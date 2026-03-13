Dilan Karaman için bir araya gelen feministler, Karaman’ın intihara sürüklenmesine ilişkin inceleme komisyonunun hazırladığı rapora dair yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, raporun kamuoyunda 9 Mart’tan bu yana yoğun tepkiyle karşılandığı belirtilerek, “Bizler açısından da bu rapor kabul edilemez” denildi.

Dilan Karaman için Feministlerden Çağrı: Erkek şiddeti ve mobbinge yönelik dört talebimiz var! pic.twitter.com/KuvCc7Q892 — Aralık Feminist Kolektif (@aralikfeminist) March 13, 2026

Feministler, açıklamalarında metni yalnızca Dilan Karaman hakkında hazırlanan raporu eleştirmek için değil, “bir kişi daha eksilmemek” için benzer olayların tekrar yaşanmaması adına somut adımlar talep etmek amacıyla kaleme aldıklarını ifade etti.

Metinde, raporun imzaya açılmasının ardından geri çekildiği, ancak eleştirilerin ve taleplerin bundan sonra yürütülecek süreçlere katkı sunması için açıklamanın değiştirilmeden yayımlandığı belirtildi.

Dilan Karaman’ın ardından: Hakikat neden eksik?

Açıklamada, raporda yer alan bazı değerlendirmelere tepki gösterildi. Bıçak çekme ve duvarlara vurma gibi eylemlerin açık fiziksel şiddet olarak tanımlanmadığı, erkek şiddetinin kaynağının Dilan Karaman’ın travmalarına bağlandığı, sorumluluğun arkadaşlarına yüklendiği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılığın görünmez kılınırken Karaman’ın özel yaşamına dair başka ayrıntıların paylaşıldığı ifade edildi.

Feministler, “Dilan’ın ardından gerçek adalet için kamuoyunun hakikaten bir rapora mı ihtiyacı vardı?” diye sorarak, raporun değişim için gerekli yaptırım ve mekanizmaları tarif etmek yerine Karaman’ın hayatını odağa alan bir “cevap bulma arayışına” dönüştüğünü savundu.

Açıklamada, raporu hazırlayan ve erkek şiddeti karşısında başvuru da alan beş kadın örgütünün, kadın dayanışması ve gerçek adalet talebinden uzaklaştırılarak “objektif” bir tespit pozisyonuna sıkıştırıldığı kaydedildi. Bunun erkek şiddetiyle mücadele açısından politik bir sorun olduğu vurgulandı.

Sorumluluk

Metinde ayrıca, raporun bir yandan Dilan Karaman’ın hayatını gereğinden fazla görünür kıldığını, diğer yandan da kurumsal sorumluluğu gölgelediğini belirtildi. Raporu hazırlayan kurumların, bağımsız bir dış göz gibi davranmak yerine kendi sorumluluklarını değerlendirmesi gerektiği ifade edildi.

Feministler, DEM Parti Kadın Meclisi ile HDK Kadın Meclisleri’nin raporun geri çekilmesini talep etmesini ve metni hazırlayan kadın örgütlerinin raporu geri çektiklerini açıklamasını önemli bulduklarını, ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti. Açıklamada, raporda sorumluluğu bulunan örgütlerin gelen eleştirileri dikkate alarak özeleştiri vermesi gerektiği belirtildi.

Öte yandan, tartışmanın Dilan Karaman’ın ölümünün ve sonrasında atılması gereken adımların önüne geçmemesi gerektiği vurgulandı. Feministler, burada asıl üzerinde durulması gereken meselenin, bir kadının erkek şiddeti ve yalnızlaştırılma sonucunda intihara sürüklenmesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, Karaman’ın örgütlü olduğu kurum içinde mobbinge maruz kaldığı, geçmişte yaptığı erkek şiddeti başvurusunun sonuçsuz kaldığı ve karşılaştığı patriyarkal zihniyet nedeniyle yalnızlaştığı vurgulandı. Kimliğini örgütüne söylemekle tehdit edilmesinin de bu yalnızlaşmayı derinleştirdiği kaydedildi.

Talepler Feministler, bu çerçevede hem mobbinge hem de erkek şiddetine karşı dört talep sıraladı. Talepler şöyle: Erkek şiddeti faili Mazlum Toprak’ın ve varsa diğer faillerin cezasız kalmaması, intihara sürükleme suçundan yargılanmaları için gerekli hukuki çabanın gösterilmesi ve raporu yazan kadın örgütlerinin sürecin takipçisi olması; Dilan Karaman’a yönelik şiddetin örtbas edilmesinde rolü olan kişiler varsa haklarında yaptırım uygulanması; Raporda mobbing uyguladığı tespit edilen vekil ve partililerin, ayrıca onları koruyanlar varsa onların da örgüt içi yaptırım mekanizmalarına sevk edilmesi ve atılacak adımların şeffaf biçimde kamuoyuna açıklanması; Cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddetin, gizlilik baskısının bu olaydaki rolüyle yüzleşilmesi ve bu tür ayrımcılıkların açıkça tanımlanarak önlenmesi.

İmazıcı isimler: Asiye Müjgan Güvenli, Aslı Kayhan, Aslı Yantaş, Ayça Tabak, Ayfer Saki, Ayseli Saki, Aysun Çeper, Ayşe Akar, Ayşe Düzkan, Ayşe Gültekingil, Ayşe Panuş, Ayşe Toksöz, Ayşe Yolkesen, Ayşegül Başar, Aytok Zozan Viyan, Azize Çelik Baş, Bade Başer, Bahar Gök, Banu Demiroğlu, Banu Paker, Baran Alaz, Başak Salihler, Belgin Koç, Berfin Atlı, Berfu Şeker, Beril Eyuboğlu, Betül Demir, Betül Topkaya, Beyhan Demir, Bilge Güler, Bilgen Tümen, Birgül Karakaş, Burcu Erbil, Burcu Gülenç, Burcu Özaydın, Büke Çelem, Canan Yüce, Candan Dumrul, Candan Yıldız, Cemre Baytok, Cemile Kahraman, Çağla Akdemir, Çağlasu Bakır, Çiğdem Erdöl, Çiğdem Güler, Damla Eroğlu, Damla Oktar, Damla Uyar, Delal Demirtaş, Deniz Akça, Deniz Gülbudak, Deniz Tuna, Deniz Ulusoy, Derya Kap, Derya Uysal, Dilan Azad, Dilek Gökçin, Dilek Hattatoğlu, Duygu Doğan, Duygu Uzun, Dünya Emrem, Ebru Dinçel Metin, Ebru Yıldırım, Ece Gen, Ecem Toraman, Ecenur Alan, Eda Sevinin, Eda Ünden, Edanur Kılıç, Ekin Baltaş, Ekin Erden, Ekin Sarıca, Elif Aytaç, Elif İşcan, Emra Ergüzeloğlu, Esen Kahya, Esengül Ayyıldız, Esra Gençer, Esra Koç, Evren Paydak, Evrim Gürenin, Evrim Kepenek, Evun Sevgi Okumuş, Eylem Ateş, Eylem Ezgi Şahin, Eylül Soyluoğlu, Ezgi Duman, Ezgi Karakuş, Ezgi Taş, Ezgi Yaşar, Fatma Erdoğan, Fatma Gül Altındağ, Fatma Mefküre Budak, Fatma Nevin Vargün, Fatma Osmanağaoğlu, Fatoş Kaya, Fatoş Sterk, Ferah Kökmen, Feray Mertoğlu, Ferda Uzunyayla, Feride Eralp, Feryal Saygılıgil, Feyza Nur Göktepe, Feyza Taner, Figan Kepenek, Figen Çapan, Figen Demir Çıra, Filiz Karakuş, Filiz Kerestecioğlu, Fisun Kurtdişoğlu, Funda Ekin, Füsun Doğan Gamze Çetintepe, Gamze Taşçı, Gizem Tekin, Gökçe Barış, Gökçeçiçek Korkmaz, Göksu Uzunoğlu, Gökşen Ayvaz, Gönül Erterzi, Gönül Korkmaz, Gülay Bilici, Güliz Sağlam, Gülnur Acar Savran, Gülsen Ülker, Gülseren Demir, Gülseren Pusatlıoğlu, Gülsün Kaan, Gülşah Kızılkaya, Gülşen Çalışkan, Gültan Ergün, Gülyeter Aktepe, Gürşenay Dalveren, Hale Çelebi, Hande Sakarya, Hatice Demir, Hatice Erbay, Hatice Ödemiş, Hazal Battaloğlu, Haziran Düzkan, Hilal Gençay, Hivda Yücekaya, Hülya Akpınar, Hülya Dinçer, Hülya Işık Kurt, Hülya Kendir, Hülya Osmanağaoğlu, Hürriyet Özçelik, Irmak Saraç, Işıl İlayda Kaya Işıl İlker, Işıl Şinikoğlu, İlgi kahraman, İmge Yaman, İnci Solak Akman, İpek Çamlı, İpek Tabur, İrem Gerkuş, İrem Kakıcı, İris Mozalar, Jale Gökoğlu, Kübra Aygün, Kübra Karagöz, Lale Bakırezer, Latife Demirci Kahya, Leyla Soydinç, Mehtap Sert, Meral Camcı, Merve Altıntaş, Meryem Güneş, Meryem Karataş, Müge Katırcı, Müge Yamanyılmaz, Müge Yetener, Münire Dağ, Mürüvet Yılmaz, N.Evrim Şerifoğlu, Nacişko, Nagehan Tokdoğan, Nalan Turgutlu Bilgin, Nazan Akbulut, Nazlı Andan, Necla Akgökçe, Nedime Erdoğan, Nergiz Turhan, Nermin Sınar, Nevruz Tuğçe Özçelik, Neylan Solmaz Saçılık, Nihayet Düzel, Nimet Kırbıyık, Nimet Tanrıkulu, Nisan Alıcı, Nur Kaya, Nuray Kaya, Nuran Gülenç, Nurdan Cengiz, Nükhet Sirman, Nüve Gönültaş, Onur Bütün, Özengül Ergün, Özge Açıkkol, Özlem Barın, Özlem Özmen, Özlem Şen, Öznur Subaşı, Pelin Boğa, Ra Yavuz, Rahime Karvar, Rojda Aksoy, Roza Kahya, Rozerin Yüksel, Rubeyda Şilan Yılmaz, Ruken Tekeş, Ruken Turhan, Ruken Yiğit, Rüya Kurtuluş, Rüzgar Lyn, Sakine Günel, Saliha Turan, Sare Öztürk Seçin Tuncel, Seda Çavuşoğlu, Seher Kalkan, Selime Güzelsarı, Selin Nakipoğlu, Selin Top, Semiha Arı, Serenay Sevimli, Seval Öztürk, Sevda Çetinkaya, Sevda Hasar, Sevgim Denizaltı, Sevim Sancaktar, Sezen Yılmaz, Simla Sunay, Simten Coşar, Songül Saki, Songül Soytürk Aydın, Suzan Saner, Şebnem Korur Fincancı, Şebnem Oğuz, Şener Büyükbektaş, Şennur Özden, Şevval Durmagit, Şevval Güntürkün, Şilan Tank, Şöhret Baltaş Şükran İrençin, Şükran Şakir, Tuğba Özay Baki, Tuğba Yılmaz, Tuğçe Canbolat, Tuğçe Yılmaz, Tülin Tümer, Tülya Sönmez Aytekin, Türkan Demir, Vildan Erozan, Viyan Tavşan, Yağmur Karan, Yasemin Özgün, Yeliz Vurgun, Yeşim İşleğen, Yıldız Taghizade, Yonca Verdioğlu, Yusuf Aydaş, Zarife Akbulut, Zehra Akçay, Zekiye Karaca Boz, Zeynep Başak Kütük, Zeynep Çelik, Zeynep Demirkol, Zeynep Duygu Ağbayır, Zeynep Ekin Aklar, Zeynep Kıvılcım, Zeynep Kuyumcu, Zeynep Nilgün Salmaner, Zeynep Tuna, Zozan Cengiz, Zozan Özgökçe, Zülal Artan, Züleyha Gülüm.

(EMK)