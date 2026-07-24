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YT: Yayın Tarihi: 24.07.2026 16:50 24 Temmuz 2026 16:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.07.2026 17:05 24 Temmuz 2026 17:05
Okuma Okuma:  1 dakika

Özel YENİ Parti’nin genel başkanı seçildi

Sonrasında Parti Meclisi üyelerinin belirleneceği oylama sürecine geçildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel YENİ Parti’nin genel başkanı seçildi
Fotoğraf: YENİ Parti
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YENİ Parti Kurucular Kurulu, tarihi bir mekânda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında kurulan ve ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü’nün yürüttüğü tarihi Anadolu Kulübü’nde bir araya gelen kurul, partinin liderini belirledi.

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Oylamada Özgür Özel, delegelerin tamamının oyunu alarak YENİ Parti’nin Genel Başkanı seçildi. Sonrasında Parti Meclisi üyelerinin belirleneceği oylama sürecine geçildi.

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