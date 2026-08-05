ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.08.2026 17:41 5 Ağustos 2026 17:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.08.2026 17:55 5 Ağustos 2026 17:55
Okuma Okuma:  2 dakika

Sürgündeki Kürt siyasetçilerden açıklama: "Eleştirilerle beraber önemli bir adım"

Yasayı tarihi bir fırsat olarak gördüklerini belirten KONGRA-GEL Eşbaşkanı Remzi Kartal, düzenlemenin devletin çekincelerini ve kamuoyu hassasiyetlerini yansıttığını söyledi.

Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar
Görseli Büyüt
Sürgündeki Kürt siyasetçilerden açıklama: "Eleştirilerle beraber önemli bir adım"
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

“Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin milletvekillerin imzasıyla Meclis’e sunuldu. 12 maddeden oluşan metinde soruşturma, kovuşturma ve infazın ertelenmesine ilişkin hükümlerden başvuru usullerine, hak yoksunluklarının kaldırılmasından silah ve malzemenin kayıt altına alınmasına kadar bir dizi düzenleme yer alıyor.

Pazar günü yasalaşması bekleniyor

Teklifte, PKK/KCK’yi kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma, örgütün faaliyeti kapsamında suç işleme ve örgüt lehine terörizmin finansmanı suçları bakımından soruşturma, kovuşturma ve cezaların ertelenmesi öngörülüyor.

Cuma günü komisyonda, pazar günü de Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak olan süreç düzenlemesinin 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet yükümlülüğü doğuran suçlar yasa kapsamı dışında tutulacak.

"Eksikliklere rağmen önemli bir aşama"

Kürdistan Halk Kongresi (KONGRA-GEL) Eşbaşkanı Remzi Kartal, Meclis’e sunulan çerçeve yasayı bianet’e değerlendirdi. Kartal, yasal düzenlemeyi "eksikliklerine rağmen süreç açısından önemli bir aşama" olarak nitelendirdi.

Yasayı tarihi bir fırsat olarak gördüklerini belirten Kartal, düzenlemenin devletin çekincelerini ve kamuoyu hassasiyetlerini yansıttığını ifade etmekle birlikte, sürece yapıcı yaklaştıklarını vurguladı.

"Devlet korkularını yenememiş"

Çerçeve yasanın eksikliklerine dikkat çeken Remzi Kartal, beklentilerinin Kürtlerin haklarını tam anlamıyla tanıyan bir düzenleme olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Eksiklerle birlikte süreçte önemli bir aşama. Yeni bir kapı aralanıyor; Kürt sorununun demokratik alanda çözümüne ilişkin tarihi bir fırsat. Korkusunu yenmiş, Kürtlerin haklarının tanındığı bir yasa gelmesini beklerdik. Bu haliyle devlet korkularını yenememiş; siyasi partiler ve kamuoyunun hassasiyetleri gözetilerek hazırlanan bir yasa. Ancak bu durumun önümüzdeki süreçte çıkarılacak diğer yasalar ve atılacak adımlarla aşılması gerekiyor."

"100 yıllık sorunda demokratik zemin esas alınıyor"

Sürecin tarihsel boyutuna değinen Kartal, Kürt sorununun yüzyıllık, PKK mücadelesinin ise yarım asırlık bir geçmişi olduğunu hatırlatarak, demokratik siyaset alanının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine işaret etti.

Yasada yer alan süre şartlarına dair hukuki çekincelerini de dile getiren Kartal, itiraz sürelerinin daha makul seviyelere çekilmesi gerektiğini savundu:

"Yasaya ayrıca bir esneklik de konulmuş. 5 ve 15 yıllık süreler için 2 yıldan sonra, 20 yıllık cezalar için ise 3 yıldan sonra itiraz başvurusu yapılabileceği belirtilmiş. Yani 15 yıl yerine 2 yıl, 20 yıl yerine 3 yıl sonunda yapılacak başvurularla sonuç alınabilmesinin daha isabetli olacağını düşünüyoruz."

"Gelişler ve koordinasyon Öcalan üzerinden yürütülmeli"

Yurt dışından ve dağdan dönüşlerin takvimi ve koordinasyonuyla ilgili de konuşan Kartal, sürecin ana muhatabının Abdullah Öcalan olduğunu vurguladı:

 "Genel anlamda bu yasayı değerli buluyor ve yapıcı yaklaşıyoruz. Yurt dışından gelişler ancak Önder Apo’nun çağrısı ve koordinesiyle olacak. Dağdan gelişler de buna göre şekillenecek. Genel koordinasyonun Önder Apo tarafından yürütülmesi gerekiyor; çünkü devletle müzakere eden ve Kürt tarafını temsil eden kendisidir."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
çerçeve yasa remzi kartal çözüm süreci
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
tüm yazıları

bianet İnsan Hakları Muhabiri (Temmuz 2026). Gazete Duvar (2019-2025) ve Kurdsat News'te (2025-2026) çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu (2021).

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Plaj işgallerine karşı kazanım artıyor: 17 suç duyurusu daha yapıldı
3 Ağustos 2026
Plaj işgallerine karşı kazanım artıyor: 17 suç duyurusu daha yapıldı
Demirtaş: Bundan sonra Narin Güran dosyasının sahibi benim
31 Temmuz 2026
Demirtaş: Bundan sonra Narin Güran dosyasının sahibi benim
Sürgündeki Kürt siyasetçiler dönüş yolunda: Özgürlük yürüyüşü için heyecanlıyız
28 Temmuz 2026
Sürgündeki Kürt siyasetçiler dönüş yolunda: Özgürlük yürüyüşü için heyecanlıyız
Mahpuslar, satın aldıkları eşyaları neden sevk edildikleri yeni hapishaneye götüremiyor?
27 Temmuz 2026
Mahpuslar, satın aldıkları eşyaları neden sevk edildikleri yeni hapishaneye götüremiyor?
Kocaeli’de Kürtçe stand-up gösterisine bürokrasi engeli: Oyuna iki saat kala yasak, 8 dakika kala izin
25 Temmuz 2026
Kocaeli’de Kürtçe stand-up gösterisine bürokrasi engeli: Oyuna iki saat kala yasak, 8 dakika kala izin
Sayfa Başına Git