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YT: Yayın Tarihi: 24.07.2026 11:09 24 Temmuz 2026 11:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.07.2026 13:06 24 Temmuz 2026 13:06
Okuma Okuma:  2 dakika

"YENİ PARTİ'Yİ KURAN MİLLETİMİZDİR"

Özgür Özel CHP’den istifa etti, “YENİ Parti” kuruluyor

Partinin kurucu genel başkanı Özgür Özel oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel CHP’den istifa etti, “YENİ Parti” kuruluyor
Fotoğraf: ÖÖ Fotoğraf Servisi
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nden resmen istifa etti.

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22 Temmuz 2026

Özel’in liderliğinde 91 milletvekilinin partiden ayrılmasıyla başlayan istifa dalgasının ardından Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi imzalandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) deprem etkisi yaratan toplu istifa süreci, dün akşam saat 20.00’de e-Devlet sistemi üzerinden koordineli bir biçimde başlatıldı. Saatler ilerledikçe artan katılımla birlikte partiden ayrılan milletvekili sayısı hızla yükseldi.

"Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun"

Gazeteci Barış Pehlivan’ın aktardığı bilgilere göre, ana muhalefet partisinde şu ana kadar 91 milletvekili partisiyle yollarını ayırdı.

Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekilinin e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlamasını bekledikten sonra istifa butonuna basan son isim oldu. İstifa imzasını attıktan sonra açıklamada bulunan Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi.

Dijital ortamda tamamlanan ilk aşamanın ardından sürecin bugün fiziki boyuta taşınması planlanıyor. CHP’den ayrılan milletvekillerinin gün içinde ıslak imzalı istifa dilekçelerini hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na ve ilgili resmi makamlara teslim edeceği öğrenildi.

Dilekçe İçişleri Bakanlığı'na teslim

YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesi bugün İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Harun Ersin Polat imzasıyla YENİ Parti'nin kuruluşu için "Alındı Belgesi" düzenlendi.

Belgede, "Yeni Parti adıyla bir siyasi parti kurmak isteyen kurucuların, kuruluş bildirisi ve eklerini Bakanlığımıza vermesi üzerine 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca işbu alındı belgesi düzenlenmiştir" denildi.

Ayrıca, Özel, ilk X paylaşımını yaptı, şöyle dedi:

“YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir. İşçinin YENİ Partisi Emeklinin YENİ Partisi Memurun YENİ Partisi Esnafın YENİ Partisi Çiftçinin YENİ Partisi Kadınların YENİ Partisi Gençlerin YENİ Partisi Türkiye’nin YENİ Partisi… Hayırlı, uğurlu olsun.”

Yeni Parti kuruldu. Partinin kurucu genel başkanı Özgür Özel oldu. Özel X'deki profilini de değiştirdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel yeni parti CHP
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