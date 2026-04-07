İnan Güney’in dosyası İBB davasıyla birleştirildi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında hazırlanan iddianame, İBB’ye yönelik açılan dava dosyasıyla birleştirildi.
Yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Güney’e ilişkin iddianamede, dosyanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” davasıyla birleştirilmesi talep edilmişti.
İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun “örgüt yöneticisi” olmakla suçlandığı İBB davasına atıfta bulunulurken, İBB soruşturmasındaki bazı eylemler de dosyaya dayanak gösterilmişti.
6 No'lu Daireden 9 No'lu Silivri Cezaevine: İnan Güney
21 Ocak 2026
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e ilişkin dosyanın İBB dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte Güney de Silivri’de görülen İBB davasının duruşmalarında, tutuklu sanıklar arasında yer alacak.
(EMK)