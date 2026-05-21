Serhat Kapki savunmasında dikkat çeken “zabıta” çıkışı: “Silah yetkisi olsaydı silahlı örgüt denilecekti”

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 77'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 41. celsesi bugün görülüyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda gerçekleştirilen duruşma tutuklu sanıkların getirilmesi sonrasında başladı.

Duruşmada, tutuklu iş insanı Murat Kapki'nin kardeşi Serhat Kapki’nin avukatları konuşuyor. Ayrıca bugün, mahkeme heyetinin tutukluluk incelemesi yapması ve tahliyeler bekleniyor.

Duruşmayı çok sayıda basın mensubu, tutukluların aileleri ve Dilek İmamoğlu da takip ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Serhat Kapki’nin avukatları Uğur Özdoğan ve Ziya Ergin’in mahkemede yaptığı savunmalar, soruşturmanın yürütülme biçimine yönelik sert eleştiriler ve “zabıta” vurgulu ifadeler nedeniyle dikkat çekti.

Savunmalarda, Serhat Kapki’nin yalnızca kardeşi Murat Kapki nedeniyle tutuklu bulunduğu ileri sürülürken, soruşturma sürecinde etkin pişmanlık ifadeleriyle yeni suçlamalar üretildiği iddia edildi. Avukatlar, dosyada yer alan tanık ve etkin pişmanlıkçı ifadelerinin çelişkili olduğunu savundu.

“Zabıta silahlı olsaydı bugün silahlı örgüt konuşulurdu”

Duruşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, avukat Ziya Ergin’in soruşturmada “örgüt” suçlamasına ilişkin yaptığı değerlendirme oldu. Ergin, soruşturma makamlarının çok kolay şekilde “örgüt” tanımı yaptığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki insanların en büyük şansı ne biliyor musunuz Sayın Başkan? Daha doğrusu hepimizin. Zabıtaya silah kullanma ve bulundurma yetkisinin verilmemesidir. Geçmişte hasbelkader İBB zabıtası silahlandırılmış olsaydı biz burada silahlı örgüt savunması yapıyor olurduk.”

Ergin, bu sözlerin ardından iddianamede ortaya konulan örgüt yapısının hukuki kriterleri karşılamadığını ileri sürdü. Ceza Genel Kurulu kararlarına atıf yapan savunma, örgüt suçlaması için gerekli hiyerarşik yapı ve devamlılık unsurlarının bulunmadığını savundu.

“Gerçeğe aykırı zabıt tutuldu” iddiası

Savunmalarda yalnızca zabıta değil, “zabıt” tartışması da öne çıktı. Avukat Uğur Özdoğan, sulh ceza hâkimliklerinde gerçekleştirilen işlemlerin tutanaklara gerçeğe aykırı şekilde geçirildiğini iddia etti.

Özdoğan, sorgu işlemlerinde şüphelilerin ayrı ayrı salona alındığını ancak resmi tutanaklarda herkesin aynı anda duruşmada bulunmuş gibi gösterildiğini savundu.

“Gerçeğe aykırı zabıt tutuluyor ya da zabıt gerçeğe aykırı şekilde kitabına uygun hale getiriliyor” diyen Özdoğan, bunun soruşturmanın hukuka uygunluğu açısından ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Savunmada ayrıca, soruşturmayı denetlemekle görevli sulh ceza hâkimliklerinin fiili uygulamalarının hukuka aykırı olduğu öne sürüldü.

“Serhat Kapki’ye kimse ‘örgüte üye misin’ diye sormadı”

Avukat Özdoğan, müvekkiline soruşturma boyunca doğrudan örgüt üyeliği suçlamasının sorulmadığını da dile getirdi.

Savunmada, Serhat Kapki’nin ilk gözaltı sürecinde serbest bırakıldığı, daha sonra ise yalnızca yeni etkin pişmanlık ifadeleri gerekçe gösterilerek yeniden tutuklandığı belirtildi.

Özdoğan, “Mart ayında serbest bırakılan bir kişi, Haziran ayında kendi isteğiyle ifadeye geliyor ve kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklanıyor” diyerek tutuklama kararının çelişkili olduğunu savundu.

Etkin pişmanlık ifadelerine sert eleştiri

Savunmanın önemli bir bölümünü etkin pişmanlıkçıların ifadelerine yönelik eleştiriler oluşturdu.

Avukatlar, Ahmet Çiçek, Güngör Gülman ve Berat Çağrı Kapki’nin ilk ifadelerinde suçlamaları reddettiklerini, tutuklandıktan sonra verdikleri ikinci ifadelerde ise etkin pişman olup başkalarını suçlamaya başladıklarını ileri sürdü.

Özdoğan, bu süreci şu sözlerle anlattı:

“Suçlamaları kabul etmeyen tutuklanıyor. Sonra kişi biraz yatıyor, yeniden ifadeye geliyor, etkin pişmancı oluyor, başkalarını suçluyor ve tahliye oluyor.”

Savunmaya göre, Serhat Kapki ve Şeyhmus Sarıboğa suçlamaları reddettikleri için tutuklu kalırken, etkin pişman olan isimler tahliye edildi.

“İddianame dedikodu metni gibi”

Savunmalarda iddianamenin yapısına yönelik de ağır eleştiriler yöneltildi.

Özdoğan, dosyada 143 ayrı eylem bulunduğunu ancak bunların sistematik şekilde yargılanmadığını savundu. İddianameyi “dedikodu aracı” olarak niteleyen Özdoğan, birçok kişinin farklı tarihlerde verdiği çelişkili ifadelerin dosyada yer almadığını öne sürdü.

“Bir sürü insan, bir sürü insanla ilgili bir sürü şey anlatıyor. Anlatılanlar arasında delil yok. Anlatılanlar arasında genelde bağlantı yok” ifadelerini kullandı.

“Müvekkilin tek eylemi Murat Kapki’nin kardeşi olmak”

Savunmanın sonunda avukatlar, Serhat Kapki hakkındaki suçlamaların somut delile dayanmadığını savunarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Özdoğan, son olarak şöyle dedi:

“Müvekkilin gerçek olan tek eylemi Murat Kapki ile aynı ana babadan doğmuş olmaktır. Bu eylemde müvekkilin kastı yoktur. Zaten Türk Ceza Kanunu’nda böyle bir suç tipi de yoktur.”