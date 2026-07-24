Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu CHP'den istifa etti

*Çervatoğlu, CHP'nin mayıs ayı sonunda yargı eliyle hukuksuz bir şekilde gasbedildiğini, partinin kurucu felsefesinden uzaklaştırıldığını ve birçok yöneticinin ihraç edildiğini belirtti. İstifa eden grup, Genel Başkan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kuracağı yeni partiye kadar bağımsız olarak görevlerine devam edeceklerini, yeni parti kurulduğu anda toplu halde üye olacaklarını duyurdu.

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediye meclis üyeleri, Fındıklı İlçe Başkanı ve yöneticileri ile parti üyeleri bugün basın açıklaması yaparak CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Çervatoğlu, şöyle dedi:

“Partimiz Cumhuriyet Halk Partisi, kurucu felsefesinden, ideolojisinden ve kendi üyelerinin iradesinden uzaklaştırılarak, sarayın talimatlarıyla hareket eden bir grup tarafından, mayıs ayı sonunda yargı eliyle hukuksuz bir şekilde gasbedilmiştir. Genel Başkanımız Özgür Özel ve yol arkadaşlarının gösterdiği her türlü iyi niyetli çaba yok sayılmış, yoldaşlarımız, il ve ilçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız partiden ihraç edilmiş ya da görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Bu kayyım zihniyeti, karşılaştığı her meşru talebe 'bilmiyorum, görmedim, duymadım' diyerek sağırlaşmayı tercih etmiştir. Üstelik esir düşen belediye başkanı yoldaşlarımız ve bürokrat arkadaşlarımız cezaevlerinde sahipsiz bırakılmaya çalışılmıştır.

Atatürk'ün emaneti olan bu parti, bugün hukuksuz bir müdahaleyle el değiştirmiş durumdadır. Ancak bilinmelidir ki bu hukuksuzluk bizim mücadelemizi asla durduramayacaktır. Genel Başkanımız Özgür Özel ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde, yeni açtığımız bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Halkımıza olan güvenimizle, iktidar yürüyüşümüzü daha kararlı ve emin adımlarla sürdüreceğiz. Bugün burada kimimiz üzgün, kimimiz öfkeliyiz. Ancak hiçbirimiz umutsuz değiliz. Fındıklı Belediye Başkanı ve tüm asıl-yedek meclis üyelerimiz ile CHP Fındıklı İlçe üyeleri olarak kitlesel bir şekilde bugün partimizden istifa ediyor; Genel Başkanımız Özgür Özel ve yoldaşlarımızın kuracağı yeni partiye kadar bağımsız olarak görevimize devam ediyoruz. Yeni partimiz kurulduğu an toplu halde üye olacak, halka ait olanı halka vermek için hizmete hiç ara vermeden devam edeceğiz. Çünkü biz ne yapacaksak halkımızla birlikte halkımız için yapacağız.”