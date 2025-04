“Em dixwazin wêjeya kurdî ya ku bi sinorên siyasî û zimanî ji hev qetiyaye bigihîne hev”

LiteraKurd Mala Wêjeyê, wê di 6ê Nîsana 2025an de li Amedê avabûna xwe ragihîne û deriyên xwe ji wêjehezan re veke.

LiteraKurd Mala Wêjeyê saziyeke nû ye ku wê bi mebesta bibe navenda ziman û wêjeya kurdî û bi çalakiyên xwe yên edebî rengê kurdi li bajêr geç bike û deriyên bajêr ji edebiyatên cîhanê re veke.

Têkildarî avabûn û xebatên LiteraKurd Mala Wêjeyê yek jî reveberê saziyê Îsko Bîngol bi bianetê re axivî.

“Em kolektîfeke kurdîhez in”

Bîngol diyar kir ku mebesta wan xebatên têkildarî wêjeya kurdî ne û ew kolektîfeke kurdîhez in û weha got:

“Ev kolektif ne nû ye, kedkarên Kovara Kurdeçîrokê ne. Kovara Kurdeçîrokê çar sal in li ser çiroka kurdî dixebite û heta niha 6 hijmarê wê derketine. Ev derdor roj bi roj berfireh bû û wek kolektîfa xebatê kurdî cîgir bû. Ev kollektîf wê di bin banê mala wêjeyê de xebatên xwe bidomînin. Ev ban jî LîteraKurd e.

“Em dixwazin di nava wêje û zaraveyên kurdî de pireyek ava bikin”

Îsko Bîngol anî ziman ku ew dixwazin di nava wêje û zaravayên kurdî de pireyek ava bikin û sînorên di nava beşên welêt de hatine xez kirin, di destpêkê de di fikr û ramanê de ji holê rakin û yekitîyek ava bikin.

Her weha Bîngol destnîşan kir û got, “Em ê bi xebatên xwe têkiliya edebîyata kurdî û ya cîhanê germtir bikin û wê têkilîyê xurt bikin û bi pêşve bibin. Bi xebatên kargeh û çandî nîvîskar û xwendêyên kurdî zêde bikin. Her weha wêjeya berawirdî û xebatên wergerê jî di nava xalên xebatên me de ne.”

LiteraKurd Mala Wêjeyê ji bo vekirina saziya xwe peyamek belav kiriye û di peyamê de weha gotiye:

Malên Wêjeyê li bajarên dinyayê di pêsketin û danasina edebiyat, bajar û neteweyan de roleke sereke pêk tînin. LiteraKurd jî bi mebesta ku bibe navenda ziman û wêjeya kurdî, wé bi çalakiyên edebî rengê kurdi li bajêr ges bike. Herwiha deriyên bajêr ji edebiyatên dinyayê re veke û edebiyata kurdi bi edebiyatên dinyayê re têkildar bike. Edebiyata kurdî ya ku bi sinorên siyasî û zimanî ji hev qetiyaye dixwaze bigihîne hev. Nivîskar û xwinerên kurdî bîne cem hev û bi atolye ê kursên nivîsé edebiyata nûjen ges bike. Bira me ya ku bi gelek sedeman belavbûyî, nêt ew e ku bi tevgereke kolektif bîne cem hev. Herwiha nivîskarên kurd û niviskarên dinyayê bike mêvan û wan û xwîneran bîne cem hev.

"Di Serdema Modern de Kurd, Bajar û Edebiyat"

Her weha LiteraKurd Mala Wêjeyê bi boneya vekirinê dê panelek bi sernavê "Di Serdema Modern de Kurd, Bajar û Edebiyat" li dar bixe. Axaftvanên panelê akademîsyen Serdar Şengul û nivîskar Mehmet Dîcle ne. Moderatoriya panelê jî wê Xezal Redkanî bike.

LiteraKurd hemû hezkiriyên ziman û wêjeya Kurdî vedixwînin ku ji bo di 6ê Nîsanê de beşdarî vê çalakiya vekirinê bibin.

Piştî panelê jî dê kokteyleke bê lidarxistin. LiteraKurd li benda wêjehez û kurdîhezan e.

