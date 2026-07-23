90'ı aşkın CHP milletvekili Özel'in "Yeni Parti"sinin kuruculuğu için imza veriyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel'in mahkemenin mutlak butlan kararıyla oluşan tablo karşısında kuracaklarını açıkladığı yeni parti, hazırlık sürecinden fiili kuruluş aşamasına geçti.

ANKA'nın haberine göre, TBMM'de bugün gerçekleştirilen kapalı grup toplantısının ardından kurucular kurulu için imza süreci başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, 90'ın üzerinde CHP milletvekili, yeni partinin kurucusu olmak üzere imza verdi. İmzaların bugün tamamlanması halinde kuruluş dilekçesinin yarın İçişleri Bakanlığı'na sunulması, sürecin uzaması halinde ise başvurunun 27 Temmuz Pazartesi günü yapılması planlanıyor.

CHP Grubunun kapalı toplantısı

Sabah saatlerinde CHP Grubu, TBMM'de Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında yaklaşık 15 dakika süren kapalı bir toplantı yaptı. Emir, toplantının olağan grup işlemlerinin tamamlanmasına yönelik olduğunu belirterek gerekli kararların oybirliğiyle alındığını söyledi. Toplantının hemen ardından milletvekilleri grup yönetim salonunda kurucular kurulu için imza vermeye başladı.

135 milletvekili bulunan CHP’nin milletvekillerinin tamamı yeni partiye geçmiyor. Geçmeyenlerin tamamı da Kılıçdaroğlu ile aynı doğrultuyu savunmuyor.

ANKA'nın parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, mutlak butlan kararının ardından olağanüstü kurultay yapılması için imza veren ve bugüne kadar Özgür Özel'in seçilmiş yönetimine destek veren bazı milletvekilleri, buna karşın yeni partiye katılmak istemediklerini, CHP'de kalmayı tercih ettiklerini Özel'e doğrudan ilettiler.

CHP'de kalacaklar, neden kalacak?

Siyasi kulislerde CHP'de kalacak milletvekilleri arasında üç farklı eğilim olduğu söyleniyor.

Birinci grup, Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasal olarak yakın duran ve partinin mevcut tüzel kişiliği içinde mücadele edilmesini savunan isimlerden oluşuyor.

İkinci grupta ise herhangi bir lider etrafında değil, CHP'nin tarihsel ve kurumsal devamlılığını önceleyen, yeni bir parti yerine mevcut partinin korunmasını savunan milletvekilleri yer alıyor.

Üçüncü grubu ise Özgür Özel'in demokratik meşruiyetini desteklemekle birlikte, çözümün CHP'den ayrılmak değil, parti içinde mücadeleyi sürdürmek olduğu görüşündekiler oluşturuyor. Dolayısıyla yeni partiye katılmama kararı, her durumda Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasal destek anlamına gelmiyor.

Bununla birlikte, yeni partiye geçmeyecek milletvekillerinin kesin sayısı ve kimler oldukları henüz açıklanmış değil. Parti yönetimi de resmi bir liste yayımlamadı.

Kriz bir partiyi çökertirken başka bir parti yarattı

Yeni parti girişimi, CHP'nin 39. Olağan Kurultay'ın mahkeme kararıyla hükümsüz sayılmasının ardından başlayan hukuki ve siyasal krizin devamı niteliğinde görülüyor.

Mahkeme kararıyla parti yönetimini kaybeden Özgür Özel, bu hafta grup toplantısında yaptığı konuşmada adli tatilin başlamasıyla birlikte hukuki yolların fiilen tükendiğini belirterek yeni bir siyasi parti kurulacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından görevden alınan il başkanları, kurultayda seçilen Parti Meclisi üyeleri, tüzükle oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yönetimi ve milletvekilleriyle peş peşe değerlendirme toplantıları yapıldı. Bugünkü imza süreci, bu hazırlıkların verdiği ilk hukuki sonuç oldu.

TBMM'de güç dengesi değişiyor

Kurucu milletvekillerinin CHP'den toplu istifalarıyla birlikte yeni partinin Mecliste kaç milletvekiliyle temsil edileceği, CHP'nin grup yapısının nasıl şekilleneceği ve ana muhalefet konumunun nasıl etkileneceği yakından izlenecek. Aynı zamanda yeni partinin örgütlenme modeli, programı, adı ve yerel teşkilatlanma süreci de önümüzdeki haftaların temel siyasal gündemlerinden biri olacak.

Özgür Özel'in yarın Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı kılması bekleniyor. Parti çevrelerinde bu ziyaretin Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan önce aynı camide cuma namazı kılmasına sembolik bir gönderme olarak değerlendiriliyor.

(AEK)