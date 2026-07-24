CHP ana muhalefet konumunu kaybetti, Meclis’te beşinci sıraya geriledi

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekilinin istifa ederek YENİ Parti’ye katılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) sandalye dağılımını değiştirdi.

İstifalardan önce 135 milletvekili bulunan CHP’nin sandalye sayısı 44’e geriledi. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, ana muhalefet partisi konumunu kaybederek Meclis’te en fazla milletvekiline sahip beşinci parti oldu.

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YENİ Parti, kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından 91 sandalyeyle AKP’nin ardından Meclis’in ikinci büyük siyasi partisi olacak ve ana muhalefet konumuna yerleşecek.

Meclis’teki sandalye dağılımı

CHP’de yaşanan istifaların ardından 592 milletvekilinin bulunduğu TBMM’de sandalye dağılımı şöyle şekillendi:

AKP: 277

Bağımsız: 102

DEM Parti: 56

MHP: 46

CHP: 44

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

HÜDA PAR: 4

Yeniden Refah Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

EMEK Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Görsel: tbmm.gov.tr

(FY)