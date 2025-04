Mêran di Adarê de 24 jin kuştin

Li gor nûçeyên ku bianetê ji rojnameyên herêmî û netewî, ji malperên nûçeyan û ajansan berhev kirin, mêran di meha Adarê de bi kêmanî 24 jin û 10 zarok kuştin.

Saziyên çapemeniyê di meha Adarê de ji bo mirinên 42 jinan û 9 zarokan gotine “mirinên bigûman” e.

Mêran tundkarî bi kêmanî li 59 jinan kirin, îstîsmar bi kêmanî li 15 zarokên keç û kur kiriye, bi kêmanî 20 jin tacîz kirine. Her weha mêran di meha Adarê de 56 jin neçarî karkeriya seksê kirin.

Li Bûrsayê jinekê mafê xwe yê xweparastinê bikar anî û hevserê xwe yê ku li dijî wê û zarokên wê tundî dikir kuşt.

Bajarên ku mirinên jinan ên bigûman lê pêk hatine Amasya (1), Antalya (5), Dîlok (1), Aydın (2), Balıkesir (1), Bursa (3), Çorum (1), Denizli (2), Amed (1), Edirne (2), Eskişehir (2), Hatay (1), Stenbol (1), İzmir (1), Karaman (1), Konya (1), Manisa (2), Mêrdîn (1), Mereş (1), Muğla (2), Ordu (1), Sakarya (2), Samsun (1), Şirnex (1), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Riha (1), Uşak (1), Zonguldak (1).

Bajarên ku mirinên zarokan ên bigûman lê pêk hatine Adana (1), Aksaray (1), Ankara (1), Denizli (1), Düzce (1), Konya (1), Kütahya (1), Sêrt (1), Riha (1).

Li Aydinê jinek bi navê Meltem M.(35) li ber wesayitê bi awayekî hat dîtin ku çekê kuştin e. Li cihê bûyerê bi giştî 13 guleyên teqandî hatine dîtin. Lêpirsîn hat destpêkirin. Têkildarî bûyerê hevjînê wê R.M.(40) û kesên bi navê T.A.(40), B.G.(38), F.Ö.(42) û M.D. hatin desteserkirin.

Kuştin

Mêran di meha Adarê de bi kêmanî 24 jin kuştin; par di heman mehê de ev hejmar dîsa 24 bû. Her weha mêran, du mêrên ku li gel jinan bûne jî kuştin.

Digel biryara parastinê mêran herî kêm sê jin kuştine.

Jinên ku mêran ew di Adarê de kuştin Cansever S., Damla Bakiler, Dilan A., Fatma Kara, Fatma Y., Fikriye A., Fikriye Turgut, Gülnur A., Halime A., Hatice Göktaş, Hatice Kış, Havva A., Havva Y., Merve Nur Yararlık, Nazan Deniz Bakiler, Nesibe E., Nesrin P., Ö.K., Sabriye Törköz, Sevcan Demir S., Sevcan Y., Sultan U., Şeyma Gökçe, Valentina Gurgenadze.

Bajarên ku mêran ew lê kuştin Agirî (1), Ankara (1), Dîlok (1), Antalya (1), Aydın (2), Çorum (1), Amed (3), Stenbol (4), İzmir (2), Karaman (1), Konya (1), Kütahya (1), Mersin (1), Samsun (1), Şirnex (1), Tekirdağ (1), Uşak (1).

Mêran ji bo ku “xwestine veqetin / nexwestine li hev bên” 9 jin, ji ber xespê du jin û ji ber hesûdiyê jî jinekê kuştin e. Çapemeniyê “hêcata” kuştina 12 jinan nenivîsiye.

Hevjîn û destgirtiyan bi kêmanî 16 jin, endamên malbatê yên weke bav û zavayê berê 4 jin kuştine. Jinekê cîranê wê ew kuştiye. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka sê mêrên ku du jin kuştine nas e an ne nas e.

Mêran 19 jin li nava malan, 5 jin jî li qadên derveyî malan kuştine.

Mêran bi çekên guleber 17 jin, bi amûrên birînê yên weke kêr û birekê 3 jin kuştine. Mêran, jinekê bi fetisandinê, du jin bi lêdanê û jinekê jî li şaneşînê avêtiye xwarê kuştiye.

Pêvajoya hiqûqî Herî kêm 25 faîl hebûn ku jin kuştine. Bi tenê 12 faîl hatin girtin. 6 faîl hatin desteserkirin. 6 faîlan xwe kuştin. Faîlek jî reviye.

Kuştina zarokan

Mêran di meha Adarê de herî kêm 10 zarok kuştin. Ev hejmar par di heman mehê de 3 bû.

Mêran 6 zarok bi çekên guleber, 4 zarok jî bi amûrên birînê kuştin.

Zarokek hevalê wê/wî, sê zarok bavê wan ew kuştine. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrên ku herî kêm 6 zarok kuştine nas e an ne nas e.

Bajarên ku mêran zarok lê kuştine Adana (2), Dîlok (1), İstanbul (6), Tokat (1).

Zarokên ku mêran ew kuştine Abel Karademir, Ahmer D. Murat D., Berkay M., Berat Çimenli, Hüseyin Asil, K.C.A., Mehmet Bulut, R.A., R.E.A.

Pêvajoya hiqûqî Herî kêm 7 faîl hebûn ku zarok kuştine. Faîlek revî û 3 faîl hatin girtin. Faîlek reviye. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya du faîlan nenivîsiye.

Tacîz

Mêran di meha Adara 2025an de herî kêm tacîz li 20 jinan kirine. Par di heman mehê de ev hijmar 8 bû. Ji jinên ku mêran tacîz kiriye jê yek geştiyara Îngilîstanî bû.

Mêran li qadên derveyî mal yên weke kolan, mixaze, wesayîtê cemaweriyê û nexweşxaneyê tacîz li 19 jinan kirine. Mêran li nava malan 19 jin tacîz kirine.

Jinekê karmendê şaredariyê, jinekê hevalê wê, jinekê hemşîreyê mêr, jinekê destgirtiyê wê, jinekê polis, jinekê seyaq, jinekê jî mûavîn ew tacîz kiriye. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrê ku tacîz li 12 jinan kiriye nas e an ne nas e.

Bajarên ku mêran jin lê tacîz kiriye Adana (1), Antalya (1), Bursa (1), Amed (1), Stenbol (9), İzmir (1), Mêrdîn (1), Sakarya (1), Zonguldak (4).

Pêvajoya hiqûqî 18 faîl hebûn ku jin tacîz kirine. Jê 3 hatin girtin û 3 jî hatin desteserkirin. Derbarê 8 faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya 4 faîlan nenivîsiye.

Îstismara li zarokan

Mêran di meha Adarê de îstîsmar bi kêmanî li 15 zarokên keç û kur kirine. Par ev hejmar di heman mehê de dîsa 15 bû.

Mêran li qadên derveyî malê yên weke dibistan, qursa quranê, salona werzişê îstismar li 10 zarokan kirine. 5 zarok jî li nava malan îstismar kirine.

Sê zarok karmendê dewletê, du zarok xizmê wan, du zarok dersdêrê wan, du zarok jî psîkologê wan ew îstismar kirine. Çapemeniyê nenivîsiye ku bê ka 7 mêrê ku îstismar li 6 zarokan kiriye nas e an ne nas e.

Bajarên ku mêran lê îstismar li zarokan kirine Burdur (3), İstanbul (5), Kastamonu (1), Kocaeli (2), Muğla (1), Zonguldak (3).

Pajêvoya hiqûqî 11 faîl hebûn ku îstismar li zarokan kirine. Tenê 5 faîl hatin girtin. Du faîl serbest hatin berdan. Du faîl hatin desteserkirin. Derbarê du faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin.

Êrîşa zayendî / Tecawiz

Di meha Adara 2025an de mêran tecawiz li du jinan kirine.

Jinekê polis, jinekê jî hevalê wê tecawiz lê kiriye.

Bajarên ku mêran lê tecawiz li jinan kirine Stenbol(2)

Pajêvoya hiqûqî Derbarê faîlek de lêpirsîn hat destpêkirin û faîlek jî serbest hat berdan.

Tundkarî / Birîndarkirin

Mêran di meha Adarê de bi kêmanî 59 jin birîndar kirin. Par di heman mehê de jî ev hejmar 43 bû. Di nava jinên ku mêran tûndkarî lê kirine de trans jî hebûn. Her weha di nava faîlan de polis jî hene.

Herî kêm 6 jin bi birîndarî rakirin nexweşxaneyê.

Bi kêmanî 36 jin destgirtî û mêrên wan ew birîndar kirin. 9 jin xizmên wan ên mêr ew birîndar kirine. Çar jin esnafan ew birîndar kirine. Çapemeniyê nenivîsiye ku mêrên ku herî kêm 10 jin birîndar kirine nas in an ne nas in.

Mêran, ji ber ku “nexwestine li hev bên, xwestine veqetin” bi kêmanî 8 jin birîndar kirin. Mêran li ser medyaya civakî tûndkarî li jinekê kir. Ji ber ku pisîk xwedî kiriye mêran jinek birîndar kiriye. Her weha ji ber hesûdiyê li sê jinan dane û ew birîndar kirine. Çapemeniyê hêceta birîndarkirina 46 jinan nenivîsiye.

Mêran derb li 49 jinan xistin û birîndar kirin. Bi kêr û yên mîna wan sê jin û bi çekên guleber çar jin birîndar kirin. Mêran bi rêya medyaya civakî tûndkarî li jinekê kiriye. Her weha mêran sotemenî li rûyê jinekê reşandiye û jinekê jî şewitandiye.

Mêran li nava malan 42 jin, li nava wesayitên guhastinê yên cemawerî, kolan ango li derveyî malan 15 jin birîndar kirin. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêran du jin li kîderê birîndar kirine.

Bajarên ku mêran tûndkarî li jinan kirine Adana (3), Antalya (1), Bursa (2), Çanakkale (1), Çorum (1), Amed (3), Düzce (1), Edirne (17), Stenbol (17), İzmir (3), Kocaeli (1), Konya (3), Muğla (1), Sakarya (1), Samsun (3), Riha (1).

Pêvajoya hiqûqî 53 faîlên ku jin birîndar kirine hebûn. Tenê 13 faîl hatin girtin. Derbarê 14 faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin. 13 faîl hatin desteserkirin. Du faîl hatin kuştin. Çapemeniyê derbarê pêvajoya hiqûqî ya 11 faîlan de ti zanyarî neweşand.

Karkeriya seksê ya mecbûrî

Mêran di meha Adarê de bi kêmanî 56 jin neçarî karkeriya seksê kirin. Par di heman mehê de ev hejmar 110 bû. Di nav wan de zarok jî hebûn. Tevahiya jinên ku karkeriya seksê lê hat ferzkirin welatiyên Tirkiyeyê bûn.

Bajarên ku jin lê neçarî karkeriya seksê kirin Ankara (30), Çanakkale (6), Tekirdağ (20)

Pêvajoya hiqûqî 23 faîl hebûn. Tenê 8 hatin girtin. 12 faîl hatin desteserkirin. 3 faîl hatin berdan.

(EMK/AY)