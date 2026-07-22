CHP’de hangi milletvekili kimi destekliyor?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 135 milletvekilinin sosyal medya hesaplarını ve kamuoyuna açık son açıklamalarını tek tek inceledik.

Ortaya çıkan tabloya göre, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e açıktan destek veren 95 milletvekili bulunuyor. Özel’le birlikte bu sayı 96’ya ulaşırken, söz konusu milletvekillerinin olası bir yeni parti çatısı altında da birlikte hareket etmesi bekleniyor.

Özel yeni partiyi açıkladı, tüm demokratları birlikte yürümeye davet etti

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu açıktan destekleyen milletvekillerinin sayısı 21 olarak belirlendi.

İncelenen paylaşımlarda ve açıklamalarda her iki tarafa da açık destek vermeyen 18 milletvekili bulunuyor.

Özgür Özel’e destekleyen milletvekilleri

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek veren 95 milletvekili şöyle:

Kılıçdaroğlu’na destekleyen milletvekilleri İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun temsil ettiği siyasi çizgiyi açıktan destekleyen milletvekilleri şöyle: Ali Fazıl Kasap (Kütahya) Ali Karaoba (Uşak) Barış Bektaş (Konya) Deniz Demir (Ankara) Erdoğan Toprak (İstanbul) Faik Öztrak (Tekirdağ) Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul) Gülizar Biçer Karaca (Denizli) Hasan Öztürkmen (Gaziantep) Hüseyin Yıldız (Aydın) İnan Akgün Alp (Kars) Jale Nur Süllü (Eskişehir) Kadim Durmaz (Tokat) Mahir Polat (İzmir) Mustafa Adıgüzel (Ordu) Nurten Yontar (Tekirdağ) Orhan Sarıbal (Bursa) Rahmi Aşkın Türeli (İzmir) Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir) Semra Dinçer (Ankara) Sevda Erdan Kılıç (İzmir)