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YT: Yayın Tarihi: 22.07.2026 17:30 22 Temmuz 2026 17:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.07.2026 17:55 22 Temmuz 2026 17:55
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP’de hangi milletvekili kimi destekliyor?

CHP’nin 135 milletvekilinin sosyal medya hesaplarını tek tek inceledik. Buna göre 95 milletvekili Özgür Özel’i, 21 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklerken, 18 isim açıktan taraf olmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP’de hangi milletvekili kimi destekliyor?
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 135 milletvekilinin sosyal medya hesaplarını ve kamuoyuna açık son açıklamalarını tek tek inceledik.

Ortaya çıkan tabloya göre, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e açıktan destek veren 95 milletvekili bulunuyor. Özel’le birlikte bu sayı 96’ya ulaşırken, söz konusu milletvekillerinin olası bir yeni parti çatısı altında da birlikte hareket etmesi bekleniyor.

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İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu açıktan destekleyen milletvekillerinin sayısı 21 olarak belirlendi.

İncelenen paylaşımlarda ve açıklamalarda her iki tarafa da açık destek vermeyen 18 milletvekili bulunuyor.

Özgür Özel’e destekleyen milletvekilleri

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek veren 95 milletvekili şöyle:

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

Kılıçdaroğlu’na destekleyen milletvekilleri

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun temsil ettiği siyasi çizgiyi açıktan destekleyen milletvekilleri şöyle:

  1. Ali Fazıl Kasap (Kütahya)
  2. Ali Karaoba (Uşak)
  3. Barış Bektaş (Konya)
  4. Deniz Demir (Ankara)
  5. Erdoğan Toprak (İstanbul)
  6. Faik Öztrak (Tekirdağ)
  7. Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul)
  8. Gülizar Biçer Karaca (Denizli)
  9. Hasan Öztürkmen (Gaziantep)
  10. Hüseyin Yıldız (Aydın)
  11. İnan Akgün Alp (Kars)
  12. Jale Nur Süllü (Eskişehir)
  13. Kadim Durmaz (Tokat)
  14. Mahir Polat (İzmir)
  15. Mustafa Adıgüzel (Ordu)
  16. Nurten Yontar (Tekirdağ)
  17. Orhan Sarıbal (Bursa)
  18. Rahmi Aşkın Türeli (İzmir)
  19. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir)
  20. Semra Dinçer (Ankara)
  21. Sevda Erdan Kılıç (İzmir)
Görseli Büyüt

Her iki tarafa da açıktan destek vermeyenler

Sosyal medya paylaşımlarında, kamuoyuna açık açıklamalarında veya toplantı tercihlerinde Özel ya da Kılıçdaroğlu çizgisine açık ve doğrudan destek verdiği tespit edilemeyen milletvekilleri ise şöyle:

Ahmet Baran Yazgan (Edirne), Ali Öztunç (Kahramanmaraş), Aysu Bankoğlu (Bartın), Cem Avşar (Tekirdağ), Cevdet Akay (Karabük), Engin Altay (İstanbul), Gürsel Erol (Elazığ), İlhami Özcan Aygun (Tekirdağ), İlhan Kesici (İstanbul), Kadri Enis Berberoğlu (İstanbul), Nermin Yıldırım Kara (Hatay), Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul), Ömer Fethi Gürer (Niğde), Sururi Çorabatır (Antalya), Tahsin Becan (Yalova), Türker Ateş (Bolu), Vecdi Gündoğdu (Kırklareli), Yüksel Mansur Kılınç (İstanbul).

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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