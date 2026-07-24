YENİ Parti'de yer alan 91 isim belli oldu: "Kılıçdaroğlu ve AKP, yeni iktidar partisi yarattı"
Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini bugün açıklayan Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu 91 milletvekili, YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.
YENİ Parti Kurucular Kurulu, bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda Özgür Özel’in YENİ Parti Genel Başkanı seçilmesi bekleniyor.
"YENİ PARTİ'Yİ KURAN MİLLETİMİZDİR"
Özgür Özel CHP’den istifa etti, “YENİ Parti” kuruluyor
Tanal: “Gömlek değiştirmedik, ateşten gömleği giydik”
YENİ Parti Kurucular Kurulu’nda yer alan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bianet’e konuştu. Tanal, şunları söyledi:
Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun. Allah bizi utandırmasın. 12 Eylül Darbesi’nde CHP 16 Ekim 1981’de kapatıldı. Benzer baskılarla karşı karşıya kaldık. Beş bin polisle İstanbul İl Başkanlığı’mızın kapısına dayandılar. Genel Merkez binamızın kapıları, pencereleri kırıldı. Plastik mermiler, biber gazları kullanıldı. Belediye başkanlarımız, cumhurbaşkanı adayımız cezaevinde. Tüm bunlar karşısında CHP’den ayrılmak zorunda kaldık. Ama milletten, cumhuriyetten, halktan ayrılmıyoruz. Biz gömlek değiştirmedik, ateşten gömleği giydik. Bu ikinci bir CHP değil, herkesi kucaklayacak, Mevlana gibi ‘Ne olursan ol, gel’ diyerek haktan ve hukuktan yana olan herkese kucak açacak bir parti. Kemal Kılıçdaroğlu ve AKP, yeni bir iktidar partisi yarattı.
Kurucular Kurulu’nda kimler yer alıyor?
CHP’den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katılan 91 milletvekili şöyle:
- Ahmet Tuncay Özkan
- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
- Ali Gökçek
- Ali Mahir Başarır
- Aliye Coşar
- Aliye Timisi Ersever
- Asu Kaya
- Aşkın Genç
- Ayça Taşkent
- Ayhan Barut
- Aykut Kaya
- Aylin Yaman
- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
- Barış Karadeniz
- Bekir Başevirgen
- Bilal Bilici
- Burhanettin Bulut
- Bülent Tezcan
- Cavit Arı
- Cemal Enginyurt
- Cumhur Uzun
- Deniz Yavuzyılmaz
- Deniz Yücel
- Doğan Demir
- Ednan Arslan
- Elvan Işık Gezmiş
- Ensar Aytekin
- Evrim Karakoz
- Evrim Rızvanoğlu Emir
- Eylem Ertuğ Ertuğrul
- Fahri Özkan
- Fethi Açıkel
- Gamze Taşcıer
- Gizem Özcan
- Gökan Zeybek
- Gökçe Gökçen
- Gökhan Günaydın
- Harun Özgür Yıldızlı
- Hasan Öztürk
- Hikmet Yalım Halıcı
- İbrahim Arslan
- İsmail Atakan Ünver
- İsmet Güneşhan
- İzzet Akbulut
- Kayıhan Pala
- Mahmut Tanal
- Mehmet Salih Uzun
- Mehmet Tahtasız
- Melih Meriç
- Metin İlhan
- Murat Bakan
- Murat Çan
- Murat Emir
- Mustafa Erdem
- Mustafa Sarıgül
- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
- Mühip Kanko
- Nail Çiler
- Namık Tan
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Okan Konuralp
- Orhan Sümer
- Özgür Ceylan
- Özgür Erdem İncesu
- Özgür Karabat
- Özgür Özel
- Reşat Karagöz
- Seda Kaya Ösen
- Servet Mullaoğlu
- Seyit Torun
- Sibel Suiçmez
- Suat Özçağdaş
- Süleyman Bülbül
- Süreyya Öneş Derici
- Şeref Arpacı
- Tahsin Ocaklı
- Talat Dinçer
- Talih Özcan
- Tekin Bingöl
- Turan Taşkın Özer
- Türkan Elçi
- Uğur Bayraktutan
- Ulaş Karasu
- Umut Akdoğan
- Utku Çakırözer
- Ümit Özlale
- Veli Ağbaba
- Yaşar Tüzün
- Yunus Emre
- Yüksel Taşkın
- Zeynel Emre
(FY)