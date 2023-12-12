Dilek İmamoğlu, Zeren Ertaş'ın ailesiyle bir araya geldi

Akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Aydın’daki KYK yurdundaki asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın ailesi Serpil ve Akın Ertaş çifti ile kızlarının adının verildiği İstanbul Kadıköy’deki İBB Kız Yurdunda bir araya geldi.

Duvar'dan Didem Mercan'ın haberine göre, yurt öğrencileriyle birlikte aileyi karşılayan Dr. İmamoğlu, Ertaş çiftine yurt binasını gezdirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önceki dönemde bir vakfa öğrenci yurdu olarak tahsis edilen kurum mülkünü, depreme karşı güçlendirdi.

Çalışmanın ardından Kadıköy İkbaliye (Hasanpaşa) Mahallesi’ndeki binayı, İBB Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu olarak hizmete açtı.

Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yurt binasının Aydın’ın Efeler ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör kazasında hayatını kaybeden Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş’ın adını taşıyacağı açıklandı. Kaybettikleri kızlarının isminin yurt binasına verilmesi için onay veren Serpil Ertaş ve Akın Ertaş, Zeren Ertaş İBB Kız Öğrenci Yurdunda Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve yurt öğrencileri tarafından ağırlandı.

(EMK)