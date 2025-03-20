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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 17:03
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 17:09
2 dk Okuma

Macaristan, Onur Yürüyüşlerini yasakladı

Yasaya göre polis artık, olası “suçluları” tespit etmek için yüz tanıma teknolojisini kullanma yetkisine sahip.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Macaristan, Onur Yürüyüşlerini yasakladı
Fotoğraf: Canva

Macaristan, LGBTİ+ topluluğu tarafından ülkede son 30 yıldır düzenlenen Onur Yürüyüşlerini yasaklayan bir yasayı kabul etti. Karar, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılandı.

Parlamento, yasa tasarısını pazartesi günü (17 Mart) sunulmasının ardından yalnızca bir gün içinde oylayarak kabul etti. Başbakan Viktor Orbán liderliğindeki sağcı iktidar partisi Fidesz, süreci hızlandırarak yasanın hızla geçmesini sağladı.

Orbán, çocuklara zarar verdiği iddiasıyla yürüyüşü yasaklayan yasayı övdü ve “Woke (uyanıklık ya da Orbán’ın aşağılamaya çalıştığı haliyle ‘politik doğruculuk’) ideolojisinin çocuklarımızı tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz,” dedi.

BBC’nin aktardığına göre yasağa uymayanlar, 500 euroya kadar (yaklaşık 21 bin TL) para cezasına çarptırılabilir. Yasaya göre polis artık ayrıca, olası suçluları tespit etmek için yüz tanıma teknolojisini kullanma yetkisine sahip.

“Çocukları korumak değil, faşizm”

Macaristan'daki Onur Yürüyüşleri ve genel olarak LGBTİ+ topluluğu karşıtları bu tür gösterileri sıkça, herhangi bir kanıt olmadan, çocuklar için tehlikeli olmakla suçluyor. "Bu çocukları korumak değil, faşizmdir" diyen protestocular, "Toplanma temel bir haktır" sloganları atarak Budapeşte'deki Margaret Köprüsü'nü kapattı.

Avrupa Birliği'nin (AB) eşitlik komiseri Hadja Lahbib, “Herkes özgürce yaşamalı ve sevmeli. Barışçıl toplanma hakkı, AB genelinde savunulması gereken temel bir hak. Macaristan'daki ve tüm üye devletlerdeki LGBTİ+ topluluğuyla dayanışma içindeyiz," diyerek yasayı kınadı.

Budapeşte Onur Yürüyüşü organizatörleri ise 28 Haziran'da Budapeşte'deki 30. Onur Yürüyüşü'nü düzenlemeye devam edeceklerini duyurdu.

Yasaya giden süreç

Macaristan, LGBTİ+ hakları konusunda yıllardır ayrımcı adımlar atıyor.

Ülkede 2020 yılında kabul edilen bir yasayla transların yasal olarak tanınma hakkı kaldırılırken, aynı yıl Meclis’te onaylanan bir düzenlemeyle eşcinsel çiftlerin evlat edinmesi de yasaklandı. 2021’de ise 18 yaş altındakilere eşcinselliğin herhangi bir şekilde tasvir edilmesini engelleyen bir yasa yürürlüğe girdi.

Başbakan Viktor Orbán da son aylarda ülkedeki tüm muhaliflere yönelik baskıları artırarak daha fazla "muhafazakâr yasa" değişikliği planladığını duyurdu. 

Orbán hükümeti, LGBTİ+ hakları, medya özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi konularda AB ile sık sık karşı karşıya geliyor. Orbán, Batı'nın dayattığını öne sürdüğü "woke ideolojisine" karşı mücadele ettiğini savunarak, Macaristan'da geleneksel aile yapısını koruma söylemini öne çıkarıyor.

Fakat Orbán’ın liderliğindeki Fidesz partisi 2010'dan bu yana iktidarda olmasına rağmen, son anketler yeni merkez sağ parti Tisza'nın gelecek yılki parlamento seçimlerinde öne geçtiğini gösteriyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
macaristan LGBTİ+ karşıtlığı Victor Orban woke
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