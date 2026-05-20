Avrupa Yeşiller Eş Başkanı Tsetsi: Türkiye’de olanlar sıradanlaştırılamaz

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davayı izlemek üzere İstanbul’a gelen Avrupa Parlamentosu heyetinde yer alan Avrupa Yeşiller Eş Başkan Vula Tsetsi, duruşmanın ardından bianet’e konuştu.

Tsetsi, Türkiye’de hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve demokratik standartlara ilişkin ciddi kaygılar taşıdıklarını söyledi.

Türkiye'nin AB'ye girişi

Tsetsi, Avrupa Parlamentosu’nun 7 Mayıs 2025’te kabul ettiği Türkiye raporunda hukukun üstünlüğü ve yargı sistemindeki ciddi zayıflıklara dikkat çekildiğini hatırlatarak, Haziran ayında kabul edilmesi beklenen yeni raporun da “aynı ölçüde güçlü ve eleştirel” olacağını söyledi.

Avrupa kurumlarının Türkiye’de yaşanan gelişmeleri “olağan bir durum gibi” değerlendirmemesi gerektiğini vurgulayan Tsetsi, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa mahkemelerinin kararlarını tanımamasının kabul edilemez olduğunu belirten Tsetsi, “Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi bu konuda daha güçlü bir tutum almalı. Avrupa kurumları, Türkiye’de demokratik gerilemenin sıradanlaştırılmasına izin vermemeli” dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke olduğunu ancak demokratik kriterler konusunda Avrupa’nın beklentilerini karşılamadığını söyleyen Tsetsi, mevcut siyasi tabloyla üyelik sürecinin ilerleyemeyeceğini ifade etti. “Bu donmuş haliyle Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olması mümkün görünmüyor” diyen Tsetsi, buna rağmen Avrupa perspektifinin Türkiye’yi dışlamadığını belirtti.

Türkiye’de demokratik dönüşümün dışarıdan değil, toplumun kendi demokratik iradesiyle mümkün olacağını vurgulayan Tsetsi, “Türkiye halkı kendi demokratik gücüyle liderlerini seçmeli. Avrupa’nın Türkiye’ye dair perspektifi devam ediyor ancak bu süreç Türkiye’nin kendi demokratik tercihleriyle ilerleyecek” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki ziyaretin yalnızca bir başlangıç olduğunu söyleyen Tsetsi, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve farklı siyasi gruplardan heyetlerin Türkiye’ye gelmeye devam edeceğini belirtti. Avrupa’dan gelen gözlem ve siyasi baskının sürmesinin önemli olduğunu vurgulayan Tsetsi, “Eğer uluslararası gözlem ve tepki devam etmezse mevcut durum değişmez” dedi.

Tsetsi, Osman Kavala, Gezi tutukluları ve’ın ziyaret edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya ise net bir takvim vermedi. Ancak Avrupa’daki siyasi çevrelerin Türkiye’deki davaları ve hak ihlallerini izlemeyi sürdüreceğini belirterek, “Bu ilk ziyaretimiz. Tutamayacağımız sözler vermek istemiyoruz ama bu sürecin devam edeceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

(EMK)