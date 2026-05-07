Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Cinayet

Siirt’te komşuları Gülhan Börülce isimli kadını öldüren Ş.K. ve karısı F.K.’nin tutuklu yargılandığı davada 1 Nisan’da iddianame kabul edildi. Savcı, sanıklar hakkında ‘Tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Nitelikli yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Antalya’da karısı Hale Akbaş P. (39) isimli kadını tabancayla öldüren A.P. (56) isimli erkeğin 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava 1 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Çanakkale’de eski karısı Şerife A. (37) isimli kadını av tüfeğiyle öldüren F.A. (45) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada iddianame 1 Nisan’da kabul edildi. Savcı, erkek hakkında ’kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Yalova’da karısı Belgin A. (39) isimli kadını tabancayla öldüren Ö.A. (43) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 2 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "Tasarlayarak, eşe, kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ankara’da Başak Gürkan A. (46) isimli kadını öldüren kocası B.A. ve kocasının babası K.A. isimli erkeklerin tutuklu yargılandığı davada 2 Nisan’da iddianame kabul edildi. Savcı, erkekler hakkında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçlamasıyla ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Muğla’da 3 yıl önce Rusya vatandaşı eski karısı Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'yı (15) öldüren paralı asker A.K. (49) isimli erkeğin 'Çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' ve 'Boşandığı eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı dava 3 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Edirne’de karısı Didem Ö.A. (38) ile oğulları Doruk Kaan A.’yı (9) boğarak öldüren Ö.G.A. (41) isimli erkeğin 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 3 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Mayıs tarihine ertelendi.

Muğla’da eski karısı Hüsne Topal (39) isimli kadını tabancayla öldüren H.Ö.A. (45) isimli erkeğin 'Kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada 7 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "boşandığı eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu karısı Müesser Ü. (42) isimli kadını pompalı tüfekle öldüren hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.Ü. (53) isimli erkeğin ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 8 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 22 Mayıs tarihine ertelendi.

Aydın’da Teslime H. (20) isimli kadının ölümüyle ilgili sevgilisi E.F. (20) isimli erkeğin 'tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı davada 9 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kocaeli’nde 7 yıl önce öldüğü belirlenen Güneş Y. isimli kadının ölümüyle ilgili N.Y. (42), S.Y. (36), M.Y. (34) ve B.Y.'nin (32) tutuklu yargılandığı davada 9 Nisan’da basına yansıyan iddianameye göre savcı, tutuklu erkekler hakkında 'Töre saiki ile kasten öldürme', 'Azmettirme' ve 'Yardım etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İstanbul’da boşanma aşamasında olduğu karısı Ayşe Ç. (41) isimli kadını tabancayla öldüren E.Ç. isimli erkeğin 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı dava 9 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Haziran tarihine ertelendi.

Antep’te eski karısı Fatma Köklü (39) isimli kadını parkta silahla öldüren M.Y. isimli erkeğin ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılandığı dava 9 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Kırıkkale’de gelini Eser E. ve kız kardeşi Nilgün Geçer isimli kadınları tabancayla öldüren Y.E. isimli erkeğin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 9 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 4 Haziran tarihine ertelendi.

İstanbul’da öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren ve 6 kişiyi yaralayan F.S.B. (17) isimli oğlanın tutuklu yargılandığı davada 11 Nisan’da iddianame kabul edildi. Savcı, F.S.B. hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme" yaralanan 6 kişiye karşı "Çocuğa karşı ve kamu görevlisine karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçundan 126 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Adana'da karısı Hatice Ç. (27) ve karısının erkek kardeşi Murat Akdöker (30) isimli erkeği tabancayla öldürüp, yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan, bir polis memurunu öldürmeye teşebbüs eden, belediye ve polis araçlarına zarar verdiği iddiasıyla da hakkında biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis ve 18 yıl 6 ay hapis cezası talep edilen Uzman Çavuş G.K. (29) isimli erkeğin yargılandığı davada 11 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 2 defa müebbet ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

İzmir'de, omurilik kanseri tedavisi gören karısı İzadiye T. (69) isimli kadını tabancayla vurarak öldüren R.T. (71) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 12 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ağrı’da tartıştığı karısı Cansever S. (24) isimli kadını boğarak öldüren B.S. isimli bir erkeğin tutuklu yargılandığı davada 13 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında önce “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak heyet, “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulayarak cezayı 20 yıla düşürdü. Mahkeme başkanı, karara şerh düşerek indirime itiraz etti.

Kastamonu’da karısı Elif C. (23) isimli kadını bıçaklayarak öldüren B.C. isimli erkeğin "Eşe karşı kasten öldürme kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı dava 14 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Aydın'da çalıştığı eğlence mekânında başından vurularak hayatını kaybeden Özbekistan vatandaşı Muattar Alıeva'nın (35) isimli kadının ölümüyle ilgili işletme sahibi R.Y. (44) isimli erkeğin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ve E.K. (32), A.D. (34) ve İ.Y. (38) isimli erkeklerin ise 'Delilleri yok etme' suçundan yargılandığı dava 14 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, R.Y.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Temmuz tarihine ertelendi.

Malatya’da boşanma aşamasında olduğu karısı Selda K. (36) isimli kadını sokakta tabancayla öldüren G.K. isimli erkeğin "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı davada 15 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Denizli’de eski karısı Hatice Ünlü (42) isimli kadını bıçaklayarak öldüren M.K. (43) isimli erkeğin ‘kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı dava 15 Nisan’da devam etti. Savcı, mütalaasında erkeğin “Boşandığı eş ve kadına karşı nitelikli kasten öldürme” suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 14 Mayıs tarihine ertelendi.

Kayseri’de boşanma aşamasında olduğu karısı Rabia A. (26) isimli kadını öldüren R.A. (33) isimli erkeğin "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı dava 16 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Diyarbakır’da kızı Sultan U. (32) isimli kadını pompalı tüfekle öldüren F.U. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 21 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “kadına ve altsoydan birine karşı kasten öldürme” suçundan hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Aydın’da eski karısı Sibel Ayğan (34) isimli kadını, tabancayla öldüren M.Y. (43) isimli erkeğin tekrar yargılandığı dava 22 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi. Erkeğe verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı “tasarlama unsuru bulunmadığı” gerekçesiyle bozulmuştu.

Diyarbakır’da dini nikahlı eski karısı İlayda Alkaş (22) isimli kadını tabancayla öldüren C.A. (30) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 23 Nisan’da iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında ‘Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Diyarbakır’da beraber yaşadığı Helin Eren (19) isimli hamile kadını tabancayla öldüren S.Ş. (20) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 23 Nisan’da iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Manisa’da karısı Emine Ö. (72) isimli kadını bıçaklayarak öldüren E.Ö. (83) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 24 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 24 Haziran tarihine ertelendi.

Konya'da 6 aylık hamile karısı Sadife Y.'yi (35) bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle öldüren A.R.Y. hakkında verilen karar 27 Nisan’da Yargıtay’ın “haksız tahrik uygulanamaz” kararıyla yeniden bozuldu. Dosya tekrar istinaf mahkemesine gönderildi. A.R.Y.’nin 14 Şubat’ta yeniden yargılandığı davada, “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimleri uygulanarak, 23 yıl hapis cezası verilmişti.

Bursa’da eski sevgilisi Fatma Elif Kutlu’yu (25) aracında tabancayla öldüren H.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 28 Nisan’da devam etti. Savcı, erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Mayıs tarihine erteledi.

Malatya’da 8 aylık hamile karısı Beste K. (22) isimli kadını tabanca ile başından vurarak öldüren A.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 29 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul’da denizde elleri ve ayakları bağlanmış halde halıya sarılı olarak cesedi bulunan Sedef Güler'in (24) öldürülmesine ilişkin yargılanan Y.G., F.B. ve Y.H.A. isimli 3 erkeğin davası 29 Nisan’da devam etti. Savcılık, Y.G. ve F.B. hakkında 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, firari sanık Y.H.A.'nın yakalanması ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 11 Mayıs tarihine ertelendi.

Mersin’de sevgilisi Esra Asena Temir’i (27) darp ederek öldürdüğü suçlamasıyla M.B. (28) isimli erkeğin yargılandığı davada 29 Nisan’da basına yansıyan karar göre erkeğe “kadına karşı kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yargıtay tarafından “hukuka aykırı” bulundu. Tutuklu erkeğin yeniden yargılanmasına 6 Mayıs'ta başlanacak.

Kocaeli’de tartıştığı karısı Binnur G. (46) isimli kadını bıçaklayarak öldüren R.G. (48) isimli erkeğin "tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı dava 29 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Muğla’da karısı Ummuhan K. (25) isimli kadını darp ederek öldüren Y.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 30 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği “eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama” suçundan indirimsiz 14 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kayseri’de eski karısı Meliha Keskin (35) isimli kadını fakülte önünde pompalı tüfekle öldüren F.K. (39) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 30 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 'Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Siirt’te komşuları Gülhan Börülce (39) isimli kadını evinde bıçaklanarak öldüren Ş.K. (33) isimli erkek ve karısı F.K.’nin (30) ‘Tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Nitelikli yağma’ suçlarından tutuklu yargılandığı dava 30 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, hazırlanan DNA raporlarının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Mayıs tarihine erteledi.

Zonguldak’ta boşanma aşamasında olduğu karısı Tülay Ü. (45) ve annesi Zaide A.’yı (64) tüfekle öldüren Y.Ü. isimli erkeğin yargılandığı davanın 2. Duruşması 30 Nisan’da devam etti. Savcı, erkek hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Van’da 2022 yılında karısı Suna B.P. isimli kadını boğarak öldüren Y.P. isimli erkeğin “eşe karşı kasten öldürme” suçundan tekrar yargılandığı davada 30 Nisan’da basına yansıyan karara göre 21 yıl hapis cezasını fazla bulan Yargıtay, dosyayı geri gönderdiği yerel mahkemenin “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimini yerinde bularak, 17 yıl 11 aya indirilen hapis cezasını onadı.

Çocuk Cinayeti

Ağrı’da Leyla Aydemir’i (4) öldürdüğü gerekçesiyle amcası Y.A. isimli erkeğin tekrar yargılandığı dava 10 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 11 Haziran’a ertelendi.

İstanbul’da Atlas Çağlayan (17) isimli oğlan çocuğunu sokakta bıçaklayarak öldüren E.Ç. (16) isimli oğlan hakkında iddianame 13 Nisan’da kabul edildi. Savcı, E.Ç. hakkında ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ve ‘Zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti. İlk duruşma 9 Haziran’da başlayacak.

Diyarbakır’da Narin G.’nin (8) ölümüne dair komşusu N.B. isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 16 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyet, erkeğe "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Erkek daha önce görülen davada 4,5 yıl hapis cezası almıştı.

Zonguldak’ta Hasret Akkuzu (17) isimli kız çocuğunu boğarak öldüren D.B. (42) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 15 Nisan’da iddianame kabul edildi. Savcı, D.B.’nin "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, şüpheliler A.B, N.B. ve E.S'nin "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Bolu’da Alperen Ömer T. (15) isimli oğlan çocuğunu öldüren S.Ş. (13) isimli çocuğun tutuklu, E.Y.’nin (14) tutuksuz yargılandığı davada 22 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu S.Ş. (13), tutuksuz E.Y. (14) hakkında ‘ağırlaştırılmış yaralama’ suçundan 7’şer yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından tutuksuz sanık E.Y. de tutuklandı.

Mersin’de sevgilisi Hiranur Nilgün A. (16) isimli kız çocuğunu araç içerisinde tabancayla vurarak öldüren H.A.Ş. (19) isimli erkeğin ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından, arkadaşları N.Ç. (27) ve M.Z.’nin (20) ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından yargılandığı dava 24 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Mayıs tarihine ertelendi.

Meşru Müdafaa

Konya’da kocası Ömer Ç. (36) isimli erkeği bıçaklayarak öldüren Ş.Ç. (36) isimli kadının “eşe karşı kasten öldürme” yargılandığı davada 16 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, kadını 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de eski karısı B.D. isimli kadının evine zorla girerek darp eden Y.K. (31) isimli erkeğin yargılandığı davada 2 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kocaeli’de boşanma aşamasında olduğu karısı N.B. (35) isimli kadını bıçaklayıp tabancayla yaralayan M.S.B. (39) isimli erkeğin “tasarlayarak ve töre saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklu yargılandığı dava 7 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına hükmetti ve duruşmayı erteledi.

Antep’te karısı N.Y. isimli kadını darp eden F.Y. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 8 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyanın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle ağır ceza mahkemesine gönderileceği belirtildi.

Ankara’da Ceren Damar’ın akademisyenlik yaptığı üniversitede öğrencisi H.İ.H. isimli erkek tarafından öldürülmesine ilişkin davada sanık avukatı V.B. hakkında yapılan disiplin soruşturmasında karar çıktı. 13 Nisan’da basına yansıyan karara göre V.B.’ye ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilirken, “cezanın infazından sonra işlemek üzere takdiren 1 yıl süre ile bu vekâlet yetkisinin kullanılmasının yasaklanmasına” hükmedildi. Avukat V.B.’ye ayrıca 868 TL para cezası verildi.

Antalya’da Ukrayna asıllı karısı I.M.D. (36) isimli kadını sopayla darp eden M.A.D. isimli erkeğin 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla tutuklu yargılandığı davada 14 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "tasarlama olmaksızın kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapis cezası verdi.

Denizli’de eski sevgilisi olan kadını darp eden A.S. isimli erkeğin ‘kadına karşı silahla kasten yaralama’ suçundan yargılandığı davada 30 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ayrıca mahkeme, erkeğin Denizli il sınırlarına girmemesine yönelik adli kontrol tedbirinin karar kesinleşinceye kadar devam etmesine karar verdi.

Çocuğa Şiddet

Yalova’da tartıştığı komşusu ve kızı İ.B.’yi (1) darp eden Ş.E. isimli erkeğin kasten yaralama suçundan tutuklu yargılandığı dava 24 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Cinsel Saldırı

Antep’te yanında çalışan G.Ç. isimli kadını taciz edip cinsel saldırıda bulunan A.A. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 16 Nisan’da devam etti. Duruşma 2 Haziran tarihine ertelendi.

Ankara’da A.A. isimli kadına evinde cinsel saldırıda bulunana polis H.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 22 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “basit cinsel saldırı” suçundan 7 yıl 6 ay, “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan ise 10 ay hapis cezası verdi. Erkek, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Antalya’da bir kadına (29) cinsel saldırıda bulunan tutuklu İ.T. ve tutuksuz E.A. isimli erkeklerin yargılandığı davada 27 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu İ.T.’ye 18 yıl, E.A.’ya ise 15 yıl hapis cezası verdi. İ.T.’nin tutukluluk halinin devamına, E.A.’nın ise ev hapsi adli kontrol tedbirlerinin sürmesine hükmedildi.

Taciz

İzmir’de belediye çalışanı Y.G.H. ve H.E. isimli kadınları taciz eden belediye başkan yardımcısı A.A. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 28 Nisan’da devam etti. Duruşma 9 Temmuz tarihine ertelendi.

Tehdit

İstanbul’da öldürülen Atlas Çağlayan isimli oğlan çocuğunun ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmesi ve sanal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 8 sanığın yargılandığı dava 22 Nisan’da başladı. Savcı, sanıklar hakkında 'nitelikli tehdit' suçundan hapis cezası talep etti.

Çocuk İstismarı

Uşak’ta kız çocuğunu (8) istismar eden K.K.K. (48) isimli erkeğin yargılandığı dava 3 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Konya’da çocuklara ait uygunsuz videoları paylaşan H.İ.Ç. (31) isimli erkeğin yargılandığı davada 5 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mardin’de 10 yaşındaki kızını istismar eden erkeğin yargılandığı davada 10 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “Nitelikli cinsel istismar” suçundan 40 yıl hapis cezası verdi. Ancak süreli cezalarda 30 yıldan fazla ceza verilmediği için ceza 30 yıla indirildi.

Aksaray’da öğrencisi olan 5 oğlanı istismar eden beden eğitimi öğretmeni M.Ç. isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Nisan’da gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme heyeti, K.A. ve K.Y.’ye yönelik cinsel istismar suçundan 3’er yıl 10 ay hapis cezası verdi. Bir dosya hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" (HAGB) kararı verilirken, bir diğer dosyanın ise düşmesine hükmedildi. Erkeğin cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak cezaevinden tahliye edildi.

Samsun’da E.K. (12) ve D.K. (14) isimli kız çocuklarını istismar eden A.K. (43) isimli erkeğin “cinsel istismar” suçundan tutuklu yargılandığı davada 13 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe toplam 87 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Diyarbakır’da 11 yaşındaki çocuğu istismar ettiği belirlenen Kuran kursu imamı O.E. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 14 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe, “çocuğun cinsel istismarı” ve “hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi

Antep’te Y.B. (16) isimli kızı istismar eden K.Y. (54) isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 21 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mersin’de çocuğunu istismar eden E.K. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 21 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “cinsel taciz” ve “cinsel istismar” suçlarından toplamda 9 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verdi.

Urfa’da kızı S.Ö.’yü 12 yaşında 14 yaşına kadar istismar eden H.Ö. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 22 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti erkeğe “çocuğa karşı cinsel istismar” suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

İzmir’de çalıştığı oteldeki bir kız çocuğunu (10) istismar eden M.Y. (48) isimli erkeğin yargılandığı davada 24 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası kararı verdi.

Kocaeli’de 3 kız çocuğunu istismar eden eski muhtar H.A. (77) isimli erkeğin yargılandığı davada 24 Nisan’da mütalaa açıklandı. Savcı, erkek hakkında E.Ç. ve D.A.’ya yönelik “çocuğun cinsel istismarı” suçunu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 15 yıla kadar, E.B.N.’ye yönelik eylemleri nedeniyle de ayrıca 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Muğla’da yaşları 13 ile 20 arasında değişen 3 kızının odasına gizli kamera koyarak istismar eden erkeğin tutuklu yargılandığı dava 28 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Adıyaman’da E.S. (17) isimli kız çocuğunu istismar eden L.Ö., N.A., İ.A. ve M.B. isimli erkeklerin ‘cinsel istismar’ suçundan yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği beraat kararını 28 Nisan’da istinaf mahkemesi bozdu. Duruşma 5 Mayıs’a ertelendi.

Ordu’da 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden D.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 29 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “cinsel istismar” suçundan önce 16 yıl hapis cezası verdi. Ardından çeşitli artırımlar uygulanarak ceza 20 yıla çıkarıldı. Sonrasında yapılan indirimlerle erkek hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası ile 160 bin lira adli para cezasına hükmedildi.

Giresun’da T.T. (16) isimli kızı istismar eden Belediye Başkanı H.D. isimli erkeğin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuksuz yargılandığı davada 30 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına hükmetti.

İzmir’de E.G. (7) isimli kız çocuğunu istismar eden S.Ç. (36) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 30 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan beraat kararı verirken, hükümle birlikte sanığın tahliyesine de karar verdi. Dosyanın İstinaf Mahkemesi’ne taşınacağı belirtilirken, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.