YENİ Parti'de yer alan 91 isim belli oldu: "Kılıçdaroğlu ve AKP, yeni iktidar partisi yarattı"

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini bugün açıklayan Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu 91 milletvekili, YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

Partinin kuruluş evraklarını İçişleri Bakanlığı’na teslim eden Ankara Milletvekili Murat Emir, “Artık umuyoruz ki saatler içinde diğer prosedürler de tamamlanacak ve gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak” dedi.

YENİ Parti Kurucular Kurulu, bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda Özgür Özel’in YENİ Parti Genel Başkanı seçilmesi bekleniyor.

YENİ Parti Kurucular Kurulu’nda yer alan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bianet’e konuştu. Tanal, şunları söyledi:

Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun. Allah bizi utandırmasın. 12 Eylül Darbesi’nde CHP 16 Ekim 1981’de kapatıldı. Benzer baskılarla karşı karşıya kaldık. Beş bin polisle İstanbul İl Başkanlığı’mızın kapısına dayandılar. Genel Merkez binamızın kapıları, pencereleri kırıldı. Plastik mermiler, biber gazları kullanıldı. Belediye başkanlarımız, cumhurbaşkanı adayımız cezaevinde. Tüm bunlar karşısında CHP’den ayrılmak zorunda kaldık. Ama milletten, cumhuriyetten, halktan ayrılmıyoruz. Biz gömlek değiştirmedik, ateşten gömleği giydik. Bu ikinci bir CHP değil, herkesi kucaklayacak, Mevlana gibi ‘Ne olursan ol, gel’ diyerek haktan ve hukuktan yana olan herkese kucak açacak bir parti. Kemal Kılıçdaroğlu ve AKP, yeni bir iktidar partisi yarattı.