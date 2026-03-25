Zeren Ertaş davasında mütalaa: Kamu görevlilerine ceza talebi

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın, 26 Ekim 2023’te asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın duruşması Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların “taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşmaya Zeren Ertaş’ın annesi Serpil Ertaş, babası Akın Ertaş ve ailenin avukatı Hakan Arslan katıldı. Tutuksuz yargılanan eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B., A.K., M.Y. ve E.Ç. ise duruşmada hazır bulunmadı.

"Bilirkişi raporu hukuka uygun değil"

Mahkemede, kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu okundu. Söz alan baba Akın Ertaş, kızının ölümünde ihmal bulunduğunu belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Anne Serpil Ertaş da mahkemeden adil bir karar beklediklerini ifade ederek, “Vereceğiniz kararın adaletli olmasını talep ederim. Ben çocuğumu yurt müdürüne emanet ettim. Diğer sanıkları tanımıyorum, sadece yurt müdürünü biliyorum” dedi.

Ailenin avukatı Hakan Arslan ise bilirkişi raporunda asansörün bakım ve onarımına ilişkin belgelerin bulunduğunun ve sanıkların kusursuz olduğuna dair değerlendirmelerin yer aldığını, ancak aynı raporda kamu görevlilerinin ihmallerine ilişkin tespitlerin de bulunduğunu söyledi.

Arslan, “Bakımların usulüne uygun yapılmadığı ve kayıt altına alınmadığı, iş güvenliği eğitimlerinin verilmediği yönünde değerlendirmeler var. Bilirkişiler, ihalenin daha yetkin bir firmaya verilmesi halinde bu kazanın yaşanmayacağını belirtiyor. Ayrıca doğrudan temin yönteminin de usule uygun olmadığını ifade ediyorlar. Tüm bunlar sanıkların kusurlarını ortaya koyuyor. Bu bilirkişi raporunu hukuka ve adalete uygun bulmuyoruz. Önceki raporlar doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Sanıklar mahkemeye gelmedi

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında sanıkların “taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını istedi. Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Nisan 2026 tarihine erteledi.

Duruşmanın ardından ANKA’ya konuşan baba Akın Ertaş, savcılığın mütalaasının sanıkların cezalandırılması yönünde olduğunu belirterek bu görüşe katıldıklarını söyledi. Önceki bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini hatırlatan Ertaş, bir sonraki duruşmada karar çıkabileceğini, ancak mahkemenin sanıkların kusursuz olduğunu ileri süren raporu esas alması halinde buna itiraz edeceklerini ifade etti.

Sanıkların yine duruşmaya katılmamasına tepki gösteren Ertaş, “Sanıklardan yine hiçbiri mahkemeye gelmedi. Bu bizim canımızı çok acıtıyor. Devletimizden beklediğimiz, kendi personeline cezasını kendisinin vermesi. İnşallah adalet sağlanır” dedi.

(NÖ)