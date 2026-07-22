Özel'in çağrısıyla "Yeni Parti"ye hicret başladı, Murat Bakan CHP'den istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Özgür Özel’in yeni parti ilanının ardından CHP’den istifa ederek yeni oluşuma katılacağını açıkladı. Böylece Özel’in aylardır “B planı” olarak gündemde tuttuğu söylenen "yeni parti" girişimi, CHP grubundan ilk kopuşu başlattı.

Özel'in TBMM Grubundaki konuşması

Bakan’ın istifasından birkaç saat önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM’de düzenlenen ve 80’i aşkın milletvekilinin izlediği grup toplantısında CHP’ye veda ederek yeni partinin kurulacağını ilan etti.

Sözlerine “bugün buraya, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım” sözleriyle başlayan Özel, ayrılığın siyasal baskıya boyun eğmek anlamına gelmediğini, yeni bir mücadele döneminin başlangıcı olduğunu söyledi.

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Açık ara ana muhalefet partisi

Özel, yeni partinin kuruluşunu, “Yeni partimizi, milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz” sözleriyle duyurdu. Yeni oluşumun yalnızca CHP’den ayrılanların partisi olmayacağını savunan Özel, bunun Türkiye’yi yönetmeye yönelen yeni bir siyasal yürüyüş olduğunu belirtti. Yeni partinin Meclis’te “açık ara ana muhalefet partisi” olacağını söyleyen Özel, CHP grubundaki milletvekillerinin önemli bölümünün kendisiyle hareket edeceği beklentisini de açıkça dile getirdi. Özel, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı geride bırakmayacağını da vurguladı.

İlk adım Bakan'dan

Özel’in konuşmasının ardından CHP’den ilk ayrılık Murat Bakan’dan geldi. Bakan, çevrim içi üyelik sisteminden istifasını gösterdiği videolu açıklamasında CHP’de mahalle delegeliğinden Parti Meclisi üyeliğine, milletvekilliğinden Genel Başkan Yardımcılığına kadar birçok görev üstlendiğini anlattı. Ailesinin tamamına yakınının CHP üyesi olduğunu belirten Bakan, kararın hem kendisi hem de ailesi açısından zor olduğunu söyledi.

Bakan, “Bu bir son değil” diyerek, CHP’nin ilke ve değerlerini terk etmediğini savundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin izinden yürümeyi sürdüreceklerini belirten Bakan, CHP’yi “yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere” bıraktıklarını ve Özgür Özel liderliğindeki yeni partide iktidara yürüyeceklerini söyledi.

Belediyelerde acele edilmeyecek

İstifasının ardından Sözcü TV’ye konuşan Bakan, CHP’li belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin yeni partiye geçişi konusunda acele edilmeyeceğini açıkladı. Yerel yönetimlerde bir ya da iki üyenin ayrılmasının bile belediye meclisi çoğunluklarını değiştirebileceğine dikkat çeken Bakan, belediye başkanları ve meclis üyelerinin Özel ile yönetiminin vereceği işareti beklemesi gerektiğini söyledi. Bu açıklama, yeni parti cephesinin milletvekili ve parti üyesi geçişlerini teşvik ederken, yerel yönetimlerde kontrollü bir strateji izleyeceğini gösterdi.

Katılımın geniş olacağı bekleniyor

Özel’in grup toplantısını yaklaşık 85 milletvekilinin izlemesi, Kılıçdaroğlu'nun yargı kararıyla başkanı kılındığı CHP milletvekillerinin grubunda gerçekleşmesi muhtemel ayrılığın boyutlarının büyük olacağına ilişkin beklentileri yükseltti.

Ancak toplantıya katılmak, yeni partiye geçme veya CHP’den istifa etme beyanı anlamına gelmiyor. Gece yarısı itibarıyla Murat Bakan dışında CHP üyeliğinden ayrıldığını ve yeni partiye katılacağını açıkça duyuran başka bir milletvekili olmadı.

Reuters, CHP’nin TBMM'deki 135 milletvekilinin çoğunun yeni partiye geçmesinin beklendiğini bildirdi. Böyle bir geçişin gerçekleşmesi halinde yeni oluşum doğrudan Meclis’in en büyük muhalefet grubu haline gelebilecek. Ancak geçişin kapsamı, milletvekillerinin tek tek istifa ve katılım beyanlarıyla kesinleşecek.

Abdülkadir Selvi: "Bir bölen"

Özel’e destek verenler, mahkeme yoluyla değiştirilen CHP yönetiminin seçmen iradesini temsil etmediğini savunarak, yeni oluşumun 2024 yerel seçimlerinde ortaya çıkan siyasal hattı koruyacağını ileri sürerlerken eleştirenler CHP’deki bölünmenin muhalefetin dayanışmasını zayıflatabileceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP’nin seçim hesabını kolaylaştırabileceğini iddia ediyor.

Ancak, ilk kamuoyu yoklamaları bu kaygıları doğrulamadı. Araştırmalarda olası "yeni parti"nin oyu yüzde 21,4 ile yüzde 35,7 arasında ölçülürken, bazı senaryolarda AKP’yi geride bırakarak birinci parti konumuna kadar yükseldiği görüldü.

Özgür Özel'in "Yeni Parti"si kurulursa yüzde 34.9 ile birinci oluyor

Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ise yüzde 5-11 aralığına geriledi.

Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici de yeni partinin muhalefet açısından olumlu sonuç doğurabilmesi için güçlü bir toplumsal karşılık yaratması ve muhalefetin merkezine dönüşmesi gerektiğini söyledi. Aksi durumda, kısa ve orta vadeli Meclis aritmetiğinin Erdoğan ve AKP lehine işleyeceğini belirtti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de desteğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına koyarak Özgür Özel'in "bir bölen" olacağını ileri sürdü.

“CHP’nin yeni ‘bir bölen’i Özgür Özel mi olacak?” diye soran Selvi, “CHP’nin evlatları şimdi CHP’yi bölüyorlar” diye yazdı. Özel’in bugüne kadar CHP tarihinde genel başkan olarak yer aldığını belirten Selvi, “Ama önümüzdeki hafta CHP’nin bölen adamı olarak yerini alacak” diye yazdı. Selvi bir önceki günkü yazısında de yeni partinin kuruluşuyla “CHP’nin ortadan ikiye bölüneceğini” ileri sürmüştü.

(AEK)