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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 03.08.2026 15:19 3 Ağustos 2026 15:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.08.2026 15:27 3 Ağustos 2026 15:27
Okuma Okuma:  3 dakika

Kadınlar baskıya teslim olmayacak: Feryal Saygılıgil ve Nur Tuğçe Biga'dan sendikal mücadele çağrısı

Basın açıklamasını Kadın İşçi’den gazeteci Rahime Kavrar okudu. Kavrar, Arel Üniversitesi'nde işten çıkarılan dokuz akademisyenden sekizinin kadın olduğuna dikkat çekti.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Kadınlar baskıya teslim olmayacak: Feryal Saygılıgil ve Nur Tuğçe Biga'dan sendikal mücadele çağrısı
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet
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Vakıf üniversitelerinde 200'ü aşkın akademisyenin işten çıkarılmasına karşı kadın örgütleri ve akademisyenler, İstanbul'da bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde bir araya geldi.

Açıklamaya çok sayıda kadın örgütü ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki de destek verdi. 

Basın açıklamasında, işten çıkarmaların yalnızca ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağı, akademik özgürlüğü, kadınların çalışma hakkını ve sendikal örgütlenmeyi hedef alan bir tasfiye sürecinin parçası olduğu vurgulandı. 

Açıklamada konuşan sosyolog Feryal Saygılıgil, 14 yıldır görev yaptığı İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden "norm kadro fazlası" ve "bölüme öğrenci alımının durdurulması" gerekçeleriyle işten çıkarıldığını söyledi. Kararın kendisine yüz yüze değil, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden bildirildiğini belirten Saygılıgil, üniversite yönetimlerinin akademisyenlerle doğrudan muhatap olmaktan kaçındığını ifade etti. 

"Tacize karşı çıktım, baskıyla karşılaştım"

Konuşmasının önemli bölümünü üniversitelerdeki cinsel taciz vakalarına ayıran Saygılıgil, öğrencilerin şikâyetleri üzerine bir erkek akademisyen hakkında yürütülen süreçte mağdurların yanında yer aldığı için baskıya maruz kaldığını anlattı.

"Türkiye'de üniversitelerde hiç olmadığı kadar çok cinsel taciz ve saldırı vakası kamuoyuna yansıyor. Böyle bir ortamda feminist olmanın ne anlama geldiğini tartışmak zorundayız" diyen Saygılıgil, dönemin dekanının kendisine "Her yerde böyle şeyler yaşanır" diyerek taciz iddialarını sıradanlaştırmaya çalıştığını söyledi. Buna rağmen sessiz kalmadığını ve sürecin takipçisi olduğunu dile getirdi. 

Saygılıgil, feminist akademisyen Sara Ahmed'in cinsel taciz karşısında çözüm üretilmediği için üniversiteden ayrılmasını hatırlatarak, kendi yaşadıklarının da benzer olduğunu ifade etti. Şikâyet sürecinde hem kendisinin hem de öğrencilerinin aylarca belirsizlik ve kaygı içinde bırakıldığını söyledi. 

"Üniversiteler şirket gibi yönetiliyor"

Vakıf üniversitelerinde akademisyenlerin giderek daha fazla şirket çalışanı gibi denetlendiğini belirten Saygılıgil, kart basma zorunluluğu, QR kodla ders takibi ve katı mesai uygulamalarının akademik özgürlüğü zedelediğini söyledi. Bu uygulamalara itiraz eden akademisyenlerin ise mobbing ve sözleşme yenilememe tehdidiyle karşı karşıya bırakıldığını ifade etti. 

Üniversitelerin bilgi üreten, eleştirel düşüncenin geliştiği kamusal alanlar olması gerektiğini vurgulayan Saygılıgil, neoliberal eğitim politikalarının akademiyi piyasa mantığına teslim ettiğini söyledi. Sosyal bilimlerin ve temel bilimlerin tasfiye edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Saygılıgil, akademik özerkliğin her geçen gün daha da zayıflatıldığını dile getirdi. 

"Kadın akademisyenler hedefte"

Basın açıklamasını Kadın İşçi’den gazeteci Rahime Kavrar okudu. Kavrar, Arel Üniversitesi'nde işten çıkarılan dokuz akademisyenden sekizinin kadın olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, kadın akademisyenlerin yerlerine daha düşük ücretlerle ve güvencesiz koşullarda çalıştırılacak genç kadın akademisyenlerin istihdam edilmek istendiği belirtti ve bunun kadın emeğini değersizleştiren bir politika olduğu vurguladı. Ayrıca işten çıkarmaların sendikal örgütlenmeye karşı bir müdahale niteliği taşıdığını vurguladı. 

Sendikal mücadele vurgusu

İşten çıkarılan akademisyenlerden Nur Tuğçe Biga da yaklaşık 11 yıldır görev yaptığı Arel Üniversitesi'nde "norm kadro fazlası" gerekçesiyle iş akdinin feshedildiğini söyledi.

Vakıf üniversitelerinde piyasa odaklı yönetim anlayışının akademisyenleri "maliyet kalemi" olarak gördüğünü belirten Biga, akademik özgürlüklerin ancak örgütlü mücadeleyle korunabileceğini ifade etti. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası bünyesinde mücadeleyi sürdüreceğini belirten Biga, demokratik, özerk ve kamusal üniversite talebinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. 

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
feryal saygılıgil Nur Tuğçe Biga kadın akademisyenler arel üniversitesi kadın akademisyen
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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