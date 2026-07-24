Özel YENİ Parti’nin genel başkanı seçildi

YENİ Parti Kurucular Kurulu, tarihi bir mekânda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında kurulan ve ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü’nün yürüttüğü tarihi Anadolu Kulübü’nde bir araya gelen kurul, partinin liderini belirledi.

Özgür Özel kimdir?

Oylamada Özgür Özel, delegelerin tamamının oyunu alarak YENİ Parti’nin Genel Başkanı seçildi. Sonrasında Parti Meclisi üyelerinin belirleneceği oylama sürecine geçildi.

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(EMK)