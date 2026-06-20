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YT: Yayın Tarihi: 20.06.2026 14:46 20 Haziran 2026 14:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.06.2026 14:49 20 Haziran 2026 14:49
Okuma Okuma:  1 dakika

Melisa Aydınalp’ten erkek şiddetine karşı eylem

"Nafaka hakkının kaldırılması aynı zamanda dövülen, şiddet gören, her gün öldürülme riskiyle yaşayan kadınların o evliliğe hapsolması demek. Eşitlik olmadan nafaka hakkı tartışılamaz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Melisa Aydınalp’ten erkek şiddetine karşı eylem

Manken ve aktivist Melisa Aydınalp,  erkek şiddetine dikkat çekmek İstanbul Başakşehir’de eylem yaptı. Beyoğlu’nda pankartlarla yürüyen Aydınalp, erkek şiddetine dair veriler kamuoyuyla paylaştı ve yargı süreçlerini eleştirdi.

Şöyle seslendi:

"2026 mayıs ayında 16 kadın öldürüldü. 33 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Kadınların %56'sı ateşli silahla öldürüldü. Nafaka tartışmaları hala devam ederken erkekler can almaya devam ediyor. Nafaka hakkının kaldırılması aynı zamanda dövülen, şiddet gören, her gün öldürülme riskiyle yaşayan kadınların o evliliğe hapsolması demek. Eşitlik olmadan nafaka hakkı tartışılamaz."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti
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