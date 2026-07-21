CHP 28. dönem milletvekilleri kimler?

"Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, bugün son kez TBMM grup toplantısında konuştu. Yeni partisinin kuruluşunu ilan eden Özel, "Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz, ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz" dedi.