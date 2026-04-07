Erkek şiddeti Mart 2026

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Mart’ta en az 32 kadın ve dört çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 37 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlanların da olduğu 11 çocuğu istismar eden erkekler, en az 28 kadını taciz etti.

1 Mart

Şüpheli Ölüm

Hakkari’de S.Y. isimli kadın, ahırda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

2 Mart

Cinayet

Aydın’da İ.E. (25) isimli erkek, tartıştığı sevgilisi Mizgin Karademir (29) isimli kadını evinde bıçakla öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da meslek lisesinde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), okulda Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) isimli 2 öğretmen ile S.K. (15) isimli öğrenciyi bıçakla yaraladı. F.S.B. gözaltına alındı, Yaraladığı öğretmenlerden Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Çorum’da Songül Ş. (64) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Hatay’da kimliği belirlenemeyen şahıslar, T.O. (70) isimli kadını darp edip altınlarını çaldı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de C.K. isimli erkek, tartıştığı karısı A.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir’de S.T. isimli erkek, eski sevgilisini evinde darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Kadın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım istedi.

Taciz

İstanbul’da A.A. (31) isimli erkek, G.D. (19) isimli kadını sokakta taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

3 Mart

Mart Ayında Aydınlatılan Cinayet

Bolu’da 2 yıl önce bulunan kafatası ve kemik parçalarının 2016'da öldürülen Türkiye vatandaşı olmayan M.M. ve M.Y. isimli 2 kadına ait olduğu belirlendi. Kadınları öldürdüğü tespit edilen F.Y. ve Y.D. isimli 2 erkeğin başka bir cinayetten cezaevinde oldukları ortaya çıktı. Erkekler ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan bir kez daha tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Balıkesir’de 21 Ocak’tan beri kayıp olarak aranan Özbekistan vatandaşı Dilafruz Chulieva (43) isimli kadın, ölü bulundu. Kadının eski sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun’da kayıp olarak aranan Ceren K. (35) isimli kadın, denizde ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul’da Fatmanur Ç. (30) ve kızı Hifa İkra Ş. (8) isimli kızın cansız bedenleri denizde bulundu. Soruşturma başlatıldı. Fatmanur Ç. çocuk yaşta istismara uğrayıp evlendirildiği vakıf yöneticisi A.Ş. isimli erkeğin kızını da istismar etmesi üzerine açtığı davada tutuksuz yargılandığı için adalet nöbeti tutuyordu, "Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” demişti.

Tekirdağ’da bir kadın, konakladığı otel odasında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kocaeli’de hasta yakını olan bir erkek, hastanedeki hemşireyi darp etti. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Ankara'da spor eğitmeni Ö.Ş. (38), ilçe belediyesine bağlı şirketin spor tesisinde çalışırken sürekli tayt ve şort giymeye zorlandığı, sözlü taciz ve tehdide maruz kaldığını ileri sürerek, 500 bin TL manevi tazminat talebiyle mobbing davası açtı.

4 Mart

Cinayet

Bursa’da H.D. (49) isimli erkek, eski sevgilisi Nagihan Karadeniz (40) isimli kadını iş yerinde tabancayla öldürdü. İntihara teşebbüs eden erkek hastaneye kaldırıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ü.K. isimli erkek, karısı Ç.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Van’da veli olan bir erkek, okulda M.Y. (8) isimli oğlanı darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu.

Tehdit

İstanbul’da kimliği bilinmeyen şahıslar, gazeteci Ö.G. isimli kadını telefon üzerinden tehdit etti. Kadın suç duyurusunda bulunarak koruma talep etti.

5 Mart

Cinayet

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.D. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Semiha D. (33) isimli kadını okul önünde tabancayla öldürdü. Kaçan erkeği yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önce çocuklarından birini kaçırdığı ve kafasına silah dayayarak karısını tehdit ettiği öğrenildi.

Mart Ayında Aydınlatılan Cinayet

Eskişehir’de evinde ölü bulunan Sevim Ö. (50) isimli kadını kocası M.K. (58) isimli erkeğin öldürdüğü daha sonra 7. kattan atlayarak intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Erkek, suçunu itiraf ederek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Isparta’da H.A. (76) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Erzurum’da bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da 2 erkek, komşuları olan H.A. (65) isimli kadını ve kocasını darp etti. Erkekler gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kadın hala tehdit edildiklerini bildirerek yardım istedi.

Çocuk İstismarı

Antep’te bir erkek, sokakta bir kız çocuğunu takip ederek istismar etti. Olay çevredeki kameralara yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

6 Mart

Cinayet

Adana’da N.A. (53) isimli erkek, tartıştığı karısı Nesrin A. (48) isimli kadını boğarak öldürdü. Teslim olan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da Nazire K. (76) ve kocası Asım K.’nin (87) hayatlarını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan çiftin torunu B.K. ile kocası K.K. isimli erkeğin olaydan önce bir akaryakıt istasyonundan pet şişe ile benzin aldıkları tespit edildi. K.K.'nın ayrıca çiftin altın dişlerini sökerek kuyumcuya satmaya çalıştığı da soruşturma dosyasında yer aldı. Suçlarını itiraf eden B.K. ve KK. ile gözaltına alınan E.G. ve U.K. isimli kişiler de tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Denizli’de Emine G. (51) isimli kadın, 5. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

7 Mart

Mart Ayında Basına Yansıyan Cinayet

İzmir’de Almanya’dan gelen A.Ç. isimli erkek, ablası Adile T. (53) ve kocası M.T.’yi (47) evlerinde bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. 7 Şubat’ta meydana gelen olay kızının adalet çağrısı yapması üzerine basına yansıdı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da E.S. (30) isimli kadın, Galata Kulesi’nden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da özel bir hastanede estetik ameliyat olan Kanada vatandaşı Jessika Chagnon G. (35) isimli kadın, hastanedeki odasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Hatay’da S.K. (21) isimli erkek, 15 kadını akaryakıt istasyonunun tuvaletinde gizlice fotoğraf ve videolarını çekerek taciz etti. Erkek tutuklandı.

8 Mart

Cinayet

Muğla’da A.B. (51) isimli erkek, tartıştığı karısı Sermin B. (42) isimli kadını bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Erkek, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da akrabalar arasında çıkan çatışmada Sakine A. (60) isimli kadın tabancayla vurularak öldü. Soruşturma başlatıldı. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Burdur’da yalnız yaşayan Şahsene Ö. (81) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’da bir hafta önce evinde baygın olarak bulunup hastaneye kaldırılan Zeynep Ö. (52) isimli kadın, hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Kevser T. (55) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Konya’da A.B. isimli erkek, tartıştığı sevgilisi K.T. isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Urfa’da İ.A. (23) isimli erkek, ilkokul önünde çocukları istismar etti. Güvenlik kameralarından yakalanan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

9 Mart

Şiddet / Yaralama

Burdur’da F.K. (45) isimli erkek, eski karısı N.E. (41) isimli kadını iş yerinde pompalı tüfekle yaraladı. İş yeri sahibi İ.B. (55) isimli erkek, F.K.’yi tüfekle kolundan yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. İ.B. gözaltına alındı.

Çocuğa Şiddet

Konya’da milli halterci S.B.K. (20) isimli erkek, kız kardeşinin okulunda E.B.İ. (14) isimli oğlanı darp etti. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

10 Mart

Cinayet

Mersin’de S.A. (34) isimli erkek, tartıştığı boşanma aşamasında olduğu karısı Songül A. (27) isimli kadını bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. 9 suç kaydı olduğu öğrenilen erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Düzce’de Nevin G. (55) isimli kadın, evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Babası M.C. isimli erkek ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da bir kadın (45), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da Semiha B. (76) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Muş’ta bir kadının (71) cansız bedeni nehirde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Siirt’te Süleyman Y. (17) isimli oğlan, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz / Tehdit

Düzce’de bir üniversite hastanesinde sağlık memuru olan A.A. isimli erkek, hastanede çalışan B.B. ve Y.Ç. isimli hemşire kadınları taciz etti. Kadınlar şikayetçi oldu. Erkeğin tehditlerini sürdürmesi üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Görev yeri değiştirilen hemşire B.B.’nin görevinden ayrılarak emekli olduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

Çocuk İstismarı

Samsun’da E.K. (28) isimli erkek, tır içerisinde E.B. (14) isimli kızı istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Maraş’ta 13 kişi, 19 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

11 Mart

Mart Ayında Aydınlatılan Cinayet

Kocaeli’de evinde bıçaklanmış olarak ölü olarak bulunan Gül Dağ (63) isimli kadını S.Ç. isimli erkeğin öldürdüğü ve altınlarını çaldığı belirlendi. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Cinayet

Aydın’da Meryem A. (76) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Oğlu İ.A. (56) tartıştığı annesini odunla darp ederek öldürdüğünü itiraf etti, tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Mardin’de Zuhal S. (16) isimli kız, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Vücudunda darp izi ve moruklar bulunan kız çocuğunun abisi H.S. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Babası A.S. tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Sivas’ta B.Y. (25) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Meşru müdafaa

Kocaeli’de S.M. (25) isimli kadın, kendisine tecavüz ettiğini bildirdiği eski kocasının arkadaşı E.Ç. isimli erkeği adliye önünde bıçaklayarak öldürdü. Kadın tutuklandı.

12 Mart

Çocuk Cinayeti

Eskişehir’de 10 gündür kayıp olarak aranan Zehra Ü. (13) isimli kız çocuğunu babası A.Ü.’nün öldürdüğü ve gömdüğü ortaya çıktı. Erkek kızını öldürdükten 2 gün sonra intihar etti. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Ölüm

Elazığ’da Ayşe A. (65) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Emine İ. (20) isimli kadın, evinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da silahlı kavgada yoldan geçen bir kadın yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Uşak’ta ilkokul müdürü M.K. isimli erkek, WhatsApp grubunda paylaştığı Kadınlar Günü mesajını “beğenmeyen” 4 kadın öğretmene resmi uyarı vererek tehdit etti. Kadınlar şikayetçi oldu. Soruşturma açılan erkek görevden alındı.

13 Mart

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Ayşegül E. (27) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Cemile S. (80) isimli kadın, apartmanın önündeki beton zeminde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da Azize E. (80) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aydın’da C.K. (28) isimli erkek, annesi K.K.’yi darp etti. Daha önce de oğlundan birçok kez şikayetçi olan kadın KADES uygulamasından yardım istedi. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Tehdit / Tecavüz

İstanbul’da A.S. (32), F.A. (27) ve T.A. (35) isimli 3 erkek, N.F.P. (68) isimli kadının evine girerek eşyalarını çaldı. Özbekistan vatandaşı olan bakıcısı M.K. isimli kadını bıçakla tehdit ederek cinsel saldırıda bulundu. Kadınlar şikayetçi oldu. Kaçan erkekler gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Samsun’da uzman çavuş R.K. (28) isimli erkek, ablasının kocasının kız kardeşi olan F.Ü.’yü (19) 6 yaşından 12 yaşına kadar istismar etti. Kadın, şikayetçi olduğunu ancak R.K.’nin ifadesinin alınmadığını bildirerek basından yardım istedi.

14 Mart

Şüpheli Ölüm

Bursa’da M.E. (76) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de O.G. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu kendisinden ayrı yaşayan karısı A.G. (30) isimli kadını kaçırıp darp etti ve balkondan aşağı itti. Kadın hastaneye kaldırıldı. O.G. ve arkadaşı A.E. isimli erkek kaçtıktan sonra gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da Alman vatandaşı G.P.F. isimli erkek, sevgilisi G.B. isimli kadın darp etti. Kadın KADES uygulamasına başvurdu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da polisler, trans kadın İ.A.’yı, kimlik kontrolü sırasında darp edip, hakarette bulundu. Darp raporu alarak şikayetçi olan İ.A., benzer şekilde 2023 yılında da bir markette bekçilerin hakaretine maruz kaldığını belirtti.

Tecavüz / İntihara Sürükleme

Ankara’da meclis üyesi İ.A. isimli erkek, G.G. isimli kadını darp edip cinsel saldırıda bulundu. Darp raporu alan kadın intihara teşebbüs etti. Soruşturma başlatıldı.

15 Mart

Şüpheli Ölüm

Eskişehir’de Şerife T. (79) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Van’da Elif T. (21) isimli kadın, kaldığı üniversite yurdunda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da falezlerden düşen Gizem İ. (38) isimli kadın, hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Düzce’de Kadriye S. (76) isimli kadın, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da Berat A. (8) isimli oğlan, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Sivas’ta U.B.Y. (15) isimli oğlan, babası S.Y. (50) ve abisi M.Y.’yi (24) tabancayla öldürdü. Babaannesi N.Y. (70) isimli kadını yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. U.B.Y. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Bursa'da U.K. isimli erkeğin, sevgilisi Alman vatandaşı R.S.'den (30) kaçırıp, sakladığı çocukları N.S. (8) isimli oğlan, 7 yıl sonra polisin operasyonu ile harabe bir evde bulundu. U.K.’nin 2 yıl önce öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan babaaanne H.S. ile halasının oğlu R.M. gözaltına alındıktan sonra 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

16 Mart

Mart Ayında Aydınlatılan Cinayet

İstanbul’da 3 Temmuz 2019’da Özbekistan vatandaşı Khurriyat Tursun Boeva (35) isimli kadını, kocası E.Y. (37)’nin sopayla darp ederek evde öldürdüğü daha sonra cansız bedenini parçalara ayırarak çöpe attığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Cinayet

Trabzon’da Ş.B. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı İrem B. isimli kadını tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Fransız vatandaşı Gisele Annettte Gautier R. (77) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.D. isimli erkek, dini nikahlı karısı H.M. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Cinsel Saldırı

Antalya’da belediye meclis üyesi T.Ş. isimli erkek, belediyede çalışan C.İ. isimli kadını evinde alıkoyup darp etti, araç içerisinde cinsel saldırıda bulundu. Erkeğin kendisini tehdit ettiğini de bildiren kadın, şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Mersin’de A.T. ve H.H.T. ve K.A. isimli 3 erkek, yanlarında çalışan İ.C.K. (16) isimli kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan erkekler adli kontrolle serbest bırakıldı.

17 Mart

Cinayet

Mersin’de E.I. isimli erkek, tartıştığı C.A. (26) isimli erkeği ve o sırada sokaktan geçen Nur Almuhammet (18) isimli kadını tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Eskişehir’de Ayşe E. (77) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da Emine Y. (80) isimli kadın, evinin bahçesinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İstanbul’da bir evde çıkan yangında bir bebek (2) hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de 3. kattan düşerek yaralanan Umut T. (12) isimli çocuk, kaldırıldığı hastanede 28 gün sonra hayatını kaybetti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.G. isimli erkek, tartıştığı karısı S.G. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bursa’da akrabalar arasındaki silahlı kavgada seyyar satıcı bir kadın ve çocuk yaralandı. D.B.O. (27) isimli erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Denizli’de İ.T. (27) isimli erkek, karısı R.T. (26) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da T.Ö.D., Y.H. ve U.U. isimli 3 erkek, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve tacizi normalleştiren ifadeler kullandıkları video paylaşımlarında bulundu. Erkekler gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

18 Mart

Şüpheli Ölüm

Mardin’de Kübra Ö. (22) isimli kadın, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Hatay’da Abdullah B. (4) isimli çocuk, dereye düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

19 Mart

Cinayet

Mersin’de A.A. (34) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Shaımas A. (26) isimli kadını evde bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı. Evde olan çocukları koruma altına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Mersin’de iki grup arasındaki silahlı çatışmada seken kurşunla karnından vurulan Şükran Cengiz (37) hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. 5 kişi tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da kayıp olarak aranan Cemre Nehir K. (22) isimli kadın, ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Ankara’da B.M. isimli erkek, dini nikahlı karısı H.Y. (31) isimli kadını darp etti, yüzüne kezzap dökmekle tehdit etti. Kadın 13 yıldır şiddete maruz kaldığını bildirerek şikayetçi oldu.

Edirne’de M.B. isimli erkek, karısı S.B. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Mersin’de L.L. isimli erkek, sokakta karşılaştığı eski karısı D.K. (28) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadının arkadaşı Ali A. isimli erkeği öldürdü. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da 4 erkek, 1 oğlanı darp etti ve görüntülerini paylaştı. Erkekler gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

Muğla’da 2 erkek, Özbekistan vatandaşı M.S. (36) isimli kadını araçlarına alarak inşaat alanına götürdü. Kadını tehdit edip tecavüz eden erkekler gözaltına alındı, tutuklandı. Hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de B.D. isimli erkek, eski karısı S.A. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

20 Mart

Cinayet

Aksaray’da E.Y. (38) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Gamze Y. (35) isimli kadını mezarlıkta av tüfeğiyle öldürdü, kız kardeşi B.Ç.’yi (48) de yaraladı. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de H.A.S. isimli erkek, tartıştığı karısı Gamze S. isimli kadını tabancayla öldürdü. Kaçan erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Adana’da para isteme meselesi nedeniyle çıkan kavgada Erdoğan E. (17) isimli oğlan bıçaklanarak öldürüldü. Çocuğun 2 abisi de yaralandı. Soruşturma başlatıldı. 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Edirne’de Doktor Kübra Y. (32) isimli kadın, 9. kattan düşerek yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da Emre K. (16) isimli oğlan, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da şarkıcı G.E. isimli kadın, bir kişinin kendisini taciz ettiğini açıkladı. Sosyal medya paylaşımında “Güvende hissetmiyorum” diyerek destek ve korunma çağrısında bulundu.

21 Mart

Cinayet

Bursa’da polis çevirmesi sırasında B.İ. (32) isimli erkek, Meryem Altaş (34) isimli kadını silahla arabada öldürdü. 3 suç kaydı olduğu öğrenilen erkek polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da A.A. (60) isimli erkek, kız kardeşinin kızı Ayşe Eken (45) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Kız kardeşi C.E. (75) ve olay sırasına evde bulunana damadı E.G.’yi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Sinop’ta yalnız yaşayan bir kadın (90), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ordu’da Semanur Ö. (40) isimli kadın, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de engelli Melek D. (40) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti, annesi R.D. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de Medine Y. (16) isimli kız, hayvan otlatırken dereye düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

22 Mart

Cinayet

Nevşehir’de C.E. 845) isimli erkek, karısı Kısmet E. (36) isimli kadını tabancayla öldürdü. İntihara teşebbüs eden erkek hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da C.B. isimli erkek, tartıştığı sevgilisi Aleyna Yaray (22) isimli kadını evde başından tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da H.A. (30) isimli erkek, karısı Semanur A. (29) isimi kadını öldürüp evi ateşe verdi. Kaçan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Hakkari’de Aysel A. isimli kadın, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Kadının, korucu olan abisine ait silahla intihar ettiği iddia edildi.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Bolu’da Muhammet Mete M. (16) isimli oğlan, park edilmiş bir arabada ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kocaeli’de K.G., E.G. ve U.S. isimli erkekler, uyarıda bulunan M.Y. (39) isimli kadını ve oğlu T.K.İ.’yi (21) oturdukları mekânda darp etti. Kadın ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler tarafından görüntülenen olayda gözaltına alınan K.G. tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da F.Ç. isimli erkek, tartıştığı karısını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Samsun’da H.T. (38) isimli bir erkek, eski karısı Z.A. (36) isimli kadını bıçakla tehdit ederek cep telefonunu gasp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek ‘Geceleyin silahlı gasp’ suçundan tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Düzce’de otobüs durağında tabancayla vurulmuş olarak bulunan Cengiz Efe M. (14) isimli oğlan, hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

23 Mart

Cinayet

Samsun’da H.A. (52) isimli erkek, karısının kız kardeşi Nigar Aslan (44) isimli kadını bayram ziyareti sırasında annesinin evinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antalya'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Rümeysa G. (29) isimli kadın, ırmakta ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Afyon’da otelde kalan S.K. (23)isimli kadın, kaldığı odada ateşli silahla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da M.İ. (65) isimli kadın kapısının önünde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de bir erkek, sokakta karısını darp etti. Olay evredekiler tarafından görüntülendi. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da C.E. (25) isimli erkek, tartıştığı komşuları G.A. (31) ve N.K. (24) isimli kadınları sopayla darp etti ve bıçakla yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Taciz

Samsun’da yolcu otobüsünde bir erkek, bir kadını taciz etti. Yolcu otobüsten indirildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

24 Mart

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da 3'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Çorum’da S.Y. (44) isimli kadın, bayram ziyaretine geldiği akrabalarının evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da Deren E. (18) ve babası Aydın E. evlerinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Doğalgaz sızıntısından zehirlendikleri belirlendi.

Kastamonu’da H.T. (81) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aydın’da Kamran K. (16) isimli çocuk, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kocaeli’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan F.Z. isimli erkek akrabalarıyla beraber, boşanma aşamasında olduğu karısı G.Y.Z. isimli kadını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kadın koruma kararının olduğunu ve daha önce de tehdit edildiğini bildirerek tekrar şikayetçi oldu.

Edirne’de M.Y. isimli erkek, beraber yaşadığı F.T. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

İzmir’de bir erkek, minibüste bir kadını taciz etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

25 Mart

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Kübra K. (21) isimli kadın, köprüden atlayarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de M.Y. (70) isimli kadın, 2. Kattan düşerek hayatının kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da, maskeli 4 kişi, zorla girdikleri evde, kendilerini polis gibi tanıtarak rastgele ateş açtı. Evde bulunan kişilerden F.C. isimli erkek, pencereden atlayarak kurtuldu. Annesi M.C. (45) ile erkek kardeşi Y.C. (26) ağır yaralandı. Kadın ve oğlu hastaneye kaldırıldı. F.C. şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz / Tehdit

Aydın’da L.K. isimli erkek, komşusu Y.G. isimli kadını 4 yıl boyunca takip etti. Kadın erkeğin kendisini sokakta bıçakla tehdit ettiğini bildirerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek ‘silahla tehdit’ suçundan tutuklandı.

Taciz

Ardahan’da E.A. isimli kadın, iş yerinde sistematik olarak mobbinge ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kaldığını bildirerek şikayetçi olduğu işin işten çıkarıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Samsun’da Ü.C.Ç. (20) isimli erkek, kız arkadaşı M.M.Ç. (16) isimli kızı istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aydın’da T.T. (23) ve R.P.K. (18) isimli 2 erkek, 14 yaşındaki iki oğlanı iş yerinde istismar etti. Çocuk şikayetçi oldu. Erkekler gözaltına alındıktan sonra ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

26 Mart

Cinayet

Muğla’da A.E. (67) isimli erkek, tartıştığı karısı Vesile E. (63) isimli kadını tüfekle öldürdü. Erkek, aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Naile İlayda A. (26) isimli hemşire kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Beraber yaşadığı doktor sevgilisi A.A. (53) isimli erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Karabük’te cam terastan düşen Emine I. (21) isimli kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Karaman’da 3 gündür haber alınamayan Nermin D. (33) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Afyon’da kayıp olarak aranan Ayşe K. (84) isimli kadın, su kanalında ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Şiddet / Yaralama

Urfa’da A.B. (45) isimli erkek tartıştığı sevgilisi M.Ö.’yü tabancayla vururken araya giren arkadaşı S.M. (33) isimli kadını yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de E.U. ve D.U. isimli 2 erkek, husumetli oldukları N.E. isimli kadın ve oğlu İ.E.’yi tüfekle yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkekler yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ç. (32) isimli erkek, karısı H.Ç. (27) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Yakalanan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da F.E.T. (21) isimli erkek, tartıştığı ablası A.T. (24) isimli kadını darp etti. Gözaltına alınan erkek adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya’da M.K. isimli erkek, sevgilisi olan kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

27 Mart

Cinayet

İstanbul’da Cezayir vatandaşı V.C. isimli erkek, tartıştığı dini nikahlı karısı Nasıra Saigi isimli kadını evde darp ederek öldürdü. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de U.B. (37) isimli erkek, tartıştığı eski karısı Havva Çubukçu (34) isimli kadını evinde tabancayla öldürdü. Kaçan erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da yabancı uyruklu bir kadın, 35 katlı binadan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı

Şiddet / Yaralama

Adana’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.K. (34) isimli erkek, eski karısı D.Ö. (33) isimli kadını evinin önünde tabancayla yaraladı, arabayla ezmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan kadın, yıllardır sistematik şiddet ve tehdide maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İzmir’de M.K. isimli erkek, bir ilçenin belediye başkanı S.B. isimli kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. A.K. isimli bir kadının da erkek hakkında savcılığa başvurarak şikâyette bulunduğu öğrenildi.

Tehdit

Kastamonu’da polis memuru E.T. isimli erkek, öldürdüğü karısı Burçin Sevgi T.’nin annesi Y.E. isimli kadını cezaevinden gönderdiği mektuplarla tehdit etti. Kadın, erkeğin babasının da kendisini tehdit ettiğini ve uzaklaştırma kararı aldırdığını bildirdi.

28 Mart

Cinayet

Aydın’da Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli başgardiyan Hayal Alkış (46) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede darp izlerine rastlandı. Aynı kurumda görev yapan S.V. isimli erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Niğde’de C.Y. (46) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Başak Zeliha Y. (26) isimli kadını sokakta bıçaklayarak öldürdü. İntihara teşebbüs eden erkek hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Hakkari’de Bahar A. (32) isimli kadın, evinde kocasına ait tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Adıyaman’da 3 gündür kayıp olarak aranan Fırat Can T. (8) isimli çocuk, gölet kıyısında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir bebek, yol kenarında bulunan yeşil alanda beze sarılı halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, bir kadını sokakta darp etti. Darp raporu alan kadın şikayetçi oldu. Kaçan erkeği yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İzmir’de bir hastanede teknisyen olarak çalışan O.D. isimli erkek, stajyer olarak eğitim gören lise öğrencisi A.Ç. isimli kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

29 Mart

Cinayet

Hatay’da A.A. (28) isimli erkek, annesini darp ederken kendisine müdahale eden karısı Emel A. (26) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Z.A. (76) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Malatya’da Ali G. (17) isimli çocuk, doğalgaz borusuna asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir pideciye düzenlenen silahlı saldırıda S.K. (39) isimli bir kadın yaralandı. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 4 erkek tutuklandı.

Taciz

İzmir’de U.K. (27) isimli bir erkek, KYK yurduna girerek öğrenci kadınları taciz etti. Kadınlar şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Yurt müdürü N.D.D.’nin de görevden alındığı bildirildi.

30 Mart

Cinayet

Diyarbakır’da M.D. (40) isimli erkek, tartıştığı karısı Özge D. (34) isimli kadını av tüfeğiyle öldürdü, akrabası A.T. isimli erkeği yaraladı. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Kocaeli’de B.Ç.Ö. (18) isimli erkek, tartıştığı Deniz Bilmez (17) isimli oğlanı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Kaçan erkek İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da sera işçisi Suriye vatandaşı Vahda Ş. (25) isimli kadın, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kocasının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Van’da Nilüfer A. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının bir dönem sığınma evinde kaldığı öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası F.A. gözaltına alındı.

Tekirdağ’da Feray A. (67) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İzmir’de kayalıkların arasında kordon bağı kesilmemiş bir bebek ölü buldu. Soruşturma başlatıldı.

Giresun’da A.H. (23) isimli erkek, Tuana T. (16) isimli kız çocuğunu arabayla çarparak yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Kaçan erkek yakalanarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Kız çocuğunun belediye başkanıyla olan istismar davası yüzünden tehdit edildiği öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

Bolu’da bir erkek, karısını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Bilecik’te İ.Y. ve M.D. isimli 2 erkek, D.Ç. ve E.Ç. isimli 2 kardeşi istismar etti. Erkekler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

31 Mart

Cinayet

Manisa’da Ö.C. (26) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Şadiye Nur C. (22), karısının annesi Fatma Girgin (43), babası Musa Girgin (51) ve kardeşi Yusuf Can Girgin’i (13) av tüfeğiyle evlerinde öldürdü. Kaçan erkek ve babası S.C. (60) gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Erkek hakkında koruma kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Batman’da M.K. (17) isimli oğlan, annesi Aynur K. (58) ve abisi Dücane K.’yi (28) evlerinin bahçesinde tabancayla öldürdü. Kaçan M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Antep’te M.G. (17) isimli oğlan, tartıştığı arkadaşı Müslüm Yılmaz’ı (15) bıçaklayarak öldürdü. Kaçan M.G.’yi yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Mardin’de Elif Ç.A. (27) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Semra K. (71) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da Mürşide B. (65) isimli kadın, evinde boynuna eşarp sarılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de R.Y. isimli erkek, tartıştığı karısı Ö.Y. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Samsun’da N.B. (19), C.K. (23) ve C.Ö.Ç. (27) isimli erkekler, B.B. (16) isimli kız çocuğunu evlerinde alıkoydu. Kız çocuğu mesaj atarak yakınlarından yardım istedi. Erkekler gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Antep’te bir erkek, karısı A.K. (28) isimli kadını darp etti. Daha önce elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı aldırdığı erkeğin tehditlerine devam ettiğini bildiren kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Burdur’da açılan öğretim görevlisi M.B., öğrencisini taciz etti. Soruşturma başlatıldı. Erkek, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından meslekten çıkarıldı.

