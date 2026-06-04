TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 04.06.2026 14:28 4 Hezîran 2026 14:28
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 04.06.2026 15:42 4 Hezîran 2026 15:42
Xwendin Xwendin:  6 xulek

RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - GULAN 2026

Mêran di Gulanê de 14 jin kuştin

Mêran di meha Gulanê de herî kêm 46 jin birîndar kirine û herî kêm 13 zarokên keç û kur îstismar kirine.

Evrim Kepenek
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Mêran di Gulanê de 14 jin kuştin
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Li gor nûçeyên ku bianetê ji rojnameyên herêmî û netewî, ji malperên nûçeyan û ajansan berhev kirin, mêran di meha Gulanê de bi kêmanî 14 jin û du zarok kuştine.

Mêran tundkarî bi kêmanî li 46 jinan kirin, îstîsmar bi kêmanî li 13 zarokên keç û kur kiriye, bi kêmanî 18 jin tacîz kirine. Her weha mêran di meha Gulanê de 106 jin neçarî karkeriya seksê kirin.

Mêran di pênc mehên destpêkê ên sala 2026an de 112 jin kuştine.

Saziyên çapemeniyê di meha Gulanê de ji bo mirinên 43 jinan û 7 zarokan gotine “mirinên bigûman” e.

Ji bo hemû raporên tûndkariya mêran yên bianetê bitikîne

Bajarên ku mirinên jinan ên bigûman lê pêk hatine

Aksaray (1), Ankara (1), Antalya (2), Aydın (2), Bartın (1), Bilecik (1), Bursa (2), Burdur (1), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (1), Xarpêt (1), Gümüşhane (1), Colemêrg (1), Isparta (1), Stenbol (6), Karabük (1), Karaman (2), Kocaeli (1), Konya (1), Meletî (1), Mêrdîn (3), Mersin (1), Muğla (1), Samsun (2), Riha (3), Wan (1), Yalova (1), Zonguldak (1)

Bajarên ku mirinên zarokan ên bigûman lê pêk hatine

Antalya (1), Balıkesir (1), Denizli (1), Amed (1), Kastamonu (1), Samsun (1), Riha (1)

Kuştin

Mêran di meha Gulanê de bi kêmanî 14 jin kuştin; par di heman mehê de ev hejmar 26 bû. 

Jinên ku mêran ew di Gulanê de kuştin

Alev Y., Amine Bozkurt, Arzu Özden, Ayten Öztürk, Demet B., Derya Ç., Fatma Karakaya, Gülden K., Kübra Yapıcı, Leyla K., Maya Ülker, Nazife Çiğdem D., Nurgül A., Zehra Aydın.

Bajarên ku mêran jin lê kuştin

Agirî (1), Antalya (2), Aydın (1), Çanakkale (1), Xarpêt (1), Hatay (1), İstanbul (1), Kayseri (1), Kırklareli (1), Konya (2), Meletî (1), Sakarya (1)

Mêran ji bo ku “xwestine veqetin / nexwestine li hev bên” 5  jin kuştin e. Mêran jinekê ji ber hesûdiyê kuştiye. Her weha çapemeniyê “hêcata” kuştina 8 jinan nenivîsiye.

Hevjîn û destgirtiyan bi kêmanî 9 jin kuştine. Endamên malbatê yên weke bav/kur, nevî 4 jin kuştine. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya mêrê ku jinekê kuştiye nenivîsiye.

Mêran 11 jin li nava malan, 3 jin jî li qadên derveyî malan kuştine. 

Mêran bi çekên guleber 10 jin, bi amûrên birînê yên weke kêr û birekê 3 jin kuştine. Mêran jinekê lêdanê kuştiye.

Pêvajoya hiqûqî

Herî kêm 15 faîl hebûn ku jin kuştine. 11 faîl hatin girtin. 3 faîlan xwe kuştine. Faîlek revî.

Kuştina Zarokan

Mêran di meha Gulanê de herî kêm du zarok kuştin. Di heman meha sala par de ev hejmar 1 bû.

Zarokek bavê wê ew li mal fetisandiye û kuştiye. Çapemeniyê nenivisiye bê ka mêrê ku zarokek kuştiye nas e an ne nas e. Li derveyî malê bi amûra birînê kuştiye.

Bajarên ku mêran zarok lê kuştine

Hatay (1), Xarpêt (1).

Navên zarokên ku mêran ew kuştine

Poyraz Tekin T., Doruk Efe B. 

Pêvajoya hiqûqî

Du Faîl hebûn ku zarok kuştiye. Hatin girtin.

Tacîz

Mêran di meha Gulana 2026an de herî kêm tacîz li 18 jinan kirine. Par di heman mehê de ev hijmar 16 bû.

Mêran li qadên derveyî mal yên weke kolan, mixaze, wesayîtê cemaweriyê û nexweşxane tacîz li 17 jinan kirine. Her weha li nav malê jî jinekê tacîz kirine.

Jinekê xebatkarê paqijiyê, jinekê xizmê wê, 9 jin jî mêrê ku li pansiyonê dima ew tacîz kirine. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrê ku tacîz li 6 jinan kirine nas e an ne nas e.

Bajarên ku mêran jin lê tacîz kiriye

İstanbul (3), Samsun (1), Zonguldak (2), Amed (1), Muğla (9), Bolu (1), Yozgat (1).

Pêvajoya hiqûqî

11 faîl hebûn ku jin tacîz kirine. Derbarê 5 faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin, 3 faîl hatin girtin û 3 faîl jî hatin desteserkirin.

Êrişa zayendî / Tecawiz

Di Gulanê de mêran tecawiz li du jinan kirine. Jinekê xizmê wê û jinekê jî destgirtiyê wê yê berê tecawiz lê kiriye.

Bajarên ku mêran lê tecawiz li jinan kirine

Ankara (1), Artvin (1).

Pêvajoya hiqûqî

Du faîl hebûn ku tecawiz li jinan kirine. Herdu jî hatin girtin.

Îstismara li zarokan

Mêran di meha Gulanê de îstîsmar bi kêmanî li 14 zarokên keç û kur kirine. Par ev hejmar di heman mehê de dîsa 50 bû.

Mêran li qadên derveyî malan yên weke dibistan û qursa qur’anê îstismar li zarokan kirin. 

4 zarok bav / zirbavê wan û 3 zarok jî dikandar ew îstismar kirin. Zarokek destgirtiyê dayîka wê ew îstismar kir.  Çapemeniyê nenivîsiye bê ka 42 faîlên ku herî kêm 6 zarok îstismar kirine nas e an ne nas e.

Bajarên ku mêran lê îstismar li zarokan kirine

Ankara (1), Dîlok (2), Bartın (1), Denizli (3), İstanbul (2), İzmir (2), Samsun (1), Zonguldak (2)

Pajêvoya hiqûqî

49 faîl hebûn ku îstismar li zarokan kirine. 37 faîl hatin girtin. 3 faîl hatin desteserkirin. Derbarê du faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî a 4 faîlan nenivîsiye.

Tundkarî / Birîndarkirin

Mêran di meha Gulanê de bi kêmanî 46 jin birîndar kirin. Par di heman mehê de ev hejmar 68 bû. Di nav faîlan de polîs jî hene.

Herî kêm 9 jin bi birîndarî rakirin nexweşxaneyê.

Bi kêmanî 28 jin hevjîn, hevjînê berê û destgirtiyê wan ew birîndar kirine. 6 jin kur û zava ew birîndar kirin. Jinekê rêvebirê wê, jinekê hevpîşeyê wê û jinekê jî seyaqê teksiyê ew birîndar kir.  Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrên ku herî kêm 9 jin birîndar kirine nas e an ne nas e.

Mêran, ji ber ku “nexwestine li hev bên, xwestine veqetin” bi kêmanî 6 jin birîndar kirin. Çapemeniyê hêceta birîndarkirina 40 jinan nenivîsiye.

Mêran herî kêm 12 jin bi çekên guleber birîndar kirin. Her weha 4 jin bi amûrên birînê birîndar kirine. Mêran 30 bi lêdanê birîndar kirine. 

Mêran li nava malan 22 jin, li nava wesayitên guhastinê yên cemawerî, kolan ango li derveyî malan 24 jin birîndar kirin.

Bajarên ku mêran tûndkarî lê li jinan kirine

Afyon (1), Aksaray (1), Aydın (4), Burdur (1), Bursa (2), Denizli (1), Amed (1), Edirne (15), İstanbul (10), İzmir (1), Kayseri (2), Kocaeli (2), Meletî (2), Sakarya (1), Samsun (2), Riha (1)

Pêvajoya hiqûqî

48 faîl hebûn ku jin birîndar kirine. Tenê 4 faîl hatin girtin. Derbarê 20 faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin. 9 kes hatine desteserkirin. 6 faîl revîn. Ji bo faîlek biryara şertê kontrola edlî hat dayîn. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya 8 faîlan nenivîsiye.

Karkeriya seksê ya mecbûrî

Mêran di meha Gulanê de bi kêmanî 106 jin neçarî karkeriya seksê kirin. Par di heman mehê de ev hejmar 277 bû. Di nav wan de zarok jî hebûn. 

Bajarên ku jin lê neçarî karkeriya seksê kirin

Çankırı (5), Meletî (10), Mersin (67), Sakarya (10), Tekirdağ (14)

Pêvajoya hiqûqî

Herî kêm 31 faîlên mêr hebûn ku jin neçarî karkeriya seksê kirin. 29 hatin girtin.

(EMK/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rapora Tundkariya Mêran a bianetê rapora tundkariya mêran
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet...

bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. "Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri", "Sırtında Sepeti", "Medya ve Yalanlar" isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Polîsan midaxele li Navenda Giştî ya CHPê kir: Ozel û partiyî ji avahiyê derketin
24 Gulan 2026
Polîsan midaxele li Navenda Giştî ya CHPê kir: Ozel û partiyî ji avahiyê derketin
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - NÎSAN 2026
Mêran di Nîsanê de 28 jin kuştin
7 Gulan 2026
Mêran di Nîsanê de 28 jin kuştin
Li Mecîdiyekoyê polîsan meşa 1ê Gulanê a ji bo Taksîmê asteng kir: Gelek kes hatin desteserkirin
1 Gulan 2026
Li Mecîdiyekoyê polîsan meşa 1ê Gulanê a ji bo Taksîmê asteng kir: Gelek kes hatin desteserkirin
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - ADAR 2026
Mêran di Adarê de 32 jin kuştin
7 Nîsan 2026
Mêran di Adarê de 32 jin kuştin
Di doza ÎBBê de 18 kes serbest bûn
3 Nîsan 2026
Di doza ÎBBê de 18 kes serbest bûn
Biçe serûpelê