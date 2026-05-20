ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.05.2026 13:57 20 Mayıs 2026 13:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.05.2026 14:04 20 Mayıs 2026 14:04
Okuma Okuma:  2 dakika

Avrupa Yeşiller Eş Başkanı Tsetsi: Türkiye’de olanlar sıradanlaştırılamaz

İstanbul’daki ziyaretin yalnızca bir başlangıç olduğunu söyleyen Tsetsi, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve farklı siyasi gruplardan heyetlerin Türkiye’ye gelmeye devam edeceğini belirtti.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Avrupa Yeşiller Eş Başkanı Tsetsi: Türkiye’de olanlar sıradanlaştırılamaz
*Avrupa Yeşiller Eş Başkanı Vula Tsetsi

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davayı izlemek üzere İstanbul’a gelen Avrupa Parlamentosu heyetinde yer alan Avrupa Yeşiller Eş Başkan Vula Tsetsi, duruşmanın ardından bianet’e konuştu.

İmamoğlu: İftiraname adına utanç duyuyorum
40. CELSE/GÜNCELLENİYOR
İmamoğlu: İftiraname adına utanç duyuyorum
Bugün 09:42

Tsetsi, Türkiye’de hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve demokratik standartlara ilişkin ciddi kaygılar taşıdıklarını söyledi.

Türkiye'nin AB'ye girişi

Tsetsi, Avrupa Parlamentosu’nun 7 Mayıs 2025’te kabul ettiği Türkiye raporunda hukukun üstünlüğü ve yargı sistemindeki ciddi zayıflıklara dikkat çekildiğini hatırlatarak, Haziran ayında kabul edilmesi beklenen yeni raporun da “aynı ölçüde güçlü ve eleştirel” olacağını  söyledi.

Avrupa kurumlarının Türkiye’de yaşanan gelişmeleri “olağan bir durum gibi” değerlendirmemesi gerektiğini vurgulayan Tsetsi, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa mahkemelerinin kararlarını tanımamasının kabul edilemez olduğunu belirten Tsetsi, “Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi bu konuda daha güçlü bir tutum almalı. Avrupa kurumları, Türkiye’de demokratik gerilemenin sıradanlaştırılmasına izin vermemeli” dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke olduğunu ancak demokratik kriterler konusunda Avrupa’nın beklentilerini karşılamadığını söyleyen Tsetsi, mevcut siyasi tabloyla üyelik sürecinin ilerleyemeyeceğini ifade etti. “Bu donmuş haliyle Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olması mümkün görünmüyor” diyen Tsetsi, buna rağmen Avrupa perspektifinin Türkiye’yi dışlamadığını belirtti.

Türkiye’de demokratik dönüşümün dışarıdan değil, toplumun kendi demokratik iradesiyle mümkün olacağını vurgulayan Tsetsi, “Türkiye halkı kendi demokratik gücüyle liderlerini seçmeli. Avrupa’nın Türkiye’ye dair perspektifi devam ediyor ancak bu süreç Türkiye’nin kendi demokratik tercihleriyle ilerleyecek” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki ziyaretin yalnızca bir başlangıç olduğunu söyleyen Tsetsi, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve farklı siyasi gruplardan heyetlerin Türkiye’ye gelmeye devam edeceğini belirtti. Avrupa’dan gelen gözlem ve siyasi baskının sürmesinin önemli olduğunu vurgulayan Tsetsi, “Eğer uluslararası gözlem ve tepki devam etmezse mevcut durum değişmez” dedi.

Tsetsi, Osman Kavala, Gezi tutukluları ve’ın ziyaret edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya ise net bir takvim vermedi. Ancak Avrupa’daki siyasi çevrelerin Türkiye’deki davaları ve hak ihlallerini izlemeyi sürdüreceğini belirterek, “Bu ilk ziyaretimiz. Tutamayacağımız sözler vermek istemiyoruz ama bu sürecin devam edeceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
avrupa yeşiller partisi İBB dava çelişkileri İBB Davası Avrupa Yeşiller Eş Başkanı Vula Tsetsi
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet...

bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. "Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri", "Sırtında Sepeti", "Medya ve Yalanlar" isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
40. CELSE/GÜNCELLENİYOR
İmamoğlu: İftiraname adına utanç duyuyorum
Bugün 09:42
İmamoğlu: İftiraname adına utanç duyuyorum
“Diktatör Erdoğan” paylaşımına dava: Savcılık, avukat takibini delil gösterdi
18 Mayıs 2026
“Diktatör Erdoğan” paylaşımına dava: Savcılık, avukat takibini delil gösterdi
İBB DAVASI
İmamoğlu: Hayatta rakibinden bu kadar korkan yoktur
18 Mayıs 2026
İmamoğlu: Hayatta rakibinden bu kadar korkan yoktur
KADINLARIN GÜNDEMİ
19 saniyede iki kadın öldürüldü: Mahkeme neden “tasarlayarak” demedi?
17 Mayıs 2026
19 saniyede iki kadın öldürüldü: Mahkeme neden “tasarlayarak” demedi?
Göksel: Rüyalar da şarkılar gibi
16 Mayıs 2026
Göksel: Rüyalar da şarkılar gibi
Sayfa Başına Git