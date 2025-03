Macaristan, Onur Yürüyüşlerini yasakladı

Macaristan, LGBTİ+ topluluğu tarafından ülkede son 30 yıldır düzenlenen Onur Yürüyüşlerini yasaklayan bir yasayı kabul etti. Karar, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılandı.

Parlamento, yasa tasarısını pazartesi günü (17 Mart) sunulmasının ardından yalnızca bir gün içinde oylayarak kabul etti. Başbakan Viktor Orbán liderliğindeki sağcı iktidar partisi Fidesz, süreci hızlandırarak yasanın hızla geçmesini sağladı.

Orbán, çocuklara zarar verdiği iddiasıyla yürüyüşü yasaklayan yasayı övdü ve “Woke (uyanıklık ya da Orbán’ın aşağılamaya çalıştığı haliyle ‘politik doğruculuk’) ideolojisinin çocuklarımızı tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz,” dedi.

BBC’nin aktardığına göre yasağa uymayanlar, 500 euroya kadar (yaklaşık 21 bin TL) para cezasına çarptırılabilir. Yasaya göre polis artık ayrıca, olası suçluları tespit etmek için yüz tanıma teknolojisini kullanma yetkisine sahip.

BREAKING: Hungary bans LGBTQ+ Pride events in public since chiIdren might be present. 136 to 27 vote in parliament.



Opponents set off smoke bombs: pic.twitter.com/isTl2a2hiP