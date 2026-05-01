DW: Dîroka Weşanê: 01.05.2026 10:33 1 Gulan 2026 10:33
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.05.2026 14:00 1 Gulan 2026 14:00
Xwendin Xwendin:  4 xulek

Li Mecîdiyekoyê polîsan meşa 1ê Gulanê a ji bo Taksîmê asteng kir: Gelek kes hatin desteserkirin

Piştî qedexeya 1’ê Gulanê ya Walîtiya Stenbolê, rêyên ku diçin Taksîmê hatin girtin. Polîsan dorpêç ji Mecîdiyekoyê da destpêkirin. Kesên ku dixwestin ber bi Taksîmê ve bimeşin hatin desteser kirin. Polîsan tenê destûr da ku Serokê Giştî yê TÎP’ê Erkan Baş daxuyaniyekê bide.

Evrim Kepenek

Fotograf: Evrim Kepenek-bianet

Walîtiya Stenbolê ku pîrozbahiyên 1ê Gulanê li Taksîmê qedexe kir, li Beyoglu û derdora wê gelek rê ji hatûçûnê re girt. Polîsan ji saetên serê sibê ve Meydana Taksîmê û derdora wê dorpêç kirin.

Bi biryara ku Walîtiyê di saetên şevê de weşand, li Beyoglu, Beşiktaş û Şişliyê gelek şeqam û kolan ji trafîkê re hatin girtin. Îstasyonên metroyê yên Taksîm, Şişhane û Osmanbeyê hatin girtin; her wiha veguhastina rêwiyan a bi ÎDO, Xetên Bajêr û motorên deryayê ya ji aliyê Anadoluyê ber bi aliyê Ewropayê ve jî hat rawestandin.

Piştî banga sendîka û partiyên siyasî ya ji bo komîbûna li Mecîdiyekoyê, şeqamên Halaskargazî û Buyukkdereyê û derdora Cevahir AVMyê hatin girtin.

Li serê her kolaneke herêmê, tîmên polîsan û TOMA hene.

Di saet 10.30’an de yekemîn desteserkirin çêbûn. Polîsan midaxaleyî xwepêşanderên kir û ew desteser kirin.

10.50 | Polîsan barîkat  birin pêş û  rê li ber rojnamegeran girtin ku karê xwe nekin. Endamên çapemeniyê gelek caran bi polîsan re nîqaş kirin.

Li aliyê din, ji bo ku dîmenên welatiyên di bin dorpêçê de û yên hatine desteserkirin neyên girtin, polîsan bi mertalan dora qadê girt. Kesên di dorpêça polîsan de bûn, dirûşma "Her der Taksîm, her der berxwedan" berz kirin.

11.05 | Polîsan bi gaza rondikrêj midaxaleyî girseya ku dixwest ji Mecîdiyekoyê ber bi Taksîmê ve bimeşe kir.

11.10 | Polîsan li Mecîdiyekyê endamên Halkevleriyê yên ku dirûşma "Her der Taksîm, her der berxwedan" berz dikirin, bi îşkenceyê desteser kirin. Her wiha komeke din jî girtin bin dorpêçê.

11.30 | Li Mecîdiyekoyê du endamên ESPê yên ku bi dirûşmên "Qada 1’ê Gulanê Meydana Taksîmê ye" dimeşiyan, hatin desteser kirin.

11.50 | Pisporê Rêxistinkirinê yê Maden-İşa Serbixwe Başaran Aksu û rojnameger Yusuf Çelik hatin desteser kirin.

12.00 | Polîsan tenê destûr da ku Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TÎP) li Meydana Mecîdiyekoyê daxuyaniyê bide. Girse bi dirûşmên "Bijî 1’ê Gulanê, her der Taksîm, her der berxwedan" ket qadê.

Erkan Baş, di axaftina xwe ya li vir de wiha got: "24 sal in li ser desthilatdariyê ne. Medya xistine bin dorpêçê. Ewlehî, dadgerî, burokrasî û hemû amûrên dewletê xistine bin destê xwe, lê nekarîn vî welatî, gelê me û karkeran teslîm bigirin." Baş wiha dewam kir:

"Îro careke din, bi awayekî neheq û naderqanûnî; li dijî destûra bingehîn, biryarên dadgehê û qanûnan, bi rêyên derqanûnî xwestin pêşî li pîrozkirina me ya 1’ê Gulanê bigirin. Îradeya ku îro li vir kom bûye, tenê negot 'em qedexeyên 1’ê Gulanê nas nakin'. Di heman demê de em wekî kedkar û şoreşgerên vî welatî, careke din radigihînin ku em ê vî welatî radestî vê pergala tarî, desthilatdariya sermayedar û patronan û nîzama holdîngan nekin.

Em ji vir ji her kesî re radigihînin: Ev welat ê me ye. Ev welat ê karker, kedkar û yên ku xwêdana eniya xwe dirêj dikin e. Ev welat aîdî me ye ku em ji bo azadî, wekhevî, demokrasî, aştî û edaletê têdikoşin."

13.20 | Li gorî daxuyaniya Komeleya Hiquqnasên Hemdem (ÇHD), hejmara kesên ku li Mecîdiyeköyê hatine desteser kirin nêzî 350 kesî ye.

(EMK/HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
1ê Gulanê Roja Karkerên Cîhanî Taksîm
@kepenekevrimm [email protected]
bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet...

bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. "Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri", "Sırtında Sepeti", "Medya ve Yalanlar" isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

