Erkek şiddeti Nisan 2026

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Nisan’da az 28 kadını ve bir çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 50 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlanların da olduğu 15 çocuğu istismar eden erkekler, en az 20 kadını taciz etti.

1 Nisan

Şüpheli Ölüm

Burdur’da Gülperi B. (79) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da E.Ü. (19) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Trabzon’da M.K. (6) isimli oğlan, pencereden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Sivas’ta Buğra B. (5) isimli oğlan, traktörden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da V.C. (28) isimli erkek, eski sevgilisi A.K. isimli kadını darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da bir grup erkek, bir oğlan çocuğunu (14) darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Erkekler kaçtı. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Nevşehir’de 7 kişi, 33 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

2 Nisan

Şiddet / Yaralama

Yozgat’ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.S. (48) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısının evine girmeye çalışırken havalandırma boşluğuna sıkıştı. Kadın, KADES üzerinden yardım çağırdı. Erkek gözaltına alındı.

Kırıkkale’de P.G. (29), İ.G. (26) isimli erkekler, kardeşleri F.G. (31) isimli kadını ve sevgilisi Ö.O. (30) isimli erkeği hastanede bıçakla yaraladı. 2 erkek ve kaçan diğer kardeşleri E.G. (35) gözaltına alındı. Erkekler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Taciz

Kayseri’de 7 suç kaydı bulunan bir erkek (23), kadın polis memurunu tuvalette gizlice kayda alarak taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çocuk İstismarı

Diyarbakır’da din görevlisi H.K. isimli erkek, devlet korumasındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Başlatılan soruşturmada görevden alınan erkeğin "çocuklarla çalışması sakıncalı" raporuna rağmen başka bir kurumda görevlendirildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

3 Nisan

Nisan Ayında Aydınlatılan Cinayet

Antalya’da 2011 yılında öldürülen Havva Yıldırım isimli kadının S.K. isimli erkek tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.Ö. isimli erkek, kardeşi Ö.Ö. ve babası G.Ö ile beraber, karısı B.Ö. isimli kadını darp etti. Kadın tehdit ve hakarete de maruz kaldığını bildirerek şikayetçi oldu. Erkekler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

İzmir’de A.B. (30) isimli erkek, parkta S.E. (2) isimli oğlanı bıçakla yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Samsun’da hakkında 17 suç kaydı bulunan O.K.K. (35) isimli erkek, S.D. (28) isimli kadını takip edip taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

4 Nisan

Cinayet

İstanbul’da S.B. (30) isimli erkek, eski karısı Yonca Kölge (28) isimli kadını kaldıkları otelde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan erkek Gözaltına alındı. Tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin ‘kasten yaralama’ suçundan suç kaydı olduğu ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Mardin’de kayıp olarak aranan Cemile Ö. (80) isimli kadın, kırsal alanda ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

5 Nisan

Cinayet

Çanakkale’de Ş.S. (39) isimli erkek, tartıştığı karısı Selver S. (35) isimli kadını tüfekle öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da 9 gündür aranan Bahar A. (24) isimli hamile kadın, barajda bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Sevgilisi olduğu iddia edilen M.A. (44) isimli erkek, cinayeti itiraf etti. M.A. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. V.Ö. isimli erkek ve K.K. isimli kadın da "yardım ve yataklık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Aynı zamanda muhtar olan M.A.’nın pavyon işlettiği ve kadının da yanında çalıştığı öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, 2 kadını sokakta darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Dersim’de bir erkek, karısı Z.Ş. isimli kadını bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da bir erkek, hamile karısını darp etti. Okul bahçesine sığınan kadın, hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Trabzon’da A.G. (48) isimli bir erkek, eski karısı H.G. (42) isimli kadını parkta bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da 9 kişi, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

6 Nisan

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Z.O. (67) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.İ. isimli erkek, karısı E.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Bursa’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, S.Y. (17) isimli kızı sokakta bıçakla yaraladı. Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Kaçan şahsı yakalamak için soruşturma başlatıldı.

7 Nisan

Cinayet

İstanbul’da S.H. (35) isimli erkek, annesi Medine H. (61) isimli kadını ve abisi E.H.’yi (41) tabancayla öldürdü. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Nisan Ayında Aydınlatılan Cinayet

Manisa’da Mart ayında evinde ölü bulunan Mürşide Böcüne (69) isimli kadını, altınlarını çalan E.A. (32) isimli erkeğin boğarak öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Burdur’da kayıp olarak aranan Yaşar K. (82) isimli kadın, köprü altındaki suda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da H.D. (64) isimli kadının cansız bedeni, deniz kenarında bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da evinde elektrik akımına kapılan bir kadın, hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da bir oğlan (15), evinde ateşli silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Bursa’da bir oto tamircide usta olarak çalışan erkek, çırak olan A.K. (17) isimli oğlanı darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili aile şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Muğla’da bir belediyede danışman olan L.A. (63) isimli erkek, iş başvurusunda bulunan D.Ç. (26) isimli kadına uygunsuz mesajlar göndererek taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Uşak’ta 30 kişi, 59 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

8 Nisan

Cinayet

Ankara’da Hüseyin Duran (28) isimli erkek, tartıştığı sevgilisi Şahsenem Zoroğlu (19) isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Cinayet / Çocuk Cinayeti

Ankara’da emekli asker Remzi B. (59) isimli erkek, karısı Deniz B. (46) ile kızı Irmak Nehir B.’yi (16) tabancayla öldürdü. Yaralanan kızı S.B. (22) hastaneye kaldırıldı. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Çankırı’da Melih S. (17) isimli oğlan, güvercin kulübesinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de Ateş Ender D. (11) isimli oğlan, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Bursa’da çıkan silahlı kavgada B.C. (14) isimli oğlan yaralandı. Şüpheliler kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Antep’te 23 kişi, 21 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüpheliler gözaltına alındı.

9 Nisan

Cinayet

İstanbul’da E.Ş. (53) isimli erkek, barışmak için gittiği eski eşinin evinde çıkan tartışmada kızı Ceylinaz Ş.’yi (19) tabancayla öldürdü. Eski karısı Türkan Bildik (39) yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 5 suç kaydı olduğu belirlenen erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı. Yakalanan erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Afyon’da İlknur K. (18) isimli kadın, kaldığı yurtta ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının epilepsi krizi geçirmiş olabileceği bildirildi.

Elazığ’da bir kadın (75), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de O.Ö. isimli erkek, sevgilisi S.B. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da H.Ç. isimli bir erkek, tartıştığı kasiyer kadını darp etti. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yakalanan erkek "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek sürücü, yayaya yol vermek için duran kadın sürücünün arabasına saldırdı, hakarette bulundu. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Taciz

İstanbul’da bir üniversitenin kız yurduna giren bir erkek, kız öğrencileri taciz etti. Sabıkası olduğu belirlenen erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Aydın’da İ.Ç. (49) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı D.Ç.’nin evinin yakınında aracında tüfekle görüldü. Çevredekilerin şikayetiyle polis ekipleri erkeği gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da kocası Y.Y. (38) isimli erkeğin şiddetinden kaçan E.Y. (32) isimli kadın şehri değiştirmesine rağmen tehdit edildiğini bildirdi. Daha önce sığınma evinde kalan kadın, şehir değiştirdi. Manisa’da ailesinin yanında da tehdit edilen kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan Y.Y. tahliye oldu. Elektronik kelepçe uygulanmasına rağmen kocası tarafından ölüm tehditlerinin devam ettiğini belirten kadın yardım istedi.

10 Nisan

Cinayet

İzmir’de O.K. (54) isimli erkek, Nazlı Yılmaz (34) isimli kadını otomobilde tabancayla öldürdü. Erkek intihara teşebbüs etti, hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da E.B. isimli erkek, sevgilisinin annesi Fatma Ekinci (65) isimli kadını evinde boğazını keserek öldürdü, altınlarını çaldı. Yakalanan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Dilek T. (45) isimli kadın, çalıştığı evde camları silerken düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.Ç. isimli erkek, eski sevgilisi S.Y. isimli kadını darp etti, telefonunu kırdı. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı olan A.G. isimli erkek, kendisinden şikayetçi olan kadını rahatsız etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Antep’te cezaevi firarisi L.U. (49) isimli erkek, polisleri görünce eniştesi ve 2 yeğeniyle sevgilisini rehin aldı. Polislere ateş edip, sevgilisi G.Ç. isimli kadını ayağından yaraladıktan sonra kaçan erkek, başka bir kişiyi rehin daha rehin aldı. Teslim olan erkek gözaltına alındı.

Çocuğa Şiddet

Afyon’da D.Ç. isimli erkek, oyun oynarken evinin bahçe duvarına çıkan A.Ş. (9) isimli oğlanı darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

11 Nisan

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Hediye Ö. (79) isimli kadın, evinde sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mersin’de Fatma H. (17) isimli kız, evinde babasına ait ruhsatsız silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aydın’da L.T. isimli erkek, karısının kız kardeşi A.B. isimli kadını darp edip öldürmekle tehdit etti. Kadın, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Mersin’de S.Y. isimli erkek, eski sevgilisi N.Ü. (19) isimli kadını sokakta kabloyla boğmaya çalıştı ve bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Antep’te bir erkek, karısı ve 4 çocuğunu kesici alet ve silahla evde alıkoydu. Polislerin ikna ettiği erkek teslim oldu.

Çocuk İstismarı

Şırnak’ta Ş.G. (15) isimli oğlan, 8 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğunun ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan oğlan çocuğu tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Maraş’ta 20 kişi, 21 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

12 Nisan

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da seyir halindeki motosiklette bir erkek, arkasında oturan kadını darp etti. Olay başka bir motosiklet sürücüsünün kamerası tarafından kaydedildi.

Çocuk İstismarı

Samsun’da N.A. (79) isimli erkek, komşusu olan kızı (11) istismar etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan erkek, adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

13 Nisan

Cinayet

Erzurum’da İ.K. (40) isimli erkek, tartıştığı karısı Elif K. (31) isimli kadını bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Batman’da 2 gündür haber alınamayan Ayşegül Y. (35) isimli kadın öğretmen, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Batman’da Nalin Y. (23) isimli kadın, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da Atiye K. (67) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de camdan düşen bir kadın, hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Taciz / İstismar

Kocaeli’de bir erkek, durakta bekleyen kadınlara ve kız çocuklarına uygunsuz hareketlerde bulundu. Görüntülerin paylaşılması üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

İstanbul’da bir tiyatro topluluğunun kurucusu ve yönetmeni K.E. isimli erkek, T.A. isimli kadını evine götürerek birden fazla kez cinsel saldırıda bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. T.S. isimli kadın da 2010 yılında “film teklifi” bahanesiyle K.E.’nin evinde cinsel saldırıya uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Adana’da 9 kişi, 9 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

14 Nisan

Cinayet

Maraş’ta M.K. (38) isimli erkek, karısı Fatma K. (32) isimli kadını evinde başından tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan erkek jandarmaya teslim olduktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Burdur’da Hatice I. (38) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Van’da göle düşerek kaybolan Boran Ö. (17) isimli oğlanın cansız bedeni bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.G. isimli erkek, beraber yaşadığı M.I. isimli kadını darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara’da H.Ş. (39) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı S.Ş. (31) isimli kadının evini kurşunlayıp, arabasını yaktı. Kadın, 6 aydır erkeğin tehditlerine maruz kaldığını bildirerek şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da 2 erkek, tartıştıkları bir kadını araçtan indirerek darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Erkekler araçla olay yerinden uzaklaştı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Çocuğa Şiddet

Urfa’da eski öğrenci Ö.K. (19) isimli erkek, pompalı tüfekle okulda ateş açtı. 10 öğrenci, 4 öğretmen, bir polis, bir kantin işletmecisinin yaralandığını belirlendi. Erkek aynı silahla intihar etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da E.C.B. (20) isimli erkek ve K.T.S. (17) isimli oğlan, sokakta M.M. (16) isimli oğlanı demir sopayla darp etti. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşmaları üzerine yakalanarak gözaltına alınan erkekler tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Mardin’de müdür yardımcısı S.Y. isimli erkek, 19 yaşındaki bir öğrencisine yönelik 'istismar' gerekçesiyle açığa alındı. İdari soruşturma başlatıldı.

15 Nisan

Cinayet

Diyarbakır’da Z.A. (72) isimli erkek, sitenin bahçesinde karısı Kerime A.’yı (58) tabancayla öldürdü kızı H.A.’yı (38) yaraladı. H.A. hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da zeytinlikte fenalaşan bir kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da L.A. isimli kadın, sosyal medyada paylaşımında eski milli futbolcu S.S. isimli erkeğin sevgilisi olduğu dönemde kendisini darp ve tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Taciz

Kocaeli’de erkek sürücü, kadın bir sürücüyü sözlü olarak taciz etti. Kadın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerle şikayetçi oldu.

Tehdit Çocuk İstismarı

Balıkesir’de MESEM kapsamında staj yapan kız çocuğunu (15) cinsel istismara maruz bırakan fırın sahibi İ.Ç. (42) isimli erkek, yakalama kararına rağmen gözaltına alınmadı. Aile, erkeğin çocuğu ve kendilerini tehdit ettiğini belirtti.

16 Nisan

Cinayet

Hatay’da A.Z. ve K.Z. isimli erkekler, akrabaları olan Zekiye Z. (54) isimli kadını evinde boğarak öldürdükten sonra altınlarını gasp edip kadının cansız bedenini ormanlık alana gömdüler. Kadının oğlu Osman Z.’yi (33) de av tüfeğiyle öldürüp dere kenarında bırakan erkekler tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te C.Ö. (36) isimli erkek, tartıştığı arkadaşı Hatice Kübra Duran (45) isimli kadını evinde bıçakla ağır yaraladı. Erkek intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Ruhan Çalu (59) isimli kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı. Komşuların sesler duyarak ihbarda bulundukları öğrenildi. Olay sonrası evden ayrıldığı belirlenen M.D.G. (20) isimli erkek Kocaeli’de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Niğde’de Canan E. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Dersim’de kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının cansız bedeni nehirde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.F. isimli erkek, tartıştığı karısı N.F. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ü.Y.E. isimli erkek, eski karısı Ö.A. isimli kadını rahatsız ederek tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sakarya’da S.A. (38) isimli erkek, annesi A.A. isimli kadını darp etti. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da T.E. (41) isimli erkek, karısını darp etti. Kadın KADES üzerinden şikâyette bulundu. Gelen polis ekiplerine ateş açan T.E. vurularak yakalandı. Erkek hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. Tedavi edilen erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de bir ilkokulda görevli kapı personeli M.Y. (70) isimli erkek, iki kız öğrenciyi istismar etti. Çocukların aileleri şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Yalova’da Y.A. isimli bir erkek, yolda yürüyen bir kadının fotoğrafını çekerek taciz etti. Kadının tepki vermesi üzerine çevredekiler tarafından darp edilen erkek, gözaltına alındı. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

17 Nisan

Şüpheli Ölüm

Afyon’da F.L. (66) isimli kadın, kaldığı otel odasında bulunan termal havuzda hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

İntihara Sürükleme

Ankara’da üniversite öğrencisi trans kadın Arya, kaldığı öğrenci yurdunda intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.K. isimli erkek, eski karısı A.D.Ş. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu’da O.T. isimli erkek, tartıştığı karısı Z.T. isimli kadına araçla çarparak yaraladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Tehdit

İstanbul’da manken D.A. isimli kadın, sosyal medya üzerinden kendisini ölümle tehdit eden bir erkeği ifşa etti.

Çocuk İstismarı

Sakarya’da U.Ö. (46) isimli erkek, iş arkadaşının kızını (16) istismar ederek hamile bıraktı. Gözaltına alınan erkek “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Sakarya’da D.K. ve B.K. isimli 2 erkek, komşuları olan kadını seks işçiliğine zorladı. 2 erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

18 Nisan

Nisan Ayında Aydınlatılan Cinayet

Dersim’de 5 Ocak 2020’de kaybolan Gülistan Doku isimli kadını, M.T.S. isimli erkeğin tabancayla öldürdüğü belirlendi. M.T.S. gözaltına alındıktan sonra “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında 9 kişi “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçundan tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Isparta’da Hanife Ç. (61) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Isparta’da kayıp olarak aranan milli satranç oyuncusu Feyza K. (16) isimli kız, boş bir binanın önünde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.E. isimli erkek, tartıştığı karısı L.E. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de H.B. isimli erkek, tartıştığı karısı M.B. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz / Tehdit

Ağrı’da okul müdürü B.A. isimli erkek, okulda çalışan A.R. ve A.Ş. isimli kadın öğretmenleri taciz ve tehdit etti. Kadınlar şikayetçi oldu. Görevden alınan erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

19 Nisan

Şüpheli Ölüm

Rize’de Kadriye D. (59) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da evinde çıkan yangında Nusret B. (65) isimli kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Ağrı’da Yonca A. (27) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm / İntihara Sürükleme

Hatay’da İlayda Z. (18) isimli kadın, evinde polis olan babasının tabancasıyla vurulmuş olarak ölü bulundu. Kadının, “üniversite ve kadın eylemlerine katıldığı” gerekçesiyle tehdit edildiği öğrenildi.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Adana’da sulama kanalına giren İ.İ. (16) isimli oğlanın cansız bedeni bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Sivas’ta V.E. (32) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı S.E. (27) isimli kadını bıçakladıktan sonra eve kilitledi. Komşuların ihbarı üzerine kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da oyuncu Y.A. (42) sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası M.S.D. isimli erkeğin, aileye ait aracı çaldığını ve babasını darp ettiğini bildirdi.

Çocuk İstismarı

Diyarbakır’da köy imamı M.L.Y. isimli erkek, G.Y. (17) isimli kızı istismar etti. Erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

20 Nisan

Cinayet

Afyon’da E.İ. isimli erkek ve karısı, tartıştıkları komşuları Sevimgül Bodur (66) ve kocası Cemil Bodur’u (73) pompalı tüfek ve tabancayla vurarak öldürdü. E.İ. ve N.İ. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aksaray’da Z.D. (36) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.K. isimli erkek, karısı Y.K. isimli kadını evinden zorla çıkarmaya çalıştı. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muğla’da S.Ş. isimli erkek, park yeri yüzünden tartıştığı kadını darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı / Çocuğa Şiddet

Aydın’da H.G. isimli erkek, sevgilisi olan kızı istismar edip darp etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de M.Ç. isimli kadın, kocası O.Ç.’nin kendisini tehdit ettiğini bildirerek şikayetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ankara’da 29 kişi, 39 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

21 Nisan

Cinayet

İstanbul’da C.K. (73) isimli erkek, tartıştığı karısı Medine K. (66) isimli kadını silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Nisan Ayında Aydınlatılan Çocuk Cinayeti

Adıyaman’da 2014 yılında karnından vurulmuş olarak ölü bulunan Fatma K. (17) isimli kızı annesi A.G. ve üvey kardeşi K.K. isimli erkeğin öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan A.G. ve K.K. tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Sivas’ta Y.A. (41) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta Aysel K.D. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı İ.U.Y. isimli erkek, karısı M.Y.Y. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. 15 Temmuz 2025’te gerçekleşen şikâyet basına Nisan ayında yansıdı.

Taciz

İstanbul’da E.B. (19) isimli erkek, evine kadar takip ettiği İ.N.B. (26) isimli kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Olay sonrası kaçan erkek güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Daha önce 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan sabıka kaydı bulunduğu belirlenen erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Konya’da bir okulda kantin işletmecisi olan erkek, okuldaki öğrenci bir kız çocuğunu istismar etti. Erkek tutuklandı.

Tehdit

Maraş’ta B.Y. (24) isimli hamile kadın, eski sevgilisi A.D. isimli erkeğin kendisini tehdit ettiğini bildirerek şikayetçi oldu. Erkeğin daha önce de kendisini darp ettiğini belirten kadın, dava sürecinin devam ettiğini ancak A.D.’nin tehditlerine maruz kaldığını söyledi.

22 Nisan

Cinayet

Samsun’da M.K. (23) isimli erkek, tartıştığı annesi Ayşe Karademir’i (59) av tüfeğiyle öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

İstanbul’da D.I. (36) isimli erkek, tartıştığı annesi B.I. (67) ve babası H.I.’yı (67) silahla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Düzce’de Hatice T. (61) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te M.Y. (60) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da Şefika A.A. (26) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kastamonu’da 3 erkek, sokakta S.K. isimli kadını darp etti. Çevredekilerin müdahalesi üzerine şahıslar kaçtı. 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, bir kadını darp etti ve zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Muğla’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunana E.K. isimli erkek, eski sevgilisi G.B. (54) isimli kadını evinin bahçesinde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Kocaeli’de A.K. (46) isimli bir erkek, markette kızı H.K.’yi (12) darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturma başlatıldı. Erkek gözaltına alındı.

23 Nisan

Cinayet

İzmir’de Ç.Ç. (44) isimli erkek, tartıştığı karısı Nurcan Ç. (39) isimli kadını tabancayla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Nisan Ayında Aydınlatılan Cinayet

İstanbul’da 2008 yılında evinde boğazı kesilmiş olarak ölü bulunan Müzeyyen Hiçgüngörmez (79) isimli kadını, O.B. isimli erkeğin öldürdüğü belirlendi. Cezaevi'nde tutuklu bulunan erkek, 'kasten öldürme' suçundan bir kez daha tutuklandı.

Afyon’da 18 Ekim’de kayıtlara intihar olarak geçen Alev K. (26) isimli kadını kocası G.K.’nin tabancayla öldürdüğü belirlendi. G.K. cinayet, erkek kardeşi O.K. ise delilleri karartma suçlamasıyla tutuklandı.

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Kırşehir’de bir kadının cansız bedeni, tarlada toprağa gömülü halde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Sinop’ta Ayşe K. (55) isimli kadın, evinde ipe asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da bir erkek, tartıştığı annesi E.P. (35) isimli kadını av tüfeğiyle yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Burdur’da H.E. (46) isimli erkek, sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı videoda, evlenmek istediği kadının kendisine teslim edilmemesi durumunda saldırı gerçekleştireceğini söyleyerek tehdit etti. Gözaltına alınan erkek hakkında ev hapsi kararı verildi. Soruşturma başlatıldı.

24 Nisan

Cinayet

Mersin’de E.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısı Cangül Ç. isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Çocuklarıyla beraber kaçtığı belirlenen erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Çocuklar koruma altına alındı.

Şüpheli Ölüm

Eskişehir’de Hayriye Tezer U. (84) isimli kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da Huriye Ç. (70) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Tokat’ta gazeteci Elif C.Ş. (34) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Bitlis’te Yakup G. (8) isimli çocuk, dereye düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.C. isimli erkek, beraber yaşadığı B.B. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Diyarbakır’da bir erkek, dini nikahlı eski karısını evinin önünde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Sakarya’da şoför Ş.S. (38) isimli erkek, kadın çalışan R.H.T. (21) isimli kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta S.D. (42) isimli erkek, komşusu olan kadını ve üç kızını duvara yerleştirdiği gizli kamerayla taciz etti. Ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan erkek, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Samsun’da M.A. (27), İ.A. (35) ve C.E. (36) isimli erkekler, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

25 Nisan

Şiddet / Yaralama

Diyarbakır’da M.Z.B. (58) isimli erkek, tartıştığı dini nikahlı karısı F.D.’yi (40) apartman girişinde bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, koruma talebinde bulundu.

Muğla’da bir erkek, karısını sokakta darp etti. Erkek, olaya müdahale eden O.P. isimli erkeği bıçakla yaraladı.

Çocuk İstismarı

Antep’te A.B. (42) isimli erkek, kızı E.B.’yi (14) istismar etti. Kız çocuğu, babasını bıçaklayarak öldürdü. E.B. teslim olduktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da 7 kişi, 52 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

26 Nisan

Şüpheli Ölüm

Tekirdağ’da D.T. (24) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da Adeviye G. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da sulama kanalında kimliği bilinmeyen bir kadının cansız bedeni bulundu. Soruşturma başlatıldı

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da kayıp olarak aranan Muzaffer K. (15) isimli çocuk, iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Siirt’te süs havuzuna düşen M.S. (2,5) isimli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taciz

İstanbul’da B.B. (22) isimli erkek, sokakta yürüyen üniversite öğrencisi C.Y.K. (23) ve B.P. (24) isimli kadınları taciz etti. Kadınlar şikayetçi oldu. Kaçan erkek gözaltına alındıktan sonra 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Diyarbakır’da Y.Y. (80) isimli erkek, bir kız çocuğunu (12) istismar etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

27 Nisan

Cinayet

Iğdır’da A.M. isimli bir erkek, Azerbaycan vatandaşı Maise Bayramova isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Kastamonu’da kayıp olarak aranan Emine Y. (66) isimli kadının cansız bedeni, nehirde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul’da Selin Başak S. (24) isimli kadın, kaldığı otel odasında asılı olarak ölü bulundu. Otel güvenlik kamerasında yaklaşık 9 saatlik görüntü bulunamadı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, serbest bırakıldı. Kadının ölmeden iki gün önce takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala girerek, yardım istediği ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor. Kadının telefonunda olaydan hemen önce intihar girişimini kayda aldığı videolar olduğu belirlendi.

Aydın’da Durdane K. (55) isimli kadın, kaldığı konteynerde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Hüsna Y. (86) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mersin’de A.Ç. (37) isimli erkek, arabasını park ederken oğlu S.Ç. (2) aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da Y.K. isimli erkek, tartıştığı kızı S.K. (35) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

28 Nisan

Cinayet

Çanakkale’de F.A. (64) isimli erkek, karısı Serpil Özlem Argüden (62) isimli kadını pompalı tüfekle öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır’da Gülsüm Ş. (21) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da kayıp olarak aranan Selma A. (60) isimli kadın, evinin yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da Y.Ö. (55) isimli erkek, tartıştığı annesi N.D. (77) isimli kadını darp ederek kolunu kırdı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Taciz

Zonguldak’ta okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan erkek, öğretmenleri makam odasında taciz etti. Soruşturma başlatıldı.

Afyon’da 2 erkek, bir kadını çalıştığı dükkânda sözlü olarak taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Kaçan erkekler yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Muğla’da bir lisede öğretmen olan erkek, bir kız öğrenciyi sözlü olarak istismar etti. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erzurum’da 10 kişi, 23 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

29 Nisan

Cinayet

Bursa’da H.Ç. (49) isimli erkek, araçtan ateş açarak davalı olduğu E.Ç. (40) ve avukat kardeşi Hatice Kocaefe (28) isimli kadınları yaraladı. Hatice Kocaefe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan erkek ve 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin kadınları daha önce tehdit ettiği öğrenildi.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Hakkari’de 4 gündür kayıp olarak aranan Osman T. (8) isimli çocuk, derede ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Kars’ta kayıp olarak aranan Kudret A. (15) isimli çocuk, dere yatağında ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.K. isimli erkek, sevgilisi H.D. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da E.A. (33) isimli bir erkek, sevgilisi olan tartıştığı kadını sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas’ta A.I. (19) isimli kadın, babası ve amcası tarafından darp edilip, yanında kaldığı dayısının evinden zorla kaçırıldı. Kadının daha önce ailesi hakkında şikâyette bulunduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Konya’da bir erkek, annesi ve karısıyla beraber çocuğuyla kavga eden H.G. (8) ile S.M.S (8) isimli kız ve oğlan çocuğunu okulda darp etti. Çocukların aileleri darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Şırnak’ta A.G. isimli erkek, dershaneden çıkan bir çocuğu istismar etti. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

30 Nisan

Cinayet

Ardahan’da G.S. (43) isimli erkek, karısının annesi Müslümat Özer (60) isimli kadını, ahırda darp ederek öldürdü. Kaçan erkek, Erzurum’da yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da E.C. (53) isimli erkek, bir otelin girişinde tartıştığı Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) isimli kadınları silahla öldürdü. Arabasıyla olay yerinden kaçan erkek, intihara teşebbüs etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Batman’da bir apartman dairesinde Süreyya İ. (45) isimli kadın ve Metin E. (52) isimli erkeğin yanmış cesetleri bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Amasya’da kayıp olarak aranan Emine A. (60) isimli kadın, sulama kanalında ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Aksaray’da Meryem A. (91) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da Ü.Ç. (15) isimli kız çocuğu, sokakta ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de İ.Y. isimli erkek, tartıştığı karısı E.Y. isimli kadını darp etti, hakarette bulundu.

Muğla’da H.K. isimli erkek, arkadaşı N.Ö. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakaretlerde bulunarak aracının camını kırdı. Kadın şikayetçi oldu. Kaçan erkek, yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kadın darp sonucu yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir üniversitede yönetici A.G. isimli erkek, çalışan E.Ç. (43) isimli kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

