Sedef Güler'in annesi: Beni bu halıya mahkum ettiler

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) ve Sedef Güler'in annesi Gülizar Sezer ve çok sayıda kadın Sedef Güler'in cenazesinin sarılı halde bulunan halının delil olarak korunmamasına tepki göstermek için Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde 7 Haziran 2024’te Sedef Güler'i katletme suçundan Yavuz Güngör ve Fırat Baykara, “suçluyu kayırma” suçundan Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın yargılandığı davanın karar duruşması 11Mayıs'ta İstanbul Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti fail Yavuz Güngör’ü “kasten öldürme” suçundan suçlu bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,fail Fırat Baykara hakkında ise “nitelikli kasten öldürme” suçuna yardım ettiği ve suç delillerini gizlediği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verildi. Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkında da yargılanmasının devamına ve tevkif kararı verildi. Ayrıca Yavuz Güngör'ün kızı Hande Yağmur Güngör ve kızının arkadaşı Dilara Gün’ün dosyada yer alıp almadıklarının tespiti edilmesi yönelik kararına da dedam edildi.

"Delil Bizde Adalet Nerede? yazılı dövizler ve Sedef Güler'in fotoğrafının olduğu dövizler taşındı. Sık sık 'Delil bizde adalet nerede?', 'Sedef Güler için adalet istiyoruz' sloganının atıldığı açıklamada basın açıklamasıni Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav okudu. ,

"Skandalın sembolü"

Gülsüm Kav, Sedef Güler'in cansız bedeninin sarılı bulunduğu halının davadaki ihmallerin ve cezasızlığın simgesi haline geldiğini belirtti. Delillerin etkin biçimde incelenmediğini ve tüm sorumluların yargı önüne çıkarılmadığını söyleyen Gülsüm Kav, kamu görevlilerinin sorumluluğunun da araştırılması gerektiğini Gülsüm Kav,"Eğer Sedef'in cansız bedeni ilk bulunduğunda sarılı olduğu bu halı, bedenine neler yapıldığını ortaya çıkaracak bütün ipuçlarıyla birlikte gereği gibi incelenseydi, tüm sorumlular gerekli cezaları almış olsaydı bugün bu halı adaletin sembolü olabilirdi. Ama bugün bu halı, tam anlamıyla adaletsizliğin ve inanamayacağımız boyutta bir skandalın sembolüdür"dedi.

"Kamu görevlileri de soruşturulmalı"

Gülsüm Kav, soruşturma sürecinde yalnızca faillerin değil, delillerin korunması ve teslim edilmesi süreçlerinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin de araştırılması gerektiğini söyleyerek,"Bu halıyı gönderenler, gönderilmesine göz yumanlar ve bunda sorumluluğu bulunan herkes ortaya çıkarılmalıdır. Bugün ne yazık ki geçen zaman nedeniyle halının delil niteliği büyük ölçüde ortadan kalktı. Gerçeğin karanlıkta bırakılması adaletin de karanlıkta bırakılması demektir" dedi

"Adaletsizliğe mahkum etmesinler"

Sedef Güler'in annesi Gülizar Sezer şunları söyledi: "Benim kızım iş görüşmesi için gittiği yerde halıyla denize atıldı ve bu halı diğer kızımla bana kişisel eşya olarak gönderildi.ve ben iki yıldır bu halıyı hiç kimseye teslim edemiyorum. Ben halıyı sorduğumda bana dava bitene kadar bu 'halı sizde kalacak' dendi. Fail Yavuz Güngör ağırlaştırılmış müebbet aldı fakat Savcı, inisiyatif alarak dosyaya şerh koydu. Katillerin yarısı dışarıda hala. Fırat Baykara cezaevinden bana haber gönderiyor. Bende burdan halıyla haber yolluyorum onlara siz katlettiniz benim çocuğumu demek istiyorum. Beni bu halıya mahkum ettiler."

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(EMK)