Zeren Ertaş'ın ölümü ve yargı süreci

Zeren Ertaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde öğrencisiydi. 22 yaşındaydı ve Uluslararası İlişkiler okuyordu. Dördüncü sınıftı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekim 2023 gecesi asansör düştü.

Asansörün içinde olan Zeren Ertaş yaşamını yitirdi. Olaydan 16 öğrenci de yaralı kurtuldu. Olay sonrası öğrenciler, asansörlerin uzun süredir arızalı olduğunu, gerekli bakımın yapılmadığını söyledi.

Aktaş’ın ölümünü protesto eden öğrenciler eylemleri Aydın başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafına yaydı. Onlarca KYK yurdunda asansörlerdeki arızalara dikkat çeken şikayetlerin varlığı ortaya çıktı.

Soruşturma aşamasında hazırlanan ilk bilirkişi raporunda, bakım faaliyetlerini gerçekleştiren firmanın, emniyet düzeneğini (UCM) iptal ettiği belirlendi. Asansörün tasarımı, montajı, muayenesi ve bakımından sorumlu firma yetkilileri hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla dava açıldı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi dört sanığa 2 yıl 11 ay ile 5 yıl 6 ay 20 gün arasına değişen sürelerde hapis cezaları verdi. Bir sanık ise beraat etti. Dosya istinafa ve Yargıtay’a taşındı.

Bu sırada dönemin Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B., A.K., M.Y. ve E.Ç.’ye “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemli dava açıldı. Bilirkişi hazırladığı raporda kamu görevlilerinin kazanın oluşumunda ihmallerinin bulunmadığı yönünde görüş bildirildi.

Savcılık sanıkların “taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti. Ancak Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi 21 Nisan 2026’da görülen karar duruşmasında kamu görevlileri hakkında beraat hükmü kurdu.

