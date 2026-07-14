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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 14.07.2026 16:18 14 Temmuz 2026 16:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.07.2026 21:48 14 Temmuz 2026 21:48
Okuma Okuma:  3 dakika

Sedef Güler davasında anneden çağrı: "Eksik kalan soruşturmalar tamamlansın"

Anne Sezer, "Benim çocuğum uyuşturucu kullanmıyordu. Bunu raporlarla ispatladık. Kızım yeni ameliyat olmuştu. Uyuşturucudan ölmedi benim çocuğum" dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Sedef Güler davasında anneden çağrı: "Eksik kalan soruşturmalar tamamlansın"
Fotoğraf: csgorselarsiv.org/Hülya Çetinkaya
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“Önce şu fotoğrafa bakar mısın?” diyor. 

Belki kendisi her gün bakıyor.

Gösterdiği fotoğrafı anlatıyor:

"Kızımın ellerini böyle zincirlemişler. Kollarında böyle zincirler vardı. Tırnaklarının arasından DNA'lar çıktı. Kızım yaşamak için direnmiş" diyor.

"Kimse bu fotoğraflara değinmedi. Kimse kızıma yapılan işkenceyi anlatmıyor" diye ekliyor.

Sonra başka bir fotoğraf gösteriyor.

"Bak" diyor, "bu katil baronun babasıyla kızının fotoğrafı. Babası cezaevinde, kızı yurt dışında. Yakınları gönderdi bunu bana. Acımı deşmek için böyle mutlu fotoğraflarını yolluyorlar."

O, Gülizar Sezer. İki yıl önce Büyükçekmece'de cansız bedeni denizde, halıya sarılı halde bulunan Sedef Güler'in annesi. Kızı için adalet arıyor.

Sedef Güler cinayetine ilişkin 11 Mayıs’taki karar duruşmasında mahkeme, sanık Yavuz Güngör'e "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Fırat Baykara'ya 18 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Ancak Gülizar Sezer için dava, verilen cezalarla sona ermedi. Sezer, kızının ölümüne ilişkin tüm sorumluların ortaya çıkarılmasını ve yargılanmasını istiyor.

"Kızım rızasıyla gitmedi, rehine alındı"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun şüpheli kadın ölümlerine dair dün düzenlediği basın toplantısından sonra bianet'e konuşan Gülizar Sezer, kızının ölümünün ardındaki tüm bağlantıların araştırılmadığını söyledi.

"Ben başından beri söylüyorum. Benim çocuğum rızasıyla gitmedi. Benim çocuğum rehine alındı."

Kızının cansız bedeninin bulunduğu güne ve dosyadaki fotoğraflara dikkat çeken Sezer, "Benim çocuğum sağken bu hale getirildi" dedi.

"Bakın, benim çocuğumun elleri, kolları bağlı. Nasıl bir hale geldi benim çocuğum? Kızım yaşamak için direnmiş. Tırnaklarının arasında DNA çıktı. Ama hâlâ birçok şey aydınlatılmadı."

Sezer, kızının tırnaklarından çıkan DNA örneklerinin tamamının araştırılmadığını belirterek, dosyada sanıklarla eşleşmeyen başka DNA örnekleri bulunduğunu söyledi.

"Benim çocuğumun tırnak arasında başka bir erkeğe ait DNA da var, iki kişiyle uyuşmayan bir kadın DNA'sı da var. Bunlar neden araştırılmadı? Neden sadece ifadeleri alınıp serbest bırakıldılar?"

"Kızım uyuşturucudan ölmedi"

Sedef Güler'in ölümüyle ilgili bazı iddiaların kızını hedef gösterdiğini söyleyen Sezer, buna tepki gösterdi.

"Benim çocuğum uyuşturucu kullanmıyordu. Bunu raporlarla ispatladık. Kızım yeni ameliyat olmuştu. Uyuşturucudan ölmedi benim çocuğum."

"Kızım sağken rehine alındı, bağlandı. Bir şeye şahit oldu. Dosyada adı geçen başka bir cinayet bağlantısı var. Bunların araştırılmasını istiyorum."

"Bir kişiyle değil, birçok kişiyle karşı karşıyayız"

Sezer, dosyada adı geçen bazı kişilerin yurt dışında olduğunu ve haklarında işlem yapılmadığını belirtti.

"Bir kişiyle değil, birçok kişiyle karşı karşıyayız. Benim çocuğumun katilini yurt dışına kaçıran kişiler var. Silahın kime ait olduğu, kimlerin bağlantısı olduğu araştırılmalı."

Sezer, soruşturma sürecinde görüntülere ve dijital delillere ulaşmakta zorlandıklarını da söyledi.

"Adliyeye gidiyorum, görüntüleri istiyorum. Böyle bir cinayette sadece dört dakikalık kamera görüntüsü var. Peki diğer görüntüler nerede?"

"Son benim çocuğum olsun"

Sezer, kızının ölümünden sorumlu olan herkesin ortaya çıkarılmasını istediğini söyledi.

"Benim çocuğumun başına gelen başka bir çocuğun başına gelmesin. Son benim çocuğum olsun."

"Kızımı bu hale getirenler, ona bunu yapanlar, yardım edenler gün yüzü görmesin. Ben sadece adalet istiyorum."

Sezer, davanın istinaf sürecine taşındığını da hatırlattı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti Sedef Güler şüpheli kadın cinayetleri kadın cianyetleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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