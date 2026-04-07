Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Cinayet

Elazığ’da sevgilisi Dilara Günana (25) isimli kadını öldüren V.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 2 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca suçu silahla işlemesi nedeniyle 2 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına hükmedildi.

Konya’da eski karısı Bahriye Kalaycı (25) isimli kadını bıçaklayarak öldüren F.U. (28) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 4 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi

Antalya’da karısı Hale Akbaş P. (39) isimli kadını tabancayla öldüren A.P. (56) isimli erkeğin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava 5 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Urfa’da karısı Pınar B. (28) isimli kadını öldüren R.B. isimli erkeğin yargılandığı davada 6 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "eşe karşı kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi.

Tokat’ta dini nikahlı karısı Hatice Yalman (35) isimli kadını darp ederek öldüren M.K. (42) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 6 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Diğer 7 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Yalova’da ayrı yaşadığı karısı Belgin A. (39) isimli kadını tabancayla sokakta öldüren Ö.A. (43) isimli erkeğin 'Kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı dava 6 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Diyarbakır’da karısı Dilan A. (37) isimli kadını tabancayla öldüren A.A. (53) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 8 Mart’ta iddianame hazırlandı. Savcı, erkek hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. 12 Mart’ta başlayan duruşmada mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Haziran’a ertelendi.

Çanakkale’de karısı Tuğba Y. (39) isimli kadının 5. kattan düşerek ölmesiyle ilgili Prof. A.Y. (49) isimli erkeğin “Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi” suçundan tutuksuz yargılandığı dava 9 Mart’ta devam etti. Savcı, erkeğin ‘Kasten Öldürme’ suçundan yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Duruşma 8 Haziran tarihine ertelendi.

Antalya’da karısı Fatma G. (31) ile kızları M.E.G (10) ve M.G. (4) isimli kız çocuklarını tabancayla öldüren polis memuru M.G. (36) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 9 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Eşi kasten öldürmek' ve 'Çocuk olan altsoyunu kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul’da boşanma aşamasındaki karısı Vildan B.’yi (23) 38 defa bıçaklayıp ardından boğazını kesen, karısının kız kardeşi Fatma Zehra Koyun’u (18) ise 22 defa bıçaklayarak öldüren F.B. ve ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşı A.T. isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, F.B. ‘ye iyi hal indirimi uygulayarak ‘kasten öldürme’ suçundan iki kez müebbet hapis cezası verdi. A.T.’ye Fatma Zehra Koyun'a yönelik kadına karşı kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, bunu da takdiri indirim uygulayarak müebbet hapse çevirdi.

İzmir'de eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) sokak ortasında döverek öldüren O.G. (35) isimli erkeğin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı dava 11 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Aydın’da sevgilisi Büşra Cin (24) isimli kadını tabancayla öldüren Ö.K. (27) isimli erkeğin “kadına karşı kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı dava 11 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

Aydın’da Teslime H. (20) isimli kadının ölümüyle ilgili sevgilisi E.F. (20) isimli erkeğin 'tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı dava 12 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Nisan tarihine ertelendi.

Trabzon’da boşanma aşamasındaki karısı Sinem S. (27) isimli kadını bıçaklayarak öldüren A.E.S. (30) isimli erkeğin “tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı dava 13 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 15 Mayıs tarihine ertelendi.

Mardin’de komşuları Berna K. (33), kocası Mehmet K. (37) ve çocukları Samyeli Kaya (5) isimli kız çocuğu, evlerinde başlarından tabancayla vurarak öldüren M.C. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 13 Mart’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “Çocuğu tasarlayarak öldürme”, “Kadına karşı tasarlayarak öldürme” ve “Tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma 29 Haziran tarihinde başlayacak.

Hatay’da karısı Feryal İ. (45) ve kızı İrem İ.’yi (12) öldüren H.İ. (49) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 19 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığı raporunun alınmasına karar verdi. Duruşma 6 Mayıs tarihine ertelendi.

İzmir’de 2024 yılında evinde ölü bulunan Havin Aşkın T. (26) isimli kadının ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan kocası İ.T. (33) isimli erkek hakkında 23 Mart’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. 27 Mart’ta basına yansıyan karara göre erkeğin tutuklu yargılanması talebi reddedildi.

İstanbul’da Ayşe Tokyaz (22) isimli kadının ölümüyle ilgili C.K. (38) isimli erkeğin “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” ve “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle, C.A., N.E., İ.U., M.E.A., B.C.A., E.G. ve Y.Z.S. isimli erkeklerin de “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme” suçundan 15’şer yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı dava 24 Mart’ta devam etti. 2 gün süren duruşmada mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihine ertelendi.

Diyarbakır’da beraber yaşadığı Ejegül Ovezova (29) isimli kadının ölümüyle ilgili C.K. (38)isimli erkeğin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılandığı dava 27 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına, bilirkişi raporu hazırlanmasına ve gelecek celse bazı tanıkların dinlenilmesine karar verdi. Duruşma 14 Temmuz tarihine erteledi.

Aydın’da boşanma aşamasında olduğu karısı Burcu D. (52) isimli kadını tabancayla öldüren polis memuru H.D. (53) isimli erkeğin 'eşi tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 26 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Mayıs tarihine ertelendi.

Maraş’ta annesi Gül Y. (65) isimli kadını öldüren K.Y. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 29 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Maraş’ta 21 yıl önce Fatma Alıç (31) ve kardeşi Gülcan Alıç’ı (24) öldüren M.D., B.Y. isimli erkeklerin tutuklu yargılandığı dava 30 Mart’ta devam etti. Savcı, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma Haziran ayına ertelendi.

Çocuk Cinayeti

Konya’da 5 yaşındaki kızı Hiranur Ö.’yü (5) tüfekle öldürüp, karısı Ş.Ö.’yü de yaralayan M.Ö. (31) isimli erkeğin yargılandığı davada 3 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin Hira Nur Ö.’ye karşı “kasten öldürme” suçundan indirim uygulanmaksızın müebbet, Ş.Ö.’ye karşı “kadına karşı kasten öldürme” suçundan 15 yıl hapis, “yaralama” suçundan 9 ay hapis, oğlu U.Ö.’ye karşı “öldürmeye teşebbüs” suçundan beraatine karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bolu’da Alperen Ömer T. (15) isimli oğlan çocuğunu öldüren S.Ş. (13) isimli çocuğun tutuklu, E.Y.’nin (14) tutuksuz yargılandığı dava 4 Mart’ta devam etti. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı. Raporda, çocuğun ölümünün, doğrudan aldığı darbelere bağlı olarak gerçekleştiği açıklandı. Gelen rapor üzerinden savcılık mütalaasının hazırlaması için mahkeme 22 Nisan’a ertendi.

Muğla’da 2006 yılında kaybolan Yasemin Dermenci’nin (17) öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından açılan davanın ilk duruşması 5 Mart’ta görüldü. Duruşma ileri tarihe ertelendi.

Konya’da kavgalı olduğu akrabası Mehmet Koçyiğit’i ve oğlu Servet Efe Koçyiğit’i (11) öldüren H.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 27 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, H.A.'nın tutukluluk halinin devamına, karısı M.A'nın da adli kontrol şartının devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Savcı, erkek hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” ve “tasarlayarak çocuğu kasten öldürme” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Karısı M.A. hakkında ise suça yardım etme suçundan 40 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de eski karısı H.E. (38) ve oğlu K.Y. (9) isimli oğlanı arabayla çarparak yaralayan H.G.Y. (45) isimli erkeğin yargılandığı davada 1 Mart’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'Çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kocaeli’de eski karısı T.Y. (30) isimli kadını bıçakla yaralayan T.H. (38) isimli erkeğin 'kadına ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılandığı dava 5 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kayseri’de boşandığı karısı F.D.’yi 8 bıçak darbesiyle yaralayan M.B. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 6 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Antep’te karısı B.B. isimli kadını bıçakla yaralayan A.B. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 6 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği eşine karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl, oğluna yönelik kasten yaralama suçundan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana’da annesi H.Y. isimli kadını darp eden A.Y. isimli erkeğin yargılandığı davada 23 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin 3 yıl hapis cezası ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

İzmir’de eski karısı M.U. isimli kadını bıçaklayarak yaralayan M.O. isimli erkeğin "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklu yargılandığı dava 24 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Mayıs tarihine ertelendi.

Antalya’da Ukrayna asıllı karısı I.M.D. (36) isimli kadını sopayla darp eden M.A.D. isimli erkeğin 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla tutuklu yargılandığı dava 25 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İzmir’de boşanma aşmasında olduğu karısı F.C.’yi (26) tehdit eden Ş.A. (32) isimli erkeğin 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuksuz yargılandığı dava 31 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, kadının ve çocuklarının can güvenliği açısından adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına hükmedip sanığın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Çocuğa Şiddet

Tekirdağ’da bir kreşte çocukları darp eden kreş müdürü E.Y., müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y.’nin tutuksuz yargılandığı davada 9 Mart’ta iddianame kabul edildi. Savcı, Öğretmen S.M. hakkıda "Kasten basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından 13 yıla kadar hapis. Öğretmen B.Y. hakkında aynı suçlardan 10 yıla kadar hapis. Müdür E.Y. ve Yardımcısı T.K. hakkında "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 2’şer yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Taciz

İstanbul’da şarkıcı T.T. isimli kadını taciz eden H.A. (36) isimli erkeğin cinsel taciz suçundan yargılandığı davada 22 Mart’ta karar çıkıtı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında beraat kararı verdi.

Antalya’da öğretmen S.D. isimli kadını taciz eden müdür yardımcısı O.Y. isimli erkeğin yargılandığı davada 26 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

İstanbul'da KYK yurtlarında tadilat sırasında kız öğrencilerin eşyalarına zarar veren, iç çamaşırlarına kalpler çizen ve odalara prezervatif bırakan 4 işçinin yargılandığı dava 26 Mart’ta devam etti. Tutuklu şüpheliler M.R, S.A, O.D ve H.Ü. tahliye edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 4 şüphelinin de tahliyesine itiraz etti.

Antep’te yanında çalışan G.Ç. isimli kadını taciz edip cinsel saldırıda bulunan A.A. isimli erkeğin yargılandığı dava 31 Mart’ta başladı. Davanın ilk duruşması, "hakimin sabah izne ayrılması" gerekçe gösterilerek 16 Nisan tarihine ertelendi.

Çocuk İstismarı

İzmir'de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan ve cezaevinde çıplak aramaya maruz bırakılan kız çocuğunun (16) yargılandığı dava 3 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, çocuğun tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 7 Mayıs tarihinde görülecek.

Aydın’da kız kardeşini istismar eden M.Z. (19) isimli erkeğin “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklu yargılandığı dava 4 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Tunceli’de 12 yaşındaki çocuğunu istismar eden S.K. isimli erkeğin "çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklu yargılandığı davada 5 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 24 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Kocaeli’de 12 yaşındayken evlendirilen Ş.Ç. isimli kız çocuğuyla ilgili istismar davasında 6 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, tutuklu kalınan süre, delillerin toplanmış olması ve kız çocuğunun ifadesini değiştirmesi hususlarını dikkate alarak tutuklu sanıklar E.T., M.T., Z.T., N.D., S.Ç. ve Y.Ç.'nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de Eymen D. (5) isimli oğlan çocuğunun ölü bulunmasıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıl hapis cezaları verilen anne M.D. ile sevgilisi S.E. isimli erkeğin "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla yargılandıkları davada 10 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan da 8'er yıl hapis cezası verdi. 'Çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak' suçundan ise beraat etti.

Mersin’de bir kızı istismar edip hamile bırakan M.G.A. (52) isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada soruşturma kapsamında, bebeğin doğumunun ardından Ocak ayında kan ve DNA örneklerinin alınmasına karar verilmesine rağmen dosyada süreklilik sağlanmadığı, işlemlerin tamamlanmadığı ortaya çıktı. 11 Mart’ta basına yansıyan erkeğin dilekçesinde “Tahlil sonuçlarına göre bebeğin babasının ben olduğum sonucu çıksa da bebeğin evlatlık verilmesini istiyorum” ifadesinde bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır’da 2022 yılında öz kızı N.E.’yi istismar eden E.E. isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 12 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti erkeğin beraatine karar verdi. Mahkeme daha önce de "delil yetersizliğinden" beraat kararı vermişti.

Giresun’da T.T. (16) isimli kızı istismar eden Belediye Başkanı H.D. isimli erkeğin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuklu yargılandığı dava 12 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin adli kontrolle tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma 24 Nisan tarihine ertelendi.

Ankara’da E.A. (14) isimli kızı istismar eden A.Ç., E.B., H.H.K. ve Y.Ö. isimli 4 erkeğin "nitelikli cinsel istismar" ve "nitelikli yağma" suçlarından yargılandığı dava 13 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, suçun niteliği ve mevcut delil durumunu dikkate alarak sanıklar A.Ç. ve E.B.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti. Diğer iki sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve kız çocuğunun konutu ile okuluna 200 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Sakarya’da lise öğrencisi kızı (17) istismar eden servis şoförü muhtarın “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan yargılandığı davada 15 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 2 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Kocaeli’de akrabası olan N.Z.A. ve E.N.Y. isimli 2 kızı istismar eden M.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 18 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe N.Z.A’ya yönelik istismar suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Sanığın 2 kıza yönelik cinsel taciz suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Toplamda 20 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası verilen erkek, adli kontrol tedbirleri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edildi.

Sakarya’da İ.B.D. ve Z.Ş.T. isimli 2 kız çocuğunu (14) istismar eden işletme sahibi M.G. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 20 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "çocuğa karşı cinsel istismar" suçundan 20’şer yıl "cinsel taciz" suçundan 9 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 9 ay ek hapis cezası olmak üzere toplam 44 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Hatay’da 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar eden erkeğin (60) yargılandığı davada 24 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin beraatine karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz edileceğini bildirdi.

Mersin’de kızını (16) istismar eden E.K. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 25 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuklanma talebini reddederek yurtdışına çıkış yasağı verdi. Duruşma 21 Nisan tarihine ertelendi.

Isparta’da üvey torununu istismar eden Ş.S. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 26 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

Antalya’da karısının kız kardeşi S.Y. (14) isimli çocuğu istismar eden erkeğin yargılandığı davada 26 Mart’ta basına yansıyan karara göre erkek hakkında beraat kararı verildi.

Balıkesir’de akrabası olan kız çocuğunu (14) istismar eden E.Ö. (21) isimli erkekle ilgili soruşturmada verilen "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı, Anayasa Mahkemesi'nden döndü. 31 Mart’ta basına yansıyan karara göre Yüksek Mahkeme, kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmederek dosyada yeniden soruşturma yapılmasına karar verdi.

Seks İşçiliğine Zorlama

İzmir’de karısı D.K.’yi seks işçiliğine zorlayan M.K. isimli erkeğin üvey kızı F.M. tarafından öldürülmesiyle ilgili davada 26 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti F.M.’yi önce kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi daha sonra cinayeti annesine yönelik fuhşa sürükleme etkisinde işlediğine dikkat çekerek haksız tahrik indirimi uygulayarak, 16 yıla, iyi halden de 13 yıl 4 aya düşürdü.

(EMK/GDT)