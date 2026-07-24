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YT: Yayın Tarihi: 24.07.2026 12:30 24 Temmuz 2026 12:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.07.2026 13:10 24 Temmuz 2026 13:10
Okuma Okuma:  2 dakika

YENİ Parti'de yer alan 91 isim belli oldu: "Kılıçdaroğlu ve AKP, yeni iktidar partisi yarattı"

YENİ Parti Kurucular Kurulu’nda yer alan Mahmut Tanal, "Bu ikinci bir CHP değil. Herkesi kucaklayacak, haktan ve hukuktan yana olan herkese kucak açacak bir parti" dedi.

Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar
Görseli Büyüt
YENİ Parti'de yer alan 91 isim belli oldu: "Kılıçdaroğlu ve AKP, yeni iktidar partisi yarattı"
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Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini bugün açıklayan Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu 91 milletvekili, YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

Partinin kuruluş evraklarını İçişleri Bakanlığı’na teslim eden Ankara Milletvekili Murat Emir, “Artık umuyoruz ki saatler içinde diğer prosedürler de tamamlanacak ve gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak” dedi.

YENİ Parti Kurucular Kurulu, bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda Özgür Özel’in YENİ Parti Genel Başkanı seçilmesi bekleniyor.

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Tanal: “Gömlek değiştirmedik, ateşten gömleği giydik”

YENİ Parti Kurucular Kurulu’nda yer alan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bianet’e konuştu. Tanal, şunları söyledi:

Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun. Allah bizi utandırmasın. 12 Eylül Darbesi’nde CHP 16 Ekim 1981’de kapatıldı. Benzer baskılarla karşı karşıya kaldık. Beş bin polisle İstanbul İl Başkanlığı’mızın kapısına dayandılar. Genel Merkez binamızın kapıları, pencereleri kırıldı. Plastik mermiler, biber gazları kullanıldı. Belediye başkanlarımız, cumhurbaşkanı adayımız cezaevinde. Tüm bunlar karşısında CHP’den ayrılmak zorunda kaldık. Ama milletten, cumhuriyetten, halktan ayrılmıyoruz. Biz gömlek değiştirmedik, ateşten gömleği giydik. Bu ikinci bir CHP değil, herkesi kucaklayacak, Mevlana gibi ‘Ne olursan ol, gel’ diyerek haktan ve hukuktan yana olan herkese kucak açacak bir parti. Kemal Kılıçdaroğlu ve AKP, yeni bir iktidar partisi yarattı.

Kurucular Kurulu’nda kimler yer alıyor?

CHP’den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katılan 91 milletvekili şöyle:

  1. Ahmet Tuncay Özkan
  2. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
  3. Ali Gökçek
  4. Ali Mahir Başarır
  5. Aliye Coşar
  6. Aliye Timisi Ersever
  7. Asu Kaya
  8. Aşkın Genç
  9. Ayça Taşkent
  10. Ayhan Barut
  11. Aykut Kaya
  12. Aylin Yaman
  13. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
  14. Barış Karadeniz
  15. Bekir Başevirgen
  16. Bilal Bilici
  17. Burhanettin Bulut
  18. Bülent Tezcan
  19. Cavit Arı
  20. Cemal Enginyurt
  21. Cumhur Uzun
  22. Deniz Yavuzyılmaz
  23. Deniz Yücel
  24. Doğan Demir
  25. Ednan Arslan
  26. Elvan Işık Gezmiş
  27. Ensar Aytekin
  28. Evrim Karakoz
  29. Evrim Rızvanoğlu Emir
  30. Eylem Ertuğ Ertuğrul
  31. Fahri Özkan
  32. Fethi Açıkel
  33. Gamze Taşcıer
  34. Gizem Özcan
  35. Gökan Zeybek
  36. Gökçe Gökçen
  37. Gökhan Günaydın
  38. Harun Özgür Yıldızlı
  39. Hasan Öztürk
  40. Hikmet Yalım Halıcı
  41. İbrahim Arslan
  42. İsmail Atakan Ünver
  43. İsmet Güneşhan
  44. İzzet Akbulut
  45. Kayıhan Pala
  46. Mahmut Tanal
  47. Mehmet Salih Uzun
  48. Mehmet Tahtasız
  49. Melih Meriç
  50. Metin İlhan
  51. Murat Bakan
  52. Murat Çan
  53. Murat Emir
  54. Mustafa Erdem
  55. Mustafa Sarıgül
  56. Mustafa Sezgin Tanrıkulu
  57. Mühip Kanko
  58. Nail Çiler
  59. Namık Tan
  60. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  61. Okan Konuralp
  62. Orhan Sümer
  63. Özgür Ceylan
  64. Özgür Erdem İncesu
  65. Özgür Karabat
  66. Özgür Özel
  67. Reşat Karagöz
  68. Seda Kaya Ösen
  69. Servet Mullaoğlu
  70. Seyit Torun
  71. Sibel Suiçmez
  72. Suat Özçağdaş
  73. Süleyman Bülbül
  74. Süreyya Öneş Derici
  75. Şeref Arpacı
  76. Tahsin Ocaklı
  77. Talat Dinçer
  78. Talih Özcan
  79. Tekin Bingöl
  80. Turan Taşkın Özer
  81. Türkan Elçi
  82. Uğur Bayraktutan
  83. Ulaş Karasu
  84. Umut Akdoğan
  85. Utku Çakırözer
  86. Ümit Özlale
  87. Veli Ağbaba
  88. Yaşar Tüzün
  89. Yunus Emre
  90. Yüksel Taşkın
  91. Zeynel Emre

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
yeni parti CHP mahmut tanal özgür özel
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
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bianet İnsan Hakları Muhabiri (Temmuz 2026). Gazete Duvar (2019-2025) ve Kurdsat News'te (2025-2026) çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu (2021).

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