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YT: Yayın Tarihi: 24.07.2026 15:00 24 Temmuz 2026 15:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.07.2026 15:34 24 Temmuz 2026 15:34
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP ana muhalefet konumunu kaybetti, Meclis’te beşinci sıraya geriledi

Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasının ardından CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 44’e düştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP ana muhalefet konumunu kaybetti, Meclis’te beşinci sıraya geriledi
Fotoğraf: TBMM
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Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekilinin istifa ederek YENİ Parti’ye katılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) sandalye dağılımını değiştirdi.

İstifalardan önce 135 milletvekili bulunan CHP’nin sandalye sayısı 44’e geriledi. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, ana muhalefet partisi konumunu kaybederek Meclis’te en fazla milletvekiline sahip beşinci parti oldu.

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YENİ Parti, kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından 91 sandalyeyle AKP’nin ardından Meclis’in ikinci büyük siyasi partisi olacak ve ana muhalefet konumuna yerleşecek.

Meclis’teki sandalye dağılımı

CHP’de yaşanan istifaların ardından 592 milletvekilinin bulunduğu TBMM’de sandalye dağılımı şöyle şekillendi:

  • AKP: 277
  • Bağımsız: 102
  • DEM Parti: 56
  • MHP: 46
  • CHP: 44
  • İYİ Parti: 29
  • Yeni Yol Partisi: 20
  • HÜDA PAR: 4
  • Yeniden Refah Partisi: 4
  • Türkiye İşçi Partisi: 3
  • Demokratik Bölgeler Partisi: 2
  • EMEK Partisi: 2
  • Saadet Partisi: 1
  • Demokratik Sol Parti: 1
  • Demokrat Parti: 1
Görsel: tbmm.gov.tr

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
CHP yeni parti özgür özel Meclis TBMM Kemal Kılıçdaroğlu
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