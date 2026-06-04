Erkek şiddeti Mayıs 2026

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Mayıs’ta en az 14 kadını ve bir çocuğu öldürdü.

1 Mayıs

Cinayet

Kayseri’de Dinçer B. isimli erkek, tartıştığı karısı Demet B. isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Elazığ’da Feride M. (74) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da Kıymet İ. (88) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da Hatice B. (56) isimli kadın, iş yerinde kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Sakarya’da nehirde kaybolan Ahmet İ. (10) isimli çocuğun cansız bedeni bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Taciz

İstanbul’da temizlik işçisi C.V. isimli erkek, çalıştığı spor tesisinde antrenör D.D. (26) isimli kadını taciz etti. Olayı görüntüleyen kadın, şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Denizli’de bakkal işletmecisi G.T. (57) isimli erkek, bir kız öğrenciyi istismar etti. Aynı okuldan 2 kız öğrencini daha şikayetçi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin tacizden sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Antep’te bir erkek, bir kız çocuğunu istismar etti. Çevredekilerin müdahalesiyle yakalanan erkek, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

2 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Bursa’da öğretmen Selma K. (46) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da Ü.K. isimli erkek, tartıştığı karısı M.K. isimli kadını darp etti. Kadın KADES üzerinden yardım çağırdı. Hastaneye kaldırılan kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da S.A. isimli erkek, tartıştığı annesi H.A. isimli kadını bıçakla yaralayıp rehin aldı. Olay yerine gelen jandarma görevlilerine saldıran erkek, etkisiz hale getirildi. Yaralanan erkek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da kimliği belirlenemeyen kişiler, E.M. (24) isimli kadını, evinde tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Aydın’da A.E. (60) isimli erkek, tartıştığı sevgilisi olan kadını darp etti. Darp raporu alan kadın, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, adli kontrolle serbest bırakıldı.

3 Mayıs

Taciz

İstanbul’da bir erkek (86), durakta bekleyen bir kadını taciz etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı. Erkek gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta M.K. isimli erkek, karısının kızını (14) istismar etti. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önce de komşusunu taciz ettiği öğrenildi.

4 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Van’da N.K. (30) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Kader A. (25) isimli kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının kocasının cezaevinde olduğu öğrenildi

Taciz

Samsun’da A.K. (56) isimli erkek, cezaevinde bulunan oğlunun karısı M.K. (23) isimli kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Mersin’de 8 kişi, 67 kadını seks işçiliğine zorladı. Mersin merkezli 6 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

5 Mayıs

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da vapura binip kaybolan Makhfura H. (44) isimli kadının cansız bedeni denizde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Trabzon’da Fatma A. isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da K.E. (27) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Isparta’da Gülhan A. (36) isimli kadın, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Onu kurtarmak isterken düştüğünü öne süren H.A. (34) isimli erkek, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de İ.A. isimli erkek, tartıştığı karısı P.Ç. isimli kadını darp etti ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Antep’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan F.A.K. (13) isimli kız çocuğu hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. Kız çocuğunun amcaları E.K. (40) ve Y.E.K. (33) ile abileri Y.K. (22) ve B.K. (17) “cinsel istismar” ve “intihara sürükleme” suçundan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

6 Mayıs

Cinayet

Antalya’da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı (30) isimli kadını, İ.U.D. (22) ve A.B.S. (22) isimli erkeklerin ormanlık alanda tabancayla öldürdükten sonra cansız bedenini yakarak gömdükleri belirlendi. Erkekler gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Ölüm

Karaman’da Hacer B. (24) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da R.E. (33) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı N.E. (28) isimli kadını tabancayla yaraladı. Kadının annesi D.A.’yı darp etti, D.A., erkeği bıçaklayarak öldürdü. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önce suç kaydı olduğu öğrenildi.

Tehdit

Ankara’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Y.B. isimli erkek, eski karısı E.Ö. isimli kadını tehdit etti. Erkeğin uzaklaştırma kararlarını yaklaşık 30 kez ihlal ettiği ve elektronik kelepçesini tam 6 kez kırdığı öğrenildi. Tekrar şikayetçi olup yardım isteyen kadın, erkeğin daha önce gözaltına alınıp 6 ay tutuklu kaldığını ancak düzenlenen sağlık raporu ile serbest bırakıldığını söyledi. Erkeğe tekrar elektronik kelepçe takıldı.

7 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Çankırı’da M.O. (75) isimli kadın, evinin bahçesinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kastamonu’da Ö.C.B. (17) isimli kız çocuğu, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.H. isimli erkek, zorla evine girdiği eski karısı A.İ. isimli kadını darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de P.O. isimli kadın, eski sevgilisi S.E.’nin cep telefonu ve parasına el koyduğunu bildirerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, minibüste yan koltuğunda oturan kadının videosunu çekip sosyal medya üzerinden paylaştı.

Eskişehir’de M.A.D. (45) isimli erkek, girdiği takı mağazasında çalışan Y.Y. (28) isimli kadını taciz etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı.

Tecavüz

Artvin’de T.K. (49) isimli erkek, zihinsel engelli Y.S. (26) isimli kadına tecavüz etti. Kadının annesi şikayetçi olmak için geldiği polis merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

8 Mayıs

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antalya'da, ailesinin haber alamadığı Mert K.A. (16), evde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.A. isimli erkek, tartıştığı karısı G.İ.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de boşanma aşamasındaki G.S.K. ve Ş.K. isimli çift karşılıklı olarak tehdit ve hakarette bulundukları iddiasıyla şikayetçi oldular.

Samsun’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan F.Ö. (47) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı E.Ö. 33 isimli kadını telefonla arayarak tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Taciz

Zonguldak’ta B.Ç. isimli erkek, sokakta bir kadını taciz etti. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

9 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Düzce'de rafting botunun devrilmesi üzerine nehre düşen Cansu E.Ç. (35) isimli kadının cansız bedeni Sakarya'da bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Hakkari’de Asiya Z. (17) isimli kız çocuğu, 4. Kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.F. isimli erkek, karısı T.F. isimli kadını darp etti ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da K.K. (32) isimli erkek, eski sevgilisi E.A. (32) isimli kadını tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta bir erkek, bir kız çocuğunu (14) evinde istismar etti. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bartın’da G.Ö. (13) isimli kız çocuğunu istismar eden 9 oğlan çocuğu ve 24 erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

10 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Darya Ö. (43) isimli kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çorum’da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rüveyda A. (32) isimli hamile kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Elazığ’da E.A.B. isimli erkek, tartıştığı Doruk Efe B. (16) isimli oğlanı bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir marketin bölge sorumlusu olan erkek, çalışan kadını darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da U.Y. (48) isimli erkek, tartıştığı boşanma aşamasında olduğu karısı F.K.Y. (43) isimli kadını bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek daha sonra teslim oldu. Erkeğin 'kasten yaralama' suçundan 2 kaydı bulunduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Ankara’da D.Y.T. isimli kadın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasında olduğu kocası R.T. isimli erkeğin 2. kez elektronik kelepçeyi kırdığını bildirerek yardım istedi.

11 Mayıs

Cinayet

Malatya’da H.K. isimli erkek, eski karısı Fatma Karakaya’yı (35) pompalı tüfekle sokakta öldürdü. Soruşturma başlatıldı. Kaçan erkek teslim olduktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Karabük’te Serpil D. (42) isimli kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Balıkesir’de derede kaybolan Yılmaz K. (14) isimli çocuğun cansız bedeni bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Osmaniye’de derede kaybolan Suriye vatandaşı Mendul D. (9) isimli çocuğun cansız bedeni bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Samsun’da Y.K. (15) isimli oğlan, çalıştığı iş yerinde tüfekle vurularak öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da M.F.T. (29) isimli erkek, tartıştığı dini nikahlı karısı S.E. (39) isimli kadını tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek tutuklandı. Erkeğin 27 suç kaydı olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Urfa’da bir erkek, sokakta A.B. (12) ve A.Ç. (12) isimli 2 oğlanı darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Darp raporu alan çocukların aileleri şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

12 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Sakarya'da konakladığı otelin havuzda fenalaşarak boğulma tehlikesi geçiren Elif Nur O. (35) isimli kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İzmir’de bir erkek, üvey kızını (17) iş yerinde istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Tekirdağ’da 11 kişi, 14 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

13 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Urfa’da 3. Kattan düşen B.A. (24) isimli kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de Melek S. (37) isimli hamile kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Bingöl'de bir eve koçbaşıyla baskın yapan polislerin, A.B. (15) isimli oğlanı darp ederek kolunu kırdığı iddia edildi. Kimlik kontrolünde yanlış eve baskın yapıldığı anlaşılırken, aile polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Çankırı’da 4 kişi, 5 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

14 Mayıs

Cinayet

Antalya’da Ö.A. (63) isimli erkek, kardeşinin kızı Amine Bozkurt (40) isimli kadını sokakta tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da 3 gündür haber alınamayan Sabriye K. (60) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Burdur’da F.G. isimli kadın, balkondan düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da kayıp olarak aranan Miraç İ. (5) isimli oğlan çocuğu, damda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te 2 gün önce nehirde kaybolan Muhammed C. (14) isimli çocuk, ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Urfa’da kimliği belirlenemeyen bir erkek, bir kadını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de V.C. isimli erkek, eski sevgilisi Ö.B. isimli kadını sokakta darp etti. Kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Erkeğin kadını takip ederek Kocaeli’den İzmir’e geldiği öğrenildi. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da taksi şoförü erkek, kadın yolcuya hakaret ederek darp etti. Kadın, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocuğa Şiddet

Batman’da kimliği belirlenemeyen 2 erkek, parkta oyun oynayan M.N.A. (9) isimli oğlanı tabancayla bacağından yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkekleri yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Taciz

Diyarbakır’da Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli bir erkek sağlık personeli, kadın çalışanı taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da çocukları takip eden bir erkek, çevredekiler tarafından darp edildi. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

15 Mayıs

Mayıs Ayında Aydınlatılan Cinayet

İstanbul'da 11 Nisan'dan bu yana kayıp olarak aranan İran vatandaşı Farkhondeh Ghaem Maghami (68) isimli kadın, Kırşehir'de ölü bulundu. Olayla ilgili E.B., M.A. ve S.G. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. E.B. (49) isimli erkeğin kadınla ilişkisi olduğu ve tartıştığı kadını boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini Kırşehir'de bir araziye attığı belirlendi.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da kayıp olarak aranan Gülhanım T. (87) isimli kadın, ırmak kenarında ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Denizli’de Fatmanur E. (23) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama /Tehdit

İstanbul’da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu E.T.Ö. isimli kadının aracını önünü keserek bıçakla yaraladı. Kadın, kendisini öldürmekle tehdit eden erkek hakkında şikayetçi oldu.

Taciz

İstanbul’da ayakkabı boyacılığı yapan V.A. (25) ile T.P. (38) isimli 2 erkek, Rus vatandaşı turist bir kadını taciz etti. Erkekler gözaltına alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Malatya’da 4 kişi, 10 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

16 Mayıs

Cinayet

Konya’da C.D. (22) isimli erkek, annesi Nazife Çiğdem D. (56) ve babası Gökhan D.’yi (57) bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da İsveç vatandaşı Svetlana Natalia L. (46) isimli kadın, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Antep’te Duygu 0. (23) isimli kadın, cam silerken 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Aydın’da Dilara Ö. (51) isimli kadın, evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Sakarya’da İ.Y. (47) isimli erkek, dini nikahlı eski karısı Ç.K. (41) isimli kadını tabancayla yaraladı. Kadın bir dükkâna sığınarak yardım istedi. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

17 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Ankara’da Türkan Biçer (30) isimli kadın, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. Beraber yaşadığı nişanlısı tutuklandı. 25 Mart’ta yaşanan olay basına Mayıs ayında yansıdı.

İstanbul’da kayıp olarak aranan Zeliha A. isimli kadının cansız bedeni İstanbul Boğazı’nda bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama / Tehdit

Kayseri’de İ.E.C. isimli erkek, karısı C.C. (35) isimli kadını AVM otoparkında darp etti. Darp raporu alan kadın, erkeğin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini bildirerek şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

18 Mayıs

Cinayet

Mersin’de M.Ö. isimli erkek, eski karısı Arzu Özden’i pompalı tüfekle sokakta öldürdü. Erkek daha sonra husumetli olduğu Sabri Pan (30) ile çalışanı Ahmet Ercan Can’ı (18) işyerinde öldürdü. Rastgele çevreye ateş açan erkek, 3 kişiyi daha öldürüp 8 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Mayıs Ayında Aydınlatılan Cinayet

Konya’da geçen yıl kaybolan Muazzez Bayhan (43) isimli kadının, cezaevinden izinli çıkıp firar eden eski kocası M.T.’nin (46) başından tabancayla vurarak öldürdüğü ve dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı. Tutuklu erkeğin 40’ın üzerinde suç kaydı ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Diyarbakır’da Hülya A. (15) isimli kız çocuğu, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.E. isimli erkek, tartıştığı karısı S.E. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de S.M.G. isimli erkek, karısı S.G. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denizli’de bir erkek, sosyal medyada canlı yayın sırasında karısını darp etti. Görüntüler sosyal medya üzerinden şikâyet edildi.

19 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Malatya’da Beyzanur N. (18) isimli kadın, parkta asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de D.A. isimli erkek, tartıştığı karısı Ç.A. isimli kadını darp etti ve hakarette bulundu.

Edirne’de H.B. isimli erkek, annesi ve babasını darp etti. Y.B. ve S.B. oğullarından şikayetçi oldu.

Taciz

Zonguldak’ta belediyede görev yapan bir erkek personel, kadın çalışanı sosyal medya üzerinden taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

Muğla’da pansiyon işletmecisi F.T. (36) isimli erkek, pansiyonda kalan 9 kadın öğrenciyi taciz etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da bir erkek, sokakta bir kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğunun yardım istemesi üzerine erkek kaçtı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

20 Mayıs

Cinayet

Ağrı’da M.C.K. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Gülden K. (38) isimli kadını sokakta tabancayla öldürdü. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ö.A. isimli erkek, tartıştığı karısı S.Z.A. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin kendisini aynı zamanda tehdit ettiğini de bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aksaray’da B.T. isimli erkek, eski sevgilisi H.Ö. isimli kadının evine zorla girmeye çalıştı. Kadın, balkondan atlayarak yaralandı. Erkek gözaltına alındı.

Tehdit

Edirne’de H.K. isimli kadın, kocası Ş.K. isimli erkeğin tehdit ve hakaretine maruz kaldığını bildirerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Sakarya’da 2 erkek, 5 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

21 Mayıs

Cinayet

Hatay’da V.K. (66) isimli erkek, tartıştığı karısı Leyla K. (59) isimli kadını tüfekle vurarak öldürdü. Erkek tutuklndı.

Sakarya’da F.Y. (44) isimli erkek, tartıştığı karısı Alev Y. (37) isimli kadını boğazını keserek öldürdü. Erkek aynı bıçakla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Mayıs Ayında Aydınlatılan Cinayet

Denizli’de 2016 yılında kaybolan Ayşen Aycan B. (21) isimli kadını, eski kocası T.B. (40) isimli erkeğin darp ederek öldürüp boş bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da kayıp olarak aranan Türkan Y. (85) isimli kadın, derede ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Zonguldak’ta Rukiye G. (60) isimli kadın, tarlada düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Trabzon’da Yeter S. (56) isimli kadın, kocası H.S. isimli erkeğin kullandığı tarım aracının çarpmasıyla hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan erkek, serbest bırakıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Elazığ’da 5. kattan düşerek yaralanan Elif B. (17) isimli kız çocuğu, hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Afyon’da belediye işçisi M.G. isimli erkek, aynı belediyede çalışan kadın memur B.Ç.'yi bacağından bıçakladı. Kadın, hastaneye kaldırıldı. M.G. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de B.İ. isimli erkek, eski sevgilisi C.G. isimli kadını evine zorla girerek darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun’da İ.C. isimli erkek, evinde karısını darp etti. Kadının kardeşinin kocası müdahale edince onu da kırık tabakla yaraladı. Gözaltına alınan İ.C. tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Afyon’da A.A. (36) isimli erkek, M.Y.A. (11) isimli oğlanı sokakta darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. M.Y.A.’nın ailesi şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

22 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Siirt’te Nesrin U. (43) isimli kadın, pencere silerken dengesini kaybederek 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Dilber S. (18) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Olayın elektrik akımına kapılma sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Mersin’de ırmağa düşen Suriye vatandaşı Narin B. (30) isimli kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.C.B. isimli erkek, tartıştığı karısı A.B. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de S.P. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı F.P. isimli kadının evine zorla girerek darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

23 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Hakkari’de Ayfer K. (56) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.P. isimli erkek, tartıştığı karısı F.P. isimli kadını sokakta darp etti. Kadın, erkeğin kendisini tehdit edip, hakarette bulunduğunu da bildirerek şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor.

Tehdit

Bilecik’te Afganistan vatandaşı K.A. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı N.S. isimli kadını parkta bıçakla tehdit etti. Erkek gözaltına alındı. Karı koca Afganistan’a sınır dışı edildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Sakarya’da 2 erkek, 5 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

24 Mayıs

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Defne B. (34) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Batman’da Aydın Ş. (3) isimli çocuk, sulama havuzuna düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da R.K. (30) isimli erkek, trafikte tartıştığı S.K. (32) isimli sürücü kadını darp etti. Olay cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Gözaltına alınan erkeğe 180 bin para cezası verildi. “Kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi.

Tehdit

Samsun’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.K. isimli erkek, karısı ve oğlunu tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Bolu’da imam İ.A. isimli erkek, üniversite öğrencisi kadınları taciz etti. Öğrenciler şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

25 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Mersin’de kayıp olarak aranan Rukiye G. (26) isimli kadın, Sakarya’da gölette ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ’da N.K. (64) isimli kadın, cam silerken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antep’te S.V.A. isimli erkek, aracını geri almak isterken, aracın arkasında bulunan torunu Naime A.’ya (1,5) çarptı. Ağır yaralanan kız çocuğu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Erzurum’da Asiye P. (9) isimli kız çocuğu, dere yatağına düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Burdur’da V.Ö. (46) isimli erkek, tartıştığı eski karısı S.Ö. (45) isimli kadını tabancayla sokakta yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Manisa’da S.D. (34) isimli erkek, oğlu R.B.D. (12) isimli çocuğu darp etti. Annesi darp raporu alarak şikayetçi oldu. R.B.D., devlet koruması altına alınarak çocuk yurduna yerleştirildi. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Samsun’da M.T. (33) isimli erkek, bir kız çocuğunu (13) istismar etti. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı.

26 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Gümüşhane’de Rabia Y. (19) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bilecik’te Rahime T. (33) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çorum’da bir kadın (52) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kayseri’de bir erkek, bir kadını sokakta darp etti. Müdahale eden 2 erkeği bıçakla yaraladı. Darp edilen kadınla birlikte olay yerinden kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Bursa’da F.G. (45) isimli erkek, eski karısı M.U. (43) isimli kadının evini yaktı. Kaçan erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

27 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Muş’ta tahta köprüden karşıya geçerken çaya düşerek kaybolan Gülsima Y. isimli kadının cansız bedeni bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Mardin’de Emine E. (28) isimli kadın, evinde ateşli silahla vurulmuş olarak yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Karaman’da Suzan K. (76) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te 25 -30 yaşlarında kimliği bilinmeyen bir kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta Zehra K. (63) isimli kadın, sahilde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Denizli’de tüfekle oynarken yaralanan Alper B. (12) isimli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Trabzon’da 5. kattaki balkondan düşen Miran Mehmet Y. (2) isimli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da E.A. (35) isimli erkek, annesi Ç.A. (63) isimli kadını darp ederek yaraladı. Olaya müdahale eden dayısı Cüneyt Taşkıran’ı (60) öldürdü. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan E.A.’nın daha önce de annesine yönelik şiddet iddiaları nedeniyle emniyette suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma başlatıldı. Erkek tutuklandı.

28 Mayıs

Çocuk Cinayeti

Hatay’da M.E.T. (30) isimli erkek, oğlu Poyraz Yetkin T. (3) isimli çocuğu, evinde boğarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Mine M. (24) isimli kadın, misafir olarak kaldığı evde 4. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Bartın’da haber alınamayan Kezban D. (76) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kocaeli’de cezaevinden bayram iznine çıkan Ş.Ö. isimli erkek, evde karısı G.Ö. ve misafir gelen E.D. isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz / Çocuk İstismarı / Tehdit

Ankara’da M.Ş. (41) isimli erkek, eski sevgilisi S.Ç. (28) isimli kadının evine zorla girerek cinsel saldırıda bulundu. Görüntülerini çekerek tehdit eden erkek, kadının oğlunu (4) da istismar etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.Ş., ’12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma başlatıldı. (Temmuz ayında gerçekleşen olay erkek hakkında tutuklama kararı çıkınca basına yansıdı).

29 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Ardahan’da kayıp olarak aranan Hediye K. (53) isimli kadın, derede ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Muğla’da Ayşe B. (38) isimli kadın, evine yakın bir ağaca asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de Emine Y. (51) ve oğlu Mustafa Y. (32) ATV ile dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak hayatlarını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da O.B. (26), K.Ç. (26) ve S.C. (16), aralarında husumet bulunan S.K. (28) ile karısı M.K.'yi (26) bıçakla yaraladı. Yaralı karı koca hastaneye kaldırıldı. Kaçan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da bir erkek, tartıştığı kadını darp ederek yere düşürdü ve boğazını sıktı. Yoldan geçen başka bir kadın olaya müdahale etti. Olay çevredekiler tarafından kaydedildi.

Taciz

Yozgat’ta bir grup erkek, otobüs terminalindeki bir kadını sözlü olarak taciz etti. Çevredekiler müdahale ederek erkekleri darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

30 Mayıs

Cinayet

Kırklareli’de B.S. isimli erkek, tartıştığı teyzesi yazar Ayten Öztürk (52) isimli kadını bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çanakkale’de R.C. (73) isimli erkek, beraber yaşadığı Maya Ülker (72) isimli kadını, sopayla darp ederek öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

İstanbul’da Ü.A. (49) isimli erkek, sokakta tartıştığı tanımadığı M.E.A. (20) isimli erkek ve arkadaşına ateş açtı. Olaya müdahale eden Zehra Aydın (20) isimli kadın, vurularak hayatını kaybetti. Kaçan erkek, yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. 6 suç kaydı bulunan erkek tutuklandı.

Aydın’da E.A. (31) isimli erkek, hamile karısı Nurgül A. (25) ve karısının sevgilisi olduğu iddia edilen Ercan Z. (31) isimli erkeği otomobilde tabancayla öldürdü. Kaçan erkek, teslim olarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Yalova’da kendisinden haber alınamayan çocuk doktoru Esra E. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Konya’da Hene E. (19) isimli kadın, çalıştığı kafede iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İzmir’de Y.A. isimli erkek, kızı A.A. (11) isimli kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak istismar etti. Erkeğin çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı. Anne G.A. ve hala M.V. gözaltına alındı. G.A. "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla tutuklandı. M.V., adli kontrolle serbest bırakıldı.

31 Mayıs

Cinayet

Elazığ’da M.Ç. isimli erkek, tartıştığı boşanma aşamasında olduğu karısı Derya Ç. isimli kadını, evin de tabancayla öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da sağlık çalışanı Ümran Y. (31) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir süredir haber alınamayan Güler K. (84) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da Betül T. (83) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da F.A. (35) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Türkmenistan vatandaşı Telli N. (43) isimli kadın, 5. Kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da S.P. (7) isimli çocuk, evinde amcasına ait silahla oynarken vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak amca V.P. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Aydın’da M.B. isimli erkek, tartıştığı karısı, karısının kız kardeşi ve annesini darp ettikten sonra bıçaklayarak yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da Z.Ş. isimli erkek, kardeşi Hüseyin Ş.’nin arabasına silahlı saldırıda bulundu. Hüseyin Ş. hayatını kaybetti, karısı S.Ş. yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da 1 Nisan 2022’de evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan B.Ş. (41) isimli kadın, 4 yıl süren komanın ardından bilincinin açılmasıyla kendisini kocası A.Ş.’nin ittiğini söyledi. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Erkek hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla dava açıldı.

Tehdit

İstanbul’da E.K. isimli erkek, annesi M.K. isimli kadını evde rehin aldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

(GDÇ/EMK)