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Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 09:19
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2023 10:08
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Zeren Ertaş’ın adı, öldüğü yurdun önündeki caddeye verilecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Kısa bir süre önce meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren kızımızın ismini yurdun önündeki yolda yaşatacağız. Tekrar başımız sağ olsun’’ dedi

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/15/zeren-ertasin-adi-oldugu-yurdun-onundeki-caddeye-verilecek-1.jpg

Aydın Güzeller KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörde sıkışarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın adı yurdun önündeki caddeye verilecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda aldığı kararla, Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör faciası sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın adını Işıklı Mahallesi’nde yaşatacak. Işıklı Mahallesi’nde bulunan yurdun önündeki caddeye Zeren Ertaş’ın adı verilecek. 

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Kısa bir süre önce meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren kızımızın ismini yurdun önündeki yolda yaşatacağız. Tekrar başımız sağ olsun’’ dedi.

(EMK)

zeren ertaş KYK yurdu
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