasitesinin üstünde bir yükü taşımaz, uyarı verir ve hareket etmez. Aydın Valisi Canpolat'ın, sorumluluğu öğrencilere atmak için yaptığı bu açıklama olsa olsa asansörün yönetmeliklere/standartlara uygun çalıştırılmadığının itirafı olur. Sorumlusunuz. Hesap vermesi gereken KYK ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'dır.”

Söz konusu asansörle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) daha önce başvuru yapıldığına dair görüntüler, sosyal medyada dolaşıma girdi.





Koşullar

Öte yandan, polisin yanı sıra öğrencilerin eylemini engellemek isteyen KYK yetkilileri de bazı kentlerde kampüslerdeydi. Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurt Müdürü, öğrencilere seslenerek “Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre,” dedi.

KYK yurtlarında kalan öğrenciler ise, sosyal medyada yaşadıkları sorunları yazmaya başladı.



Öğrencilerin yaşadıkları sorunların başında birlikte yaşamaya dair yurtlardaki kötü koşullar, bir odada kalan fazla öğrenci sayısı, asansörlerin ve yangın merdivenlerinin işlevsizliği ve yemekhanede çıkan kötü yemekler var. (TY)