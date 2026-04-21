Zeren Ertaş davasında kamu görevlilerine beraat: "Devlet kızımın canını aldı"

Aydın’da 25 Ekim 2023’te Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalı asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümüne ilişkin açılan davada, yargılanan kamu görevlileri hakkında beraat kararı verildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ertaş’ın annesi Serpil Ertaş, babası Akın Ertaş ve ailenin avukatı Hakan Arslan katıldı. Tutuksuz yargılanan eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B., A.K., M.Y. ve E.Ç. duruşmada yer almadı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların “taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından açıkladığı kararda, tüm sanıkların beraatine hükmetti.

Kararın ardından adliye önünde konuşan anne Serpil Ertaş, tepki gösterdi. Ertaş, “Yurt müdürünü suçsuz buldu. Kim suçlu? Zeren mi suçlu?” dedi.

Karar sonrası fenalaşan Serpil Ertaş, şöyle konuştu:

“Devlet benim kızımın canını aldı. Nasıl suçlu bulmaz? Zeren üniversite okumak, bu ülkeye hayırlı bir evlat olmak için suç mu işledi? Ben onu 19 sene boşuna mı büyüttüm? Her gün mezarına gidip ‘Zeren az kaldı’ diyordum. Şimdi ne diyeceğim?”

Ne olmuştu?

Aydın’daki Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda, daha önce yapılan tüm uyarılara rağmen yeterli önlem alınmaması sonucu, 25 Ekim 2023 gecesi halatları kopan asansörde bulunan üniversite öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirdi, 16 öğrenci kazadan şans eseri yaralı kurtuldu.

Kazanın ardından Aydın’daki yurtlarda kalanlar başta olmak üzere ülkenin dört bir tarafında öğrenciler KYK yurdunda yaşananları protesto etti. Onlarca KYK yurdunda asansörlerdeki arızalara dikkat çeken şikayetlerin varlığı ortaya çıktı.

Ertaş’ın ölümüne ilişkin asansörün tasarımı, montajı, muayenesi ve bakımından sorumlu firma yetkilileri hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dört sanığa iki yıl 11 ay ile beş yıl altı ay 20 gün arasına değişen sürelerde hapis ve meslekten men cezası verildi, bir sanığın ise beraatına hükmedildi. Yerel mahkeme hükmü istinaf mahkemesine taşıdı.

24 Mart 2026’da görülen önceki duruşmada savcı, Zeren Ertaş’ın ölümü ile ilgili sanıkların taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmalarını istedi ve duruşmayı 21 Nisan tarihine ertelenmişti.