Macaristan, Onur Yürüyüşlerini yasakladı

Macaristan, LGBTİ+ topluluğu tarafından ülkede son 30 yıldır düzenlenen Onur Yürüyüşlerini yasaklayan bir yasayı kabul etti. Karar, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılandı.

Parlamento, yasa tasarısını pazartesi günü (17 Mart) sunulmasının ardından yalnızca bir gün içinde oylayarak kabul etti. Başbakan Viktor Orbán liderliğindeki sağcı iktidar partisi Fidesz, süreci hızlandırarak yasanın hızla geçmesini sağladı.

Orbán, çocuklara zarar verdiği iddiasıyla yürüyüşü yasaklayan yasayı övdü ve “Woke (uyanıklık ya da Orbán’ın aşağılamaya çalıştığı haliyle ‘politik doğruculuk’) ideolojisinin çocuklarımızı tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz,” dedi.

BBC’nin aktardığına göre yasağa uymayanlar, 500 euroya kadar (yaklaşık 21 bin TL) para cezasına çarptırılabilir. Yasaya göre polis artık ayrıca, olası suçluları tespit etmek için yüz tanıma teknolojisini kullanma yetkisine sahip.

BREAKING: Hungary bans LGBTQ+ Pride events in public since chiIdren might be present. 136 to 27 vote in parliament.



Opponents set off smoke bombs: pic.twitter.com/isTl2a2hiP — End Wokeness (@EndWokeness) March 18, 2025

“Çocukları korumak değil, faşizm”

Macaristan'daki Onur Yürüyüşleri ve genel olarak LGBTİ+ topluluğu karşıtları bu tür gösterileri sıkça, herhangi bir kanıt olmadan, çocuklar için tehlikeli olmakla suçluyor. "Bu çocukları korumak değil, faşizmdir" diyen protestocular, "Toplanma temel bir haktır" sloganları atarak Budapeşte'deki Margaret Köprüsü'nü kapattı.

Avrupa Birliği'nin (AB) eşitlik komiseri Hadja Lahbib, “Herkes özgürce yaşamalı ve sevmeli. Barışçıl toplanma hakkı, AB genelinde savunulması gereken temel bir hak. Macaristan'daki ve tüm üye devletlerdeki LGBTİ+ topluluğuyla dayanışma içindeyiz," diyerek yasayı kınadı.

Budapeşte Onur Yürüyüşü organizatörleri ise 28 Haziran'da Budapeşte'deki 30. Onur Yürüyüşü'nü düzenlemeye devam edeceklerini duyurdu.